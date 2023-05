Die Stärken des COGLAS WEB WMS auf der Transport Logistic entdecken

Logistik 4.0: Effizientere Prozesse durch leistungsstarke Softwarelösungen

Wunstorf, den 04.05.2023 – Die COGLAS GmbH, Spezialist für standardisierte und modernste Software zur Steuerung und optimalen Führung der Intralogistik, wird auf der Transport Logistic in München die Vorteile des COGLAS WEB WMS präsentieren. Die wichtigste internationale Messe für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management findet von Dienstag bis Freitag, 9. bis 12. Mai, statt. In Halle B4, am Gemeinschaftsstand 313/414 vom Logistikportal Niedersachsen, informieren die Experten von COGLAS zu Themen wie schnelle Einführungszeit, Umstieg auf ein modernes Lagerverwaltungssystem und die damit verbunden Vorteile vom Wareneingang über die Kommissionierung bis zum Warenausgang.

„Wir freuen uns, auf der „Transport Logistic“ unser leistungsstarkes Portfolio für effiziente Logistiklösungen vorzustellen“, sagt Peter Buttler, Senior Consultant bei der COGLAS GmbH. „Mit unseren über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Intralogistik und einer tiefen analytischen Kompetenz haben wir ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und die Herausforderungen des Marktes entwickelt.“

Der Fokus auf selbsterklärende und einfache Bedienung der Software sowie kontinuierliche Innovation hat COGLAS zu einem verlässlichen Partner in der Logistikbranche gemacht. COGLAS sorgt dafür, dass sich die Kunden auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: das effiziente Management ihrer Logistikprozesse. Die ganzheitliche Software senkt konsequent den Verwaltungsaufwand, führt Daten zentral zusammen, minimiert die Fehlerquote und optimiert die Logistik.

Auf der „Transport Logistic“ in München wird das COGLAS WEB WMS präsentiert, ein leistungsstarkes Lagerverwaltungssystem für die gesamte Intralogistik mit Erfahrungen in zahlreichen Anwendungsfällen. Das Portfolio reicht dabei von der Lagerverwaltung über Wareneingang und Kommissionierung bis hin zur Steuerung des Warenausgangs und der Produktion. Durch die Integration all dieser Bereiche in einer einzigen Softwarelösung können sowohl Effizienz als auch Transparenz der logistischen Prozesse signifikant gesteigert werden. Das COGLAS WEB WMS eignet sich für Unternehmen jeglicher Größe und Branche.

Die Messe richtet sich an Fachexperten und Investitionsentscheider aus aller Welt. Als Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie und Networking bietet sie den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen und Produkte der Logistikbranche zu informieren, Kontakte zu knüpfen und sich auf hohem Niveau fortzubilden.

Termin: 9. – 12. Mai 2023

Ort: Messe München, Messegelände

Halle: B4

Stand: 313/414

Die COGLAS GmbH greift auf 30 Jahre Erfahrung zurück und bietet standardisierte sowie individuelle Software zur Verwaltung, Steuerung und optimalen Führung der Intralogistik an. Aus der Nähe zum Marktgeschehen entwickelte sich die analytische Kompetenz, Kundenwünsche präzise in der COGLAS Logistic Suite umzusetzen.

Das umfassende Know-how aus Logistik und IT ist Garant für die Umsetzung komplexer logistischer Anforderungen in praxisgerechte Software Lösungen. Die modernen ganzheitlichen COGLAS Logistiklösungen überzeugen namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

