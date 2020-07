Die SeniorenLebenshilfe feiert Jubiläum:

8 Jahre Unterstützung für Menschen im Alter

Berlin, 15.07.2020. Das Franchise-Unternehmen SeniorenLebenshilfe wird am 15. Juli acht Jahre alt. Deutschlandweit ist die SeniorenLebenshilfe als einziges Unternehmen auf die vorpflegerische Betreuung von Senioren spezialisiert. Seit der Gründung haben über 150 Franchisenehmer den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, um die Unternehmensmission zu unterstützen: alten Menschen ein würdevolles Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen.

Alltagshilfe für Senioren in ganz Deutschland

Die Franchisenehmer der SeniorenLebenshilfe unterstützen als selbstständige “Lebenshelfer” Senioren, die noch nicht pflegebedürftig sind und dennoch Hilfe im Alltag benötigen. Haushalt, Einkaufen, Behördengänge, aber auch die Begleitung zu Arztbesuchen und die Freizeitgestaltung gehören zu den angebotenen Leistungen.

Das Besondere am Konzept der SeniorenLebenshilfe: Es ist immer derselbe Lebenshelfer, der mit dem eigenen Auto zum Senior kommt. So können hilfebedürftige Senioren eine vertrauensvolle Beziehung zu “ihrem” Lebenshelfer aufbauen, deren Qualität und Möglichkeiten weit über das Engagieren einer Haushaltshilfe hinausgehen.

So klein ist die SeniorenLebenshilfe gestartet

Im Jahr 2012 gab es nur die Gründer des Familienunternehmens – Benjamin und Carola Braun – und eine allererste Franchisenehmerin. Seitdem ist die SeniorenLebenshilfe stetig gewachsen: Schon im Jahr 2014 gab es die ersten Franchisenehmer außerhalb Berlins, 2016 waren es bereits 25, im Jahr 2018 dann 75 selbstständige Lebenshelfer, die für Senioren tätig wurden.

Mittlerweile ist das pinkfarbene Herz der SeniorenLebenshilfe deutschlandweit auf den Autos der Lebenshelfer zu sehen. Auch die “Initiative gegen Einsamkeit im Alter”, der Verein “Kapuna Seniorenhilfe e. V.” sowie das Partnernetzwerk “Verbund Seniorenhilfe” gehören zur Salanje GmbH, die hinter der SeniorenLebenshilfe steht.

Im Jahr 2019 wurde die SeniorenLebenshilfe außerdem von DEUTSCHLAND TEST als eines der Top-Franchise-Unternehmen 2019 ausgezeichnet.

Wachsender Erfolg und große Vision

Das schnelle Wachstum der letzten Jahre hat auch internes Wachstum mit sich gebracht: Das Büro-Team in der Berliner Zentrale wurde um einige wichtige Kräfte ergänzt. Um Platz für weitere Schritte und mehr Mitarbeiter zu schaffen, zog die SeniorenLebenshilfe im Frühling 2020 in größere Büroräume um.

Mit wachsender Bekanntheit häufen sich auch die Anfragen bei der SeniorenLebenshilfe. Da noch nicht an allen Standorten in Deutschland Lebenshelfer zur Verfügung stehen, ist das Unternehmen weiterhin auf der Suche nach Menschen, die sich eine Selbstständigkeit in der Seniorenbetreuung vorstellen können. Detaillierte Informationen zum Franchisekonzept der SeniorenLebenshilfe befinden sich unter: www.lebenshelferwerden.de. Die Vision: jedem hilfebedürftigen Senior einen Lebenshelfer zur Seite stellen zu können – auch über die deutschen Grenzen hinaus.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.