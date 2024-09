Die SeniorenLebenshilfe bekommt eine neue Lebenshelferin: Mandy Somann unterstützt Senioren in Meinerzhagen

Meinerzhagen, 27.09.2024.Für die meisten Senioren ist es bedeutsam, so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause zu leben. Um ihren Alltag nach Ihren Vorstellungen selbstbestimmt zu gestalten, benötigen sie oft Hilfe. Die SeniorenLebenshilfe hat es sich mit ihren Hunderten von Lebenshelferinnen und Lebenshelfern in ganz Deutschland zur Aufgabe gemacht, für ältere Menschen Unterstützer aus einer Hand zu sein. Nun trägt auch Mandy Somann in Kierspe und Umgebung zu dieser Mission bei.

Wie die vorpflegerische Hilfe der SeniorenLebenshilfe die Versorgungslücke schließt

Senioren, die noch nicht oder nur in geringem Maße pflegebedürftig sind, erfahren in Deutschland eine Versorgungslücke: Sie können in den meisten Bereichen ihres Alltags ihr Leben noch gut selbst bewältigen und benötigen nur ab und an ein bisschen Unterstützung im Haushalt, beim Einkaufen, in der Kommunikation mit Behörden oder im Freizeitbereich.

Sollte diesen älteren Menschen dafür einmal nicht die Hilfe der Familie oder von Nachbarn zur Verfügung stehen, sind sie auf einen Flickenteppich aus verschiedenen Dienstleistern angewiesen. Diese sind selten gut aufeinander abgestimmt und stellen für die Senioren immer wieder neue Bezugspersonen dar, an die sie sich gewöhnen müssen.

Um hier Abhilfe zu schaffen, gründeten die Eheleute Carola und Benjamin Braun vor mehr als zehn Jahren die SeniorenLebenshilfe. Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer unterstützen nun in ganz Deutschland ältere Menschen in ihrem Alltag. Sie bauen zu ihnen vertrauensvolle Beziehungen auf, aus denen sich oftmals sogar langjährige Freundschaften entwickeln. Diese Form der Altershilfe ist für viele Senioren kaum noch wegzudenken.

Haushaltshilfe, Einkaufsbegleitung und vieles mehr: Das bieten Lebenshelfer an

Wenn das Putzen und Aufräumen in der eigenen Wohnung immer herausfordernder für ältere Menschen wird, dann helfen die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe. Sie haben den richtigen Blick dafür, was Senioren in ihrem Alltag benötigen und was sie noch beitragen können, um das Leben zu erleichtern. Immer dann, wenn eine helfende Hand an der Seite eines Seniors gebraucht wird, sind die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer empathisch zur Stelle.

So unterstützen sie nicht nur im Haushalt und beim Einkaufen, sondern auch als Begleitung außer Haus sowie bei Arztterminen, Behördengängen und bei Sekretariatsarbeiten. Sogar in der Freizeit und im Urlaub sind die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer für ihre Senioren da. Sie feiern mit ihnen gemeinsame Feste, organisieren erfüllende Hobbys und spazieren mit ihnen Arm in Arm durch die Natur.

Nicht nur für die Senioren fungieren sie als wichtige Ansprechpartner, auch die Angehörigen finden bei den Lebenshelfern Halt und Unterstützung. Damit die Zusammenarbeit menschlich gut passt, lernen die Senioren ihre Lebenshelfern vorab unverbindlich kennen.

Frau Mandy Somann hilft älteren Menschen in und um Kierspe

Zwei Jahre lang sammelte Frau Somann in ihrer Verwaltungstätigkeit bei einem Pflegedienste Erfahrungen in der Seniorenbetreuung. Sie bekam neben positiven Eindrücken in der Arbeit mit älteren Menschen auch den Mangel an Fürsorgeoptionen für Helfer im Gesundheits- und Sozialsystem zu spüren. Da es Frau Somann eine Herzensangelegenheit wurde, Senioren eine würdevolle und verbindende Unterstützung anzubieten, bereichert sie seit 2024 das Team der SeniorenLebenshilfe.

Mit Empathie und ihrem warmherzigen Wesen begleitet Mandy Somann nun Seniorinnen und Senioren bis ins hohe Lebensalter. Sie stellt sich bestmöglich auf die Bedürfnisse der älteren Menschen ein und bringt ihre Werte von Familie, Gesundheit und liebevollem Miteinander in ihre Begleitung von Senioren mit ein. Ihre Hobbys – Lesen, Reisen in ferne Länder und das kulinarische Ausprobieren in der Küche – bringen sie mit ihren Seniorinnen und Senioren schnell in einen vertrauensvollen und neugierigen Kontakt.

Wissenswertes über das Unternehmen hinter der SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH. Diese setzt sich vielfältig für Senioren ein, zum Beispiel auch über die Kapuna Seniorenhilfe e.V. Die Eheleute Carola und Benjamin Braun gründeten ihr Unternehmen vor über 10 Jahren und mittlerweile engagieren sich Hunderte von Lebenshelferinnen und Lebenshelfern in ganz Deutschland für einen würdevollen und bedürfnisorientierten Seniorenservice.

Alle Lebenshelfer sind selbstständige Franchisenehmer, die von ihrem Wohnort aus Senioren unterstützen. Das resultiert in kurzen Anfahrtswegen, was die Zusammenarbeit deutlich vereinfacht. In Deutschland werden an allen Standorten weitere Lebenshelferinnen und Lebenshelfer gesucht, da der Bedarf nahezu grenzenlos ist. Deshalb freut sich das Team der Salanje GmbH über jeden Interessierten, der sich dafür engagieren möchte, Senioren lange Zeit ein eigenständiges Leben zu Hause zu ermöglichen.

In der Berliner Zentrale erfahren Interessierte mehr über den unkomplizierten Weg in eine erfüllende Selbstständigkeit als Lebenshelferin oder Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe.

Kontakt

Mandy Somann

Schubertstraße 32

58566 Kierspe

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E:presse@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

https://www.seniorenlebenshilfe.de/

