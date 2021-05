Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Hohenahr

Lebenshelferin Kerstin Enders unterstützt ältere Menschen in Hohenahr und Umgebung mit praktischen und sozialen Leistungen

Hohenahr, 11.05.2021. Die SeniorenLebenshilfe ist ein Dienstleister mit besonderem Konzept, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, älteren Menschen das Leben zu erleichtern. Durch vielfältige Tätigkeiten im vorpflegerischen Bereich soll es Senioren ermöglicht werden, ihren Lebensabend in ihrer gewohnten Umgebung zu verbringen. Die selbstständig-freiberuflichen Lebenshelfer sind im gesamten Bundesgebiet tätig. Im hessischen Hohenahr ist mit Kerstin Enders zukünftig eine neue Lebenshelferin aktiv, um Senioren ein möglichst selbstbestimmtes und glückliches Leben zu ermöglichen.

Für mehr Freude am Leben und einen unbeschwerten Lebensabend

Die Gründerin der SeniorenLebenshilfe ist die Berlinerin Carola Braun. Die gelernte Krankenschwester war selbst mit der Pflege älterer Menschen betraut. Während ihrer Tätigkeit erkannte sie die Wichtigkeit dieser Aufgabe, musste aber gleichzeitig feststellen, dass das Angebot für Senioren in Deutschland in diesem Bereich deutlich zu gering ausfällt. Die Idee der SeniorenLebenshilfe war geboren. Seit 2012 unterstützt der Dienstleister ältere Menschen mit individuell abgestimmten praktischen Tätigkeiten im Haushalt und bei ihrer Mobilität. Auch zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsam unternommene Aktivitäten spielen eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer. Ältere Menschen sollen so wieder aktiver werden und mehr Freude am Leben erhalten.

Individuelle Betreuung für eine umfassende Unterstützung

Nach individueller Absprache übernehmen die Lebenshelfer alle Tätigkeiten, die die von ihnen betreuten Senioren nicht mehr selbst bewältigen können. Die Lebenshelfer kümmern sich um den Wohnungsputz, kochen das Mittagessen und übernehmen den Einkauf. Auch zu Terminen, beispielsweise beim Arzt, begleiten sie ihre Senioren. Dafür steht jedem Lebenshelfer ein eigener Pkw zur Verfügung. Senioren können auch bei bürokratischen Angelegenheiten oder wenn technische Unterstützung nötig ist, die Hilfe ihrer Lebenshelfer in Anspruch nehmen. Außerdem werden zusammen Spaziergänge unternommen oder Freunde besucht. Die individuelle Betreuung wird auf Honorar-Basis abgerechnet.

Kerstin Enders ist als Lebenshelferin zukünftig in Hohenahr und Umgebung tätig

Zukünftig können auch Senioren rund um Hohenahr von dem Angebot der SeniorenLebenshilfe profitieren. Die neue Lebenshelferin Kerstin Enders ist mit ihrem hilfsbereiten und empathischen Wesen für ihre neue Aufgabe prädestiniert. Neben ihrer Tätigkeit als Haushaltshilfe möchte die gelernte Floristin und langjährige Bürokauffrau zu einer Gesprächspartnerin und Vertrauten der ihr anvertrauten Senioren werden. Kerstin Enders lebt in einer festen Partnerschaft und hat zwei erwachsene Stiefsöhne. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten in der Natur oder mit kreativen Tätigkeiten. Außerdem liest sie gerne und interessiert sich für Geschichte. Senioren in Hohenahr und Umgebung können sich mit ihr auf eine feste Konstante in ihrem Leben verlassen.

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Hauptsitz in Berlin. Sie ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk aus Lebenshelfern, die bundesweit tätig sind. Das Familienunternehmen ist ständig bestrebt, sein Angebot noch weiter auszubauen. Engagierte und kompetente Menschen, die durch ihre Tätigkeit als Lebenshelfer eine sinnvolle Aufgabe übernehmen möchten, werden daher jederzeit gesucht. Die Lebenshelfer werden bei ihrer Aufgabe von Carola Braun und ihrem Team in allen Bereichen tatkräftig unterstützt, zum Beispiel mit eigenen Schulungen und Fortbildungen. Lebenshelfer in Ihrer Nähe sowie weitere Informationen rund um die Tätigkeit als Lebenshelfer erhalten Sie online unter Lebenshelfer Hohenahr und www.seniorenlebenshilfe.de.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

