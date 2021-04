Die Service-Helden in Mainz – Wir packen´s an

Betriebsauflösungen, Demontage und Remontage von Anlagen sowie die Räumungen von Firmen und Einzelhandelsläden sind gerade in Corona-Zeiten an der Tagesordnung. Deshalb ist es in vielen Fällen sinnvoll, einen Experten zu beauftragen, der sich mit Betriebsauflösungen oder Ladenräumungen auskennt. Denn die Räumung erfordert ein geschultes Auge, um verwertbare von unverwertbaren Gegenständen zu trennen. Ein Job für die Service-Helden, die sich auf Betriebsauflösungen, Demontage und Remontage sowie Ladenräumungen spezialisiert haben.

Die Service-Helden – Der Name ist Programm

Wer sind die Service-Helden? Ein Held ist eine Person, die eine besondere Leistung wie Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Fairness, Freundlichkeit und Einsatzbereitschaft erbringt. Eigenschaften, die voll und ganz auf die Service-Helden zutreffen. Unter dem Motto “Wir packen´s an” folgt das 5-köpfige Team mit Leidenschaft seiner Bestimmung. “Wir als Service-Helden lieben unseren Job und sehen den Menschen im Mittelpunkt unserer Arbeit”, so die beiden Heldenleiter Philipp Ladu und Alexander Spönnemann.

Jeden Tag werden die Servicehelden vor neue Herausforderungen und so manches Schicksal gestellt. Insolvenzen von Firmen und Geschäften im Einzelhandel sind nur einige Beispiele. Da lag es nahe, die Service-Helden in Mainz zu gründen, die nicht nur mit Fairness und Transparenz einen bleibenden Eindruck bei ihren Kunden hinterlassen. Das spiegelt auch die Webseite wider, die die Service-Helden authentisch präsentiert und durch die FAQ-Seite keine Fragen offen lässt.

Betriebsauflösungen und Ladenräumungen

Eine Betriebsauflösung ist nicht nur eine zeitliche Belastung, sondern kann auch schnell an die Nerven gehen. Für eine Kompletträumung ist es von Vorteil, einen Profi mit ins Boot zu nehmen, der schnell erkennt, wie man verwertbare von unverwertbaren Gegenständen trennt. Muskelkraft und Köpfchen sind gefragt, um Betriebe, Lager und Läden schnellstmöglich leer zu räumen und wieder bezugsfähig zu machen. Vor allem bei schweren und sperrigen Inneneinrichtungen und Anlagen ist es sinnvoll, einen Profi an seiner Seite zu haben. Oftmals müssen auch Küchen demontiert, Einbauten und Trockenbauwände fachgerecht entfernt und umweltfreundlich entsorgt werden. Kein Problem für die Service-Helden, die handwerklich geschult sind und einen guten Draht zu den Wertstoffhöfen haben. Bei einer kostenlosen und unverbindlichen Besichtigung können alle Fragen rund um die Betriebsauflösung und Entsorgung schnell geklärt werden.

Demontage & Remontage von Anlagen und Maschinen

Auch gewerbliche Räumungs- und Entsorgungsarbeiten sowie Betriebsauflösungen übernehmen die Service-Helden, die sich auf die spezifischen Anforderungen, die Entsorgung und den Rückbau von Maschinen schnell einstellen können. Hier können die Service-Helden auf jahrelange Erfahrungen mit geräumten Firmenstandorten, Lagerhallen, Werkstätten, Ladengeschäften und Gaststätten zurückgreifen. Neben einer zügigen und systematischen Arbeitsweise legen die Service-Helden großen Wert auf Diskretion. Demontagen und Montagen werden durch ein gut eingespieltes Team aus professionellen Handwerkern fachgerecht durchgeführt.

Die Service-Helden – Ein gute Adresse in Sachen Betriebsauflösung

Die Service-Helden können hart anpacken, verfügen aber auch über das notwendige Feingefühl für die Menschen, mit denen sie arbeiten. Das gilt sowohl für die Kunden, als auch für das Team, das seit einigen Jahren zusammenarbeitet. Denn Teamarbeit sehen sie als wichtigste “Heldentat”. Den handwerklich ausgebildeten Allroundern sieht man an, dass sie neben der Freude an der Arbeit auch ein offenes Ohr für Ihre Kunden haben. Für Firmenauflösungen und Betriebsauflösungen ist das junge Team der Service-Helden eine echte Bereicherung für Mainz und Rhein-Main, um rundum sorglos Firmen, Betriebe und Läden räumen zu können.

Ein Held ist eine Person, die eine besondere, außergewöhnliche Leistung vollbringt. Aber Helden zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie mit Leidenschaft ihrer Bestimmung folgen, das tun was sie lieben. Deshalb sind wir die Service-Helden, denn wir lieben unseren Job und sehen den Menschen im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Firmenkontakt

Die Service-Helden

Alexander Spönnemann

Am Königsborn 9

55126 Mainz

06131-2762023

anfrage@die-service-helden.de

https://www.die-service-helden.de/

Pressekontakt

Dieter Schrohe

Dieter Schrohe

Im Schloß 4

55278 Dexheim

0176-31311368

d.schrohe@pro-acct.de

https://www.die-leadagenten.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.