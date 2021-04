Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Dallgow-Döberitz

Zuhause alt werden dank der SeniorenLebenshilfe – Lebenshelfer Christian Jurtan macht es möglich

Dallgow-Döberitz, 30.04.2021. Alleinsein im Alter ist nur ein Aspekt, der Senioren bewegt – und nicht nur sie. Letzten Endes fürchten wir uns doch alle davor. Die SeniorenLebenshilfe ist ein Dienstleister, der Senioren den Alltag zu Hause erleichtert. Dabei gewinnt das familiengeführte Unternehmen zunehmend mehr Lebenshelfer, sodass das bundesweite Netzwerk stetig dichter wird. Mit dem Lebenshelfer Christian Jurtan können jetzt noch mehr Menschen in Dallogow-Döberitz und dem umliegenden Landkreis Havelland Hilfe für die Alltagsdinge in ihrem Zuhause bekommen. Unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Dallgow-Döberitz finden sich weitere, detaillierte Infos.

Mehr Lebensqualität im Alter im eigenen Zuhause

Wir alle möchten gern in unserem Zuhause alt werden. Der Ort, an dem wir uns wohl und geborgen fühlen und uns gut auskennen. Dort sind uns nicht nur die Menschen, sondern auch alle Wege und Geräusche vertraut. Dort den Lebensabend verbringen zu dürfen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber leider nicht, doch die SeniorenLebenshilfe macht dies möglich. 2012 von den Geschäftsführern Carola und Benjamin Braun als familiengeführtes Unternehmen gegründet, ist die SeniorenLebenshilfe bis heute das bundesweit einzige Unternehmen, welches sich auf die vorpflegerische Betreuung spezialisiert hat. So entstand ein bundesweites Netzwerk von auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätigen Lebenshelfern. Die Einsätze der Lebenshelfer koordiniert die Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe. Regelmäßige fachliche Schulungen und Fortbildungen der Lebenshelfer sind unerlässlich und werden zentral organisiert.

Das Hilfsangebot der SeniorenLebenshilfe

Was macht das Leben im Alter lebenswerter? Wenn da jemand kommt, der die Wohnung ordentlich wie sauber hält oder den Garten in Schuss hält und schwere Einkäufe erledigt. Auch kann die Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen vielen älteren Menschen die Ängste vor diesen Situationen nehmen. Hilfe bei Anträgen, Schriftverkehr und Telefonaten gehören ebenso zu den Hilfestellungen der Lebenshelfer, die im Auftrag der SeniorenLebenshilfe arbeiten, wie ausreichend Zeit für Gespräche, gemeinsame Spaziergänge oder Hilfe bei der Freizeitgestaltung. Zudem verfügt jeder Lebenshelfer über ein eigenes Auto und gewährleistet somit die Mobilität der Senioren.

Lebenshelfer Christian Jurtan unterstützt künftig Senioren in Dallgow-Döberitz

Christian Jurtan ist ab sofort als Lebenshelfer für die SeniorenLebenshilfe in Dallgow-Döberitz und dem Landkreis Havelland in Brandenburg tätig. Er liebt Menschenkontakt und möchte gerade den Älteren mehr Lebensqualität ermöglichen. Herr Jurtan ist verheiratet und Vater einer Tochter. Nach einem Unfall musste am eigenen Leib erfahren, wie es ist, ohne Hilfe auch schwierige Hürden zu meistern. Dieses Erlebnis brachte ihn zu der Entscheidung, Lebenshelfer zu werden. Sein Berufsweg begann jedoch mit einer kaufmännischen Ausbildung und einem Grundstudium in BWL. Beides hat ihm geholfen, nach einigen Umwegen sein Hobby Fotografie mit einer eigenen Fotofirma zum Beruf machen zu können. Heute sind Fotos wieder eher ein Hobby, dicht gefolgt von Radtouren mit seinem Hund und dem Lesen von Kriminalromanen – sofern es seine Zeit erlaubt.

Über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH mit Sitz in Berlin. Um das bundesweite Netzwerk zu optimieren und zu verdichten, sucht die SeniorenLebenshilfe weiterhin qualifizierte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer. Um eine fachkundige Ausbildung der werdenden Lebenshelfer zu garantieren, werden intern entsprechende Schulungen und Fortbildungen angeboten.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

