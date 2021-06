Die Teilnahme an einem Erste Hilfe Kurs rettet Leben!

Warum sollte man einen Erste Hilfe Kurs absolvieren und welche Kurse gibt es?

Erste Hilfe rettet Leben

Jeden Tag besteht die Möglichkeit im Straßenverkehr, im Privaten und in der Öffentlichkeit auf unvorhersehbare Situationen zu treffen, in denen ein schnelles Eingreifen von Bedeutung ist. Ein Mensch befindet sich in akuter Gefahr und benötigt dringend unsere Hilfe. Ein Autounfall, ein Herzinfarkt oder eine bewusstlose Person. Bedrohliche Geschehnisse treten überall heutzutage auf.

Damit uns im Ernstfall klar ist, wie sich zu verhalten ist, sind Kenntnisse im Umgang mit Unfallopfern und Verletzten wichtig. In einem Erste Hilfe Kurs werden einem die nötigen Techniken und Anwendungen leicht und verständlich erklärt. Man bewahrt im Notfall einen kühlen Kopf und handelt schnell und sicher. Unsicherheit nimmt unnötige Zeit in Anspruch.

Ob zu Fuß, im Zug, mit Bus oder mit dem Auto, für jeden der sich auf den Straßen fortbewegt ist der Besuch eines solchen Kurses notwendig. Ersthelfer ergreifen an einem Unfallort schnell lebensnotwendige Maßnahmen und sichern diese bis zum Eintreffen eines Rettungsdienstes. Vor der Führerscheinprüfung gilt er verpflichtend. Drei Millionen Verkehrsunfälle ereignen sich jährlich auf unseren Straßen.

Befindet man sich als Erster an einem Unfall, ist man verpflichtet sofort zu helfen. Unterlassene Hilfeleistung wird hart bestraft. Für Betriebe ist eine Teilnahme ebenso Pflicht, um die Sicherheit aller Angestellten und Mitarbeiter zu gewährleisten. Grundsätzlich ist es ratsam die Grundkenntnisse zu beherrschen, um sich für den Ernstfall vorbereitet zu fühlen.

Der Ablauf eines Erste Hilfe Kurses

In wenigen Stunden erlernt man von erfahrenen Mitarbeitern des Rettungsdienstes das richtige Verhalten an einem Unfallort. Die Trainier haben durch ihre tägliche Arbeit Routine und vermitteln ihr Wissen kompetent aus erster Hand an Sie weiter.

Wie setzte ich einen Notruf ab und gebe Informationen zum Unfallgeschehen, Namen und Adresse an die Rettungsstelle durch? Das Absichern einer Unfallstelle, um nicht Unbeteiligte zu gefährden. Puls und Atmung prüfen und richtiges Ansprechen der Verletzten. Die Versorgung von Wunden, Verbrennungen, Unterkühlungen und Knochenbrüchen. Die wichtigste Übung ist die stabile Seitenlage und die Herz-Lungen Massage.

Kurse für jeden Bereich:

Nicht jeder Erste Hilfe Kurs ist gleich. Verschiedene Zwecke benötigen unterschiedliche Techniken. Je nach Alter des Opfers, Begebenheit und Art des Unfallhergangs sind andere Abläufe notwendig.

Welche Arten von Erste Hilfe Kursen gibt es?

1. Betriebliche Ersthelfer werden für alle Unternehmen und jeden Betrieb benötigt. Sie dienen als Ansprechpartner bei Unfällen und Notfällen, die sich vor Ort ereignen und beherrschen neben den Grundlagen die Verwendung von Beatmungsgeräten.

2. Für Arztpraxen wird in einem Notfalltraining die Anwendung der Reanimation und Beatmung zum Beispiel bei Schlaganfällen, Herzinfarkten oder sonstigem erklärt.

3. Schulungen für Kindergärten und Schulen dienen der schnellen Hilfe bei Kindernotfällen. Kinder weisen ein erhöhtes Verletzungsrisiko beim Spielen oder Sport auf und sind anders zu behandeln als Erwachsene.

4. Babys und Kinder geraten in den ersten Lebensjahren häufig in Situationen, mit denen Eltern nicht rechnen. Kleinteile werden verschluckt, ein Sturz, hohes Fieber oder Ähnliches. Um vorbereitet zu sein, nicht in Panik zu verfallen und das Beste für ihr Kind zu tun wird in diesem Kurs nötiges Wissen weitergegeben.

5. Mit dem individuellen Erste Hilfe Kurs lässt sich in häuslicher Umgebung alles erlernen, was sich im Privaten an Unfällen ereignet. Schlaganfälle, eine blutende Wunde und sonstige Verletzungen aller Art werden hier anschaulich erklärt. Ein auf Sie zugeschnittener Kurs kann mit Nachbarn und Freunden gemeinsam absolviert werden.

Um Näheres zu den einzelnen Erste Hilfe Kursen und ihren Besonderheiten zu erfahren schauen Sie sich diese Seite an. Dort wird alles Wichtige erklärt, damit Sie den passenden Kurs für sich finden.

Erste Hilfe Kurse Erding: www.erstehilfe-institut.de

Mit dem Erste Hilfe Institut, kurz EHI, möchten wir Personen im Bereich Erste Hilfe ausbilden und durch gezielte Notfalltrainings wollen wir Ihnen Handlungssicherheit in Notfallsituationen geben. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung im Rettungsdienst und lassen Sie sich oder Ihre Mitarbeiter von uns Aus- oder Fortbilden. EHI – Einfach gute Kurse.

Firmenkontakt

EHI – Erste Hilfe Institut Erding und Umgebung

Florian Danzer

Am Anger 9

85435 Erding

017662872275

kontakt@erstehilfe-institut.de

https://www.erstehilfe-institut.de

