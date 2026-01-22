Die Seele der Kinder als Spiegel des Familiensystems

Was Kinder uns über unsere Seele lehren – Christina Steiner auf internationaler Speaker-Bühne

Die aus dem Raum Freiburg stammende Seelen Mentorin und Speakerin Christina Steiner war beim Internationalen Speaker Slam in Dresden als Finalistin vertreten. Mit ihrem Vortrag „Die Seele der Kinder verstehen – aus einer verantwortungsvollen Sicht“ sprach sie vor internationalem Publikum über ein Thema, das auch regional viele Familien, Bildungseinrichtungen und soziale Bereiche bewegt.

Die Veranstaltung, organisiert von Hermann Scherer in Kooperation mit dem Expertenportal und Germany“s Next Speaker Star, war vollständig ausgebucht und vereinte Teilnehmende aus 24 Nationen. Gesprochen wurde in zwei Sprachen, auf zwei Bühnen, bei einer Redezeit von exakt vier Minuten (240 Sekunden) pro Speaker – ein Format, das höchste inhaltliche Präzision verlangt.

Christina Steiner nutzte diese kurze Zeit, um einen ruhigen und zugleich eindringlichen Impuls zu setzen. In ihrem Vortrag rückte sie Kinder als feine Resonanzwesen in den Mittelpunkt und machte deutlich, dass viele emotionale Symptome nicht isoliert betrachtet werden sollten. Stattdessen plädierte sie für mehr Bewusstsein, innere Klarheit und Verantwortung auf Seiten der Erwachsenen – in Familien ebenso wie in pädagogischen und gesellschaftlichen Kontexten.

„Kinder zeigen oft das, was im System nicht gesehen wird“, war eine der zentralen Botschaften ihres Beitrags. Steiner vermied dabei Schuldzuweisungen und sprach stattdessen über die Bedeutung von Selbstreflexion, emotionaler Präsenz und bewusster Begleitung.

Christina Steiner ist Seelenmentorin und Kinderbuchautorin mit einem langjährigen Studium an der Seelenuniversität von Sri Kaleshwar. Als Dozentin, Speakerin und Female Empowerment Coachin begleitet sie Menschen – insbesondere Frauen – in Prozessen innerer Klärung, Bewusstwerdung und persönlicher Entwicklung. Ihre Arbeit verbindet spirituelle Tiefe mit Bodenständigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung.

Der Internationale Speaker Slam gilt als Plattform für neue Stimmen mit Relevanz. Die Finalistinnen und Finalisten wurden von einem hochkarätigen Scouting-Gremium aus Medien-, Experten- und Speakerkreisen begleitet. Für Christina Steiner war der Auftritt nicht nur eine internationale Bühne, sondern auch eine Bestätigung dafür, dass Themen wie Bewusstsein, emotionale Gesundheit und Verantwortung zunehmend an Bedeutung gewinnen – auch über regionale Grenzen hinaus.

Seelen-Stern ist eine ganzheitliche Praxis und Plattform für spirituelle Entwicklung, innere Transformation und Bewusstseinserweiterung, geleitet von Christina Steiner – Seelenmentorin, Bewusstseins- und Lebensbegleiterin. Die Arbeit von Seelen-Stern verbindet energetische Heilmethoden, spirituelles Wissen und praktische Lebensberatung, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre innere Balance wiederzufinden, Blockaden zu lösen und ihr volles Potenzial zu entfalten.

Das Angebot umfasst tiefgehende Coaching-Programme, persönliche Einzelsitzungen, Workshops, Retreats und transformative Reisen zu heiligen Orten sowie Ausbildungen in energetischen Heilverfahren und spirituellen Praktiken. Ziel ist es, Teilnehmende auf ihrem Weg zu mehr Klarheit, Selbstverwirklichung und Lebensfreude zu begleiten – in Einklang mit der eigenen Essenz und inneren Seelenkraft.

Seelen-Stern richtet sich an Menschen, die den Ruf ihrer Seele spüren, alte Muster hinter sich lassen und ein Leben in tiefer Verbundenheit mit sich selbst und der Welt gestalten möchten. Durch eine Mischung aus meditativen Prozessen, energetischer Arbeit, Bewusstseins-Training und gemeinschaftlichem Erleben entsteht ein Raum, in dem persönliches Wachstum und spirituelle Entwicklung Hand in Hand gehen.

