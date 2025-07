Die Tanzschule in Schwetzingen: Tanzschule Kiefer

Tanzen als gemeinsames Hobby – besonders für Paare:

Tanzen ist nicht nur Bewegung, sondern Verbindung. Gerade für Paare ist es ein wertvolles gemeinsames Hobby, das Nähe schafft und den Alltag hinter sich lässt. Bei der Tanzschule Kiefer wird das jeden Tag erlebbar. Eine schöne Anekdote: Viele Paare, die gemeinsam tanzen, verlassen nach dem Kurs händchenhaltend und lächelnd die Tanzschule. „Tanzen stärkt die Beziehung – ohne Worte, aber mit Gefühl“, sagt Andrea Kiefer, Inhaberin und ehemalige Profitänzerin.

Vielfältige Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene:

Das breit gefächerte Angebot richtet sich an Einsteiger genauso wie an erfahrene Tänzer. Kinder können ab vier Jahren spielerisch erste Tanzerfahrungen sammeln. Für Jugendliche gibt es coole Choreografien, während Erwachsene Standard, Latein, Discofox oder Salsa tanzen lernen können. Wer möchte, kann sein Können in Spezialkursen, beispielsweise beim Bachata tanzen, vertiefen. Die lockere Atmosphäre sorgt dafür, dass sich alle willkommen fühlen – ganz ohne Druck.

Flexible Modelle für maximale Freiheit:

Die Tanzschule Kiefer entwickelt sich ständig weiter. Je nach Abo-Modell können Gäste entweder einmal oder so oft sie möchten pro Woche tanzen – ideal für alle, die regelmäßig etwas für sich und ihre Partnerschaft tun möchten.

Veranstaltungen und gemeinsames Erleben:

Zu den Highlights gehören der feierliche Sommerball und der Kiefer Tanzsonntag. Letzterer ist ein fester Termin für alle, die Neues ausprobieren oder das Gelernte in entspannter Atmosphäre wiederholen möchten. Die Gäster erwartet entwerder ein Workshop oder freie Übungszeit mit Lehrer: Hier kommt jeder auf seine Kosten.

Digital wiederholen – dank der Online-Videothek:

Auch digital bleibt die Tanzschule modern. Eine eigene Online-Community fördert den Austausch unter Tänzer:innen und die integrierte Videothek mit Aufzeichnungen aus dem Unterricht ermöglicht es, verpasste Schritte bequem zu Hause zu wiederholen – nicht als Ersatz für den Kurs, sondern als hilfreiche Ergänzung.

Fazit:

Die Tanzschule Kiefer in Schwetzingen bietet mehr als nur Tanzkurse – sie ist ein Ort für Begegnung, Beziehungspflege und echte Tanzfreude. Wer eine Tanzschule in der Nähe sucht und Wert auf Qualität, Herzlichkeit und Flexibilität legt, ist hier genau richtig. Egal, ob man Salsa oder Bachata tanzen lernen oder einfach mit dem Partner Zeit verbringen möchte – Tanzen verbindet.

Wir sind der Zukunft voraus – unser flexibles System überzeugt seit über 14 Jahren!

Bei uns

– ist Euer Tanzeinstieg monatlich möglich – wählt selbst an welchem Wochentag Ihr tanzen möchtet und besucht gerne auch die anderen Termine eurer Kursstufe

– lernt praxisnahes Tanzen und erhaltet wertvolle Tipps vom Profi

– tanzt so lange in eurer Kursstufe wie Ihr möchtet und wechselt erst dann, wenn Ihr dazu bereit seid

– genießt entspannt Eure Freizeit in ungezwungener Atmosphäre

Firmenkontakt

Tanzschule Kiefer Schwetzingen

Andrea Kiefer

Scheffelstraße 77

68723 Schwetzingen

062025772272



https://www.tanzschule-kiefer.de/

