Die Sommerferien sind immer zu kurz?

Plane auf der JugendBildungsmesse deinen nächsten Auslandsaufenthalt

Die Sommerferien stehen kurz bevor und viele Menschen freuen sich darauf, ins Ausland zu reisen. Es gibt jedoch eine Realität, die Reisende schnell einholt: Die Zeit ist immer zu kurz. Obwohl man sich nach tieferen Einblicken und Abenteuern sehnt, geht es oft schon nach wenigen Wochen wieder in den Alltag zuhause.

Für diejenigen, die schon immer davon geträumt haben, eine längere Zeit im Ausland zu leben und die Kultur eines anderen Landes intensiv kennenzulernen, könnte ein Auslandsaufenthalt die perfekte Lösung sein. Dieser ermöglicht es, für einen längeren Zeitraum in einem anderen Land zu leben und intensiv in den Alltag vor Ort einzutauchen. Und dabei geht es um viel mehr als nur um Urlaub. Es ist eine Chance, neue Freundschaften zu knüpfen, Sprachkenntnisse zu sammeln, eine andere Lebensweise zu entdecken und persönlich zu wachsen. Indem man sich auf ein solches Abenteuer einlässt, öffnet man sein Herz und seinen Geist für neue Erfahrungen und Erkenntnisse. Man lernt, sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden und mit kulturellen Unterschieden umzugehen. Diese Fähigkeiten sind von unschätzbarem Wert und bereichern das Leben auf lange Sicht.

Gut vorbereitet in die Ferne

Aber wie plant man einen Auslandsaufenthalt, worauf sollte man achten und welche Programme gibt es eigentlich? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es auf der JugendBildungsmesse „JuBi“, die im Juni und Juli wieder bundesweit in zahlreichen Städten sowie als Online-Messe stattfindet. Returnees und Bildungsexpert:innen informieren dort kostenlos zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreise, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligenarbeit sowie Praktikum und Studium im Ausland.

Die Vorlaufzeiten sind von Programm zu Programm unterschiedlich. Je spezifischer die individuellen Präferenzen zu Gastland, Unterbringung oder Projektbereich, desto mehr gilt: Frühzeitig informieren und bewerben! Für Schüleraustausch, geförderte Freiwilligendienste und Co. empfiehlt sich eine Vorlaufzeit von mindestens einem dreiviertel Jahr vor der gewünschten Ausreise, damit ausreichend Zeit für die eigene Vorbereitung oder Gastfamiliensuche bleiben. Klassische Programme für Kurzentschlossene sind hingegen Sprachreisen, Work & Travel.

Termine u.a. in Köln, München, Berlin und Online

Neben den Programmanbietern ist weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, vor Ort und berät unabhängig zum Thema Auslandsaufenthalt. Als erfolgreichste Spezial-Messe zum Thema Bildung im Ausland bietet die JuBi die einzigartige Möglichkeit, persönlich mit Anbietenden in Kontakt zu treten und den Traum vom Ausland in die Tat umzusetzen. Die Vor-Ort-Messen sind kostenlos und immer samstags zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet.

Messetermine im Juni und Juli:

21.06.25: Frankfurt

21.06.25: Hannover

28.06.25: Stuttgart

28.06.25: Köln

05.07.25: Berlin

05.07.25: München

Weitere Termine auf weltweiser.de

Zusätzliches Angebot: JuBi – Die Online-Events

Wer sich von Zuhause aus informieren und mit Austauschorganisationen in Kontakt kommen möchte, kann alternativ auch die JuBi-Online-Events besuchen. In verschiedenen Webinaren kann man den Präsentationen folgen oder sich per Chat oder im Video-Call persönlich beraten lassen. Alle Termine der JuBi-Online-Events gibt es auf weltweiser.de.

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

