Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen neuen Standort im Harz – Daniela Holzberger engagiert sich als Lebenshelferin

Langeln, 19.03.2025. Seit über einem Jahrzehnt entlastet die SeniorenLebenshilfe ältere Menschen in ihrem Alltag. Hunderte von Lebenshelferinnen und Lebenshelfern setzen sich deutschlandweit dafür ein, Seniorinnen und Senioren ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause möglich zu machen. Nun vertritt Frau Daniela Holzberger als erste Lebenshelferin in Langeln die SeniorenLebenshilfe.

Lebenshelfer unterstützen vorpflegerisch: Die SeniorenLebenshilfe schließt die Versorgungslücke

Nicht jeder Senior in Deutschland kann einen Pflegedienst in Anspruch nehmen. Sollte diese Form der Unterstützung greifen, fehlen dennoch oft sinnvolle Hilfsangebote, um älteren Menschen in ihrem täglichen Leben unter die Arme zu greifen. Alltägliche Aufgaben wie Einkauf und Hausarbeit werden zunehmend herausfordernd, und das Bitten um Hilfe bei Bekannten und Verwandten ist oft mit einem schlechten Gewissen verbunden.

Damit ältere Menschen ihren Lebensabend würdevoll verbringen können, brauchen sie einen Helfer an ihrer Seite, der sich mit Seniorenthemen auskennt, nicht persönlich involviert ist und sich mit Freude älteren Menschen zuwendet.

Das Ehepaar Carola und Benjamin Braun erkannte dieses Bedürfnis und gründete daraufhin die SeniorenLebenshilfe. In ganz Deutschland arbeiten nun Lebenshelferinnen und Lebenshelfer von ihrem Wohnort aus mit Senioren und begleiten diese empathisch bis ins hohe Alter. Dabei bauen sich vertrauensvolle Beziehungen auf, aus denen sich oft sogar Freundschaften entwickeln. Das stellt auch für Angehörige eine spürbare Entlastung dar.

Welche Entlastung durch die Angebote der SeniorenLebenshilfe möglich ist

Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe fungieren als Unterstützer im Haushalt, Einkaufshilfen und Freizeitpartner. Auch Büro- und Sekretariatsarbeiten übernehmen sie. Besonders hilfreich ist auch die vorpflegerische Betreuung außer Haus, die sowohl den Weg zum Arzt als auch gemeinsame Ausflüge abdecken kann. Flexibel werden Seniorinnen und Senioren von ihren Alltagshelfern mit dem Auto zu ihren Wunschzielen gefahren und sicher wieder nach Hause gebracht.

Der Seniorenservice der SeniorenLebenshilfe geht weit über eine schlichte Alltagshilfe hinaus: Da die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer zu „ihren“ Senioren einen engen persönlichen Kontakt aufbauen, während sie regelmäßige Hilfe aus einer Hand anbieten, können sie sich optimal auf die individuellen Bedürfnisse und Besonderheiten ihrer Senioren einstellen und ihnen wirklich gerecht werden. Damit die Zusammenarbeit für alle Beteiligten menschlich gut passt, findet vor Beginn der Zusammenarbeit ein unverbindliches Kennenlerntreffen statt.

Frau Daniela Holzberger betreut als Lebenshelferin Senioren in der Gemeinde Nordharz

Gesundheit und Verbundenheit: Diese bedeutsamen Werte leiten die zweifache Mutter und dreifache Großmutter Daniela Holzberger sowohl im Privaten als auch auf ihrem Berufsweg. Viele Jahre engagierte sie sich im Einzelhandel für ihre Kunden, beriet diese wertschätzend und schaffte eine wohltuende Vertrauensatmosphäre in der Begegnung mit ihnen.

Die vielfältigen Erzählungen von Senioren ließen Frau Holzberger in die Welt der Altersunterstützung blicken. Sie erkannte die erfüllende Aufgabe der Seniorenhilfe, aber auch die Missstände der angebotenen Unterstützung für ältere Menschen. Der Eifer für neue Herausforderungen und das Bedürfnis, wirkungsvoll und mit Herz zu helfen, zogen Frau Holzberger zur SeniorenLebenshilfe.

Seit 2025 bietet sie nun als erfahrene Begleiterin hilfesuchenden Senioren ihren vielseitigen Betreuungsservice in Langeln an. Auch Interessenten nahe Wernigerode, Halberstadt, Osterwieck oder Goslar können sich mit ihren Alltagsherausforderungen an Daniela Holzberger werden. Sie legt besonderen Wert darauf, dass die ihr Anvertrauten bis ins hohe Alter selbstbestimmt den Alltag mitgestalten, und sie hilft gezielt dort aus, wo es wirklich gebraucht und gewünscht wird.

Mehr Informationen über das Franchiseunternehmen SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe wird von der Salanje GmbH geführt. Diese setzt sich deutschlandweit für ältere Menschen ein. Alle Lebenshelferinnen und Lebenshelfer, die mit der SeniorenLebenshilfe zusammenarbeiten, sind selbstständige Franchisenehmer. Sie arbeiten an ihrem Wohnort mit Senioren und unterstützen diese in ihrem Alltag.

Obwohl sich bereits mehrere Hundert Lebenshelferinnen und Lebenshelfer für die SeniorenLebenshilfe engagieren, ist der Betreuungsbedarf in ganz Deutschland weiterhin groß. Deshalb werden immer wieder neue Lebenshelferinnen und Lebenshelfer gesucht. Interessierte, die sich im Rahmen einer Selbstständigkeit eine bedeutungsvolle Tätigkeit als Seniorenbetreuer vorstellen können, erhalten weitere Informationen in der Berliner Zentrale des Unternehmens. Dort bemüht sich ein familiäres Team um die Belange der Senioren, ist Ansprechpartner für deren Angehörige und hat immer ein offenes Ohr für die Lebenshelfer.

Kontakt

Daniela Holzberger

Grasgartenstraße 6c

38871 Langeln

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

