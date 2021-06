Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Halle (Saale)

Zuhause alt werden mit der Unterstützung von Lebenshelferin Ina Fuchs in Halle (Saale)

Halle (Saale), 01.06.2021. Das Altern bereitet einige Hürden, die von Senioren und deren Angehörigen oft nur schwer überwunden werden können. Die SeniorenLebenshilfe unterstützt deshalb ältere Menschen in vielen praktischen Tätigkeiten, um den Alltag zu erleichtern. Das auf den vorpflegerischen Bereich spezialisierte Unternehmen hat dafür seit 2012 ein bundesweites Netzwerk an Lebenshelfern installiert. Ina Fuchs ist eine neue Lebenshelferin für den Raum Halle (Saale). Mehr Informationen zu Ina Fuchs und der SeniorenLebenshilfe sind unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Halle (Saale) nachzulesen.

Spezialisierter Service für ein Altern in Würde

Noch bevor die körperliche Pflege eines älteren Menschen notwendig wird, sind es oft die kleinen Dinge, die das Leben leichter machen. Das weiß auch Carola Braun, Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe mit Hauptsitz in Berlin. Das wichtigste Ziel sei es, dass Senioren länger in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben und ihr Leben selbständig gestalten könnten. Unterstützung bieten hier die tatkräftigen Lebenshelfer und Lebenshelferinnen des Unternehmens, die zentral koordiniert und geschult werden. Sie arbeiten auf selbstständig-freiberuflicher Basis und können je nach Bedarf beauftragt werden. Dabei spielt die Menschlichkeit neben den praktischen Verrichtungen des Alltags eine weitere, große Rolle.

Individuelle Dienstleistungen nach Wunsch

Die Lebenshelfer unterstützen dort, wo Senioren sie gut gebrauchen können. Das können Tätigkeiten im Haushalt sein, Fahrdienste sowie die Begleitung zu Terminen. Weil alle Seniorenbegleiter einen eigenen PKW zur Verfügung haben, können sie ganz unkompliziert viele Wege erledigen. Auch in der Freizeit sind die Lebenshelfer gerne an der Seite “ihrer” Senioren. Ein Ausflug in die Natur, der Besuch eines Konzerts oder ein gemütlicher Nachmittag mit Kartenspielen sind nur einige der möglichen Aktivitäten. Dass dabei die Chemie stimmt, ist deshalb besonders wichtig. Die Möglichkeit, einen Service dieser Art auf Honorar-Basis beauftragen zu können, ist in Deutschland bisher einzigartig.

Ina Fuchs ist neue Lebenshelferin für Senioren im Raum Halle (Saale)

Seit dem Frühjahr 2021 können Senioren in Halle an der Saale die Dienstleistungen der Lebenshelferin Ina Fuchs in Anspruch nehmen. Die gebürtige Hallenserin war lange als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste beschäftigt, bevor sie sich für eine Ausbildung als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe entschied. Ausschlag dafür gab ihre eigene Großmutter, für die sie gerne mehr Zeit gehabt hätte. Sich für Senioren Zeit zu nehmen und diese im hektischer werdenden Alltag zu begleiten, ist ihr deshalb ein großes Anliegen. Mit der richtigen Unterstützung, findet Ina Fuchs, kann eine Seniorenbegleitung auch vor der Einsamkeit schützen. Privat ist Ina Fuchs verheiratet und Mutter eines bereits erwachsenen Sohnes. Entspannung findet sie vor allem im Lesen und bei gemütlichen Nachmittagen mit ihrer Familie. Darüber hinaus verbringt sie gerne Zeit in der Natur.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Ina Fuchs:

Alle Senioren, deren Wohnorte von Halle aus innerhalb von 30 Minuten erreichbar sind, können den Service von Ina Fuchs buchen. Als eingetragene Marke der Salanje GmbH agiert die SeniorenLebenshilfe als koordinierendes Unternehmen von Berlin aus ihr deutschlandweites Netzwerk. Wer Interesse an einer Tätigkeit als Lebenshelfer oder Lebenshelferin für Senioren hat, kann sich bei der SeniorenLebenshilfe melden. Zur Qualitätssicherung werden alle Seniorenbegleiter fachlich geschult und können an Fortbildungen teilnehmen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

