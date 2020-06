Die SeniorenLebenshilfe und ihre Tätigkeit in Krefeld

Für ein selbstbestimmteres Leben in den eigenen vier Wänden

Krefeld, 08.06.2020. Das Ziel der SeniorenLebenshilfe ist es, älteren Menschen ein selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden möglich zu machen. Die Lebenshelfer setzen sich ein für eine gesteigerte Lebensqualität und mehr Freude im Alltag. Sie übernehmen eine wichtige Rolle im vorpflegerischen Bereich und leisten mit ihrer verantwortungsvollen Aufgabe einen sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag. Mit Stephanie Bonus hat die SeniorenLebenshilfe eine weitere Lebenshelferin gefunden, die sich in Krefeld und Umgebung für ältere Menschen engagiert.Mehr über die SeniorenLebenshilfe und Stephanie Bonus erfahren Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Krefeld.

Lebenshelfer sind bundesweit im Einsatz

Die SeniorenLebenshilfe wurde 2012 von Geschäftsführerin Carola Braun gegründet. Seitdem konnte das Netzwerk aus zuverlässigen Lebenshelfern immer weiter ausgebaut werden. Dadurch können die vielfältigen Leistungen der vorpflegerischen Betreuung mittlerweile fast im ganzen Bundesgebiet angeboten werden. Die Lebenshelfer arbeiten auf selbstständig-freiberuflicher Basis. Von Anfang an werden sie von Carola Braun und ihrer Familie tatkräftig unterstützt. Das in Berlin ansässige Unternehmen ist bei der Koordination der Einsätze behilflich und bietet verschiedene Schulungen und Fortbildungsmöglichkeiten an. Auch ein Quereinstieg ist möglich.

Individuell und bedarfsgerecht abgestimmt

Die Lebenshelfer unterstützen Ihre Senioren auf vielfältige Art und Weise im Alltag. Wie genau die individuelle Betreuung aussieht, entscheidet die betreute Person selbst. Die Lebenshelfer können Aufgaben im Haushalt übernehmen, zum Beispiel Putzen, einkaufen gehen oder Wäsche waschen. Auch als Begleitung zu Arztterminen oder auf den Friedhof sowie für die sinnvolle Gestaltung der Freizeit nehmen sich die Lebenshelfer die benötigte Zeit. Jeder Lebenshelfer ist mit einem Pkw ausgestattet, was den Senioren zu mehr Mobilität und Flexibilität verhilft. Durch den regelmäßigen Kontakt werden die älteren Menschen und ihre Unterstützer nicht selten zu vertrauten Personen, die einen freundschaftlichen Umgang pflegen. Damit übernehmen die Lebenshelfer auch eine wichtige soziale Aufgabe, die ihren Senioren das Leben angenehmer und schöner macht.

Stephanie Bonus ist die neue Lebenshelferin in Krefeld

Stephanie Bonus ist gelernte Tourismus- und Eventmanagerin. Die gebürtige Hildenerin ist verheiratet und hat durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit im Hospiz bereits viel Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen gesammelt. “Es ist mir eine Herzensangelegenheit, als Lebenshelferin für meine Senioren da zu sein”, sagt Stephanie Bonus, die das Team aus Lebenshelfern durch ihren Einsatz in Krefeld und Umgebung zukünftig verstärkt. Die lebensfrohe Krefelderin verbringt gerne Zeit mit Freunden und liebt es Zeit in der Natur zu verbringen. Sie führt leidenschaftlich gern tiefsinnige Gespräche und freut sich darauf, mit ihren Senioren viel Zeit zu verbringen, um mit ihnen über alle Themengebiete sprechen zu können. Als feste Bezugsperson möchte Stephanie Bonus das Leben der ihr anvertrauten Menschen schöner und lebenswerter machen.

Ein familiengeführtes Unternehmen mit einer wichtigen Aufgabe

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Sie hat ihren Hauptsitz in Berlin. Inhaberin Carola Braun ist immer auf der Suche nach neuen Lebenshelfern, die wie Stephanie Bonus ältere Menschen in ihrem Alltag unterstützen. Die SeniorenLebenshilfe bietet durch ihre Tätigkeit eine wichtige Unterstützung im täglichen Leben an, wenn Angehörige dies nicht alleine bewältigen können. Wenn auch Sie von der Tätigkeit der SeniorenLebenshilfe profitieren möchten, erhalten Sie nähere Informationen dazu auf der Webseite der SeniorenLebenshilfe.

