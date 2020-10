Die SeniorenLebenshilfe begrüßt Christine Mattar als neue Lebenshelferin in Köln

Köln, 21.10.2020. Die SeniorenLebenshilfe bietet älteren Menschen eine wichtige Unterstützung in ihrem Alltag an. Der deutschlandweit agierende Dienstleister offeriert Senioren ein breites Spektrum aus Leistungen im vorpflegerischen Bereich. Die individuelle Gestaltung der Unterstützung richtet sich nach den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen der Senioren. Christine Mattar ist das neuste Mitglied im mittlerweile weit verzweigten Netzwerk aus Lebenshelfern. Sie bietet ihre Leistungen in Köln und Umgebung an. Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe und Christine Mattar erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und unter Lebenshelfer in Köln.

Für ein selbstständiges und lebenswertes Leben bis ins hohe Alter hinein

Die SeniorenLebenshilfe verfolgt das Ziel, Senioren ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Die Lebenshelfer bieten ihre Unterstützung nicht nur im Haushalt an, sondern nehmen sich auch Zeit für intensive Gespräche und gemeinsame Unternehmungen. Menschen, die im Alter in ihrer gewohnten Umgebung leben können und regelmäßige soziale Kontakte genießen, gewinnen ein höheres Maß an Lebensqualität. Von diesem innovativen Dienstleistungsangebot können ältere Menschen im gesamten Bundesgebiet profitieren. Die auf selbstständig-freiberuflicher Basis arbeitenden Lebenshelfer sind bundesweit tätig. Bei ihrer Arbeit werden sie von der Zentrale in Berlin tatkräftig unterstützt und koordiniert. Jeder Lebenshelfer wird durch Schulungen und Fortbildungen umfassend auf seine Tätigkeit vorbereitet.

Individuell und bedarfsgerecht: Die vielfältigen Leistungen der Lebenshelfer

Die Leistungen der Lebenshelfer sind vielfältiger Art und orientieren sich an den Bedürfnissen der zu betreuenden Person. Ein wichtiger Bestandteil ist die Unterstützung bei der Hausarbeit. Lebenshelfer übernehmen den Wohnungsputz, gehen einkaufen, waschen die Wäsche und kochen das Essen. Außerdem helfen sie bei der Erledigung von bürokratischen Angelegenheiten und begleiten ihre Senioren zu Arztterminen oder auf den Friedhof. Dafür ist jeder Lebenshelfer mit einem eigenen Pkw ausgestattet. Auch die soziale Komponente der Betreuung spielt bei der Arbeit der Lebenshelfer eine wichtige Rolle. Durch den gemeinsamen Besuch kultureller Veranstaltungen, gemütliche Spaziergänge und interessante Gespräche bereichern sie das Leben der Senioren.

Christine Mattar möchte Freude schenken

Durch die neue Lebenshelferin Christine Mattar kann die SeniorenLebenshilfe ihr Angebot noch mehr älteren Menschen in Köln und Umgebung anbieten. Die 1981 in Müllheim geborene Kölnerin hat nach ihrer Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten ein Studium im Bereich Bio- und Prozesstechnologie absolviert. Nach ihrem Fernstudium der Pflanzenheilkunde war sie viele Jahre in Laboren tätig. Für die Ausbildung zur Lebenshelferin hat sie sich entschieden, da es ihr eine Herzensangelegenheit ist, anderen Menschen zu helfen. Sie möchte den Senioren mit ihrer Tätigkeit Freude bereiten und ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind. Privat ist Christine Mattar glücklich verheiratet, begeistert sich für das Gitarrespielen und ist auch sportlich sehr aktiv.

Über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH mit dem Hauptsitz in Berlin. Gegründet wurde das Dienstleistungsunternehmen im Jahr 2011. Gründerin Carola Braun war selbst als Stütze für ein älteres Ehepaar tätig, wobei sie die Wichtigkeit dieser Tätigkeit erkannte. Doch schnell wurde ihr auch klar, dass es viel zu wenig Unterstützung für ältere Menschen in Deutschland gibt. Gemeinsam mit ihrem Mann Benjamin Braun machte sie es sich zur Aufgabe, dies zu ändern.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

