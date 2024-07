Die tickende Zeitbombe: Politik gefährdet unser Bildungssystem!!

Ich werde dran bleiben und weiter Kämpfen, bis die Politik endlich reagiert.

Als Vater bin ich sprachlos und entsetzt über die aktuelle Lage in unseren Kitas. Während Land, Bund und Kommunen in die Sommerpause gehen, scheinen sie eine wesentliche Gruppe zu vergessen: unsere Kinder. Die Katastrophe geht unaufhaltsam weiter, wie eine tickende Zeitbombe, deren Zündschnur bereits bedrohlich kurz geworden ist. Während die Welt sich weiterdreht, scheinen einige in der Politik – auf Landes-, Bundes- und Kommunalebene – stehengeblieben zu sein. Sie haben den Kontakt zur Realität verloren. Wir stehen kurz vor einer Explosion, die das gesamte Kita-System an die Wand fahren könnte. Wenn wir nicht jetzt handeln, wird bald nichts mehr zu retten sein. Unsere Kinder, unsere Zukunft, unsere Wirtschaft stehen auf dem Spiel. Es darf nicht sein, dass die tickende Zeitbombe der Politik unser Bildungssystem zerstört. Die Lage ist ernst und hat große Auswirkungen auf uns alle!!

Die Fortsetzung des Kita-Qualitätsgesetzes mit rund zwei Milliarden Euro durch den Bund ist zwar ein guter Schritt, aber bei weitem nicht ausreichend, um den seit Jahren bestehenden Schaden zu beheben. Es bedarf deutlich mehr Mittel und einer umfassenden Zusammenarbeit aller staatlichen Ebenen, um den Kita-Notstand wirksam zu bekämpfen. Diese finanzielle Unterstützung durch den Bund ist essentiell, um die Qualität der Betreuung in Kindertagesstätten zu verbessern und den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Trotz der zwei Milliarden Euro hege ich Alex Liefermann Zweifel daran, dass diese Mittel ausreichen werden. Der bestehende Schaden und die Herausforderungen in der Kinderbetreuung sind so gravierend, dass deutlich mehr finanzielle Mittel notwendig sind, um nachhaltige Verbesserungen zu erzielen.

Es reicht jedoch nicht aus, lediglich Geld in die Hand zu nehmen; es müssen auch strukturelle Änderungen und langfristige Investitionen erfolgen. Angesichts der Dringlichkeit der Situation ist es wichtig, dass wir alle – Bund, Länder, Kommunen und wir als Eltern, Erzieherinnen, Kita-Leitung und die Zivilgesellschaft – uns zusammensetzen und einen detaillierten Fahrplan entwickeln. Dieser Fahrplan muss heute, nicht morgen, stehen.

Wir können es uns nicht erlauben, in die Sommerpause zu gehen. Wir haben jetzt eine Aufgabe, gerade wo die Ferien begonnen haben und in Schulen und Kitas Ruhe einkehrt. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um sich zusammenzusetzen und Verhandlungen zu führen. Als Vater kann ich nicht nachvollziehen, wie man jetzt in die Sommerpause gehen kann. Jeder verlorene Tag bedeutet weniger Bildung für die Kinder, was sowohl Erzieher*innen als auch uns Eltern zutiefst besorgt. Mir fehlen die Worte. Der Teufelskreis aus Überlastung, Erkrankung und einer sehr dünnen Personaldecke gefährdet nicht nur die Qualität, sondern auch die Zukunft unserer Kinder.

Die Kita-Katastrophe in Deutschland ist für mich ein alarmierendes Signal. Wo fangen wir bloß an? Was ist eigentlich in der Politik los? Diese Fragen beschäftigen mich zutiefst angesichts der bedrohlichen Entwicklung in unserem Land. Das Kita-Thema wird zunehmend zum sozialen Sprengpunkt, der verschiedene Bereiche der Gesellschaft betrifft. Die Situation bereitet mir große Sorgen: Die Wirtschaft befindet sich im Abgrund, Bildungschancen schwinden, und der soziale Zusammenhalt ist gefährdet. Viele Dinge gelingen irgendwie nicht mehr, und das Kita-System steht nur noch am seidenen Faden. Was mich besonders besorgt, ist die Tatsache, dass die Sorgen ganz normaler Menschen, Familien, Kinder, Erzieherinnen und Erzieher allzu oft von Politikern überhört werden.

Sollten wir nicht alle als Erwachsene dafür Sorge tragen, dass Kinder eine gute Bildung und Betreuung erhalten? Als Bürger, Vater von zwei Kindern im Alter von 4 und 14 Jahren und als Elternvertreter einer Kindertagesstätte bin ich zutiefst enttäuscht über die derzeitige Situation in unseren Kitas und das Versagen von Land, Bund und Kommunen.

Erzieher und Erzieherinnen sind Menschen wie ich und du. Sie haben sich bewusst für diesen Beruf entschieden, weil sie es lieben, mit Kindern zu arbeiten und diese gut auf die Schule und das Leben vorzubereiten. Sie haben eine entscheidende Rolle in der Bildung und Entwicklung unserer Kinder und sollten dafür wertgeschätzt und angemessen bezahlt werden. Auch die Ausbildung dieser Fachkräfte sollte entsprechend anerkannt und gefördert werden.

Es ist unsere Pflicht, die Menschenwürde zu achten und zu schützen. Menschen dürfen nicht zum bloßen Objekt degradiert werden. Dennoch verschlechtert sich die Situation in unseren Kitas kontinuierlich. Wie kann es sein, dass in einigen Einrichtungen bereits das Licht ausgeht, Erzieher und Erzieherinnen geben mit schwerem Herzen ihren Beruf auf, weil sie einfach erschöpft sind und dies mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren können, und sie leiden bis heute darunter, dass sie diesen Job nicht mehr ausüben können, nur weil Bund, Land und Kommunen es nicht schaffen, vernünftige Lösungen auf den Weg zu bringen.

Ich verstehe die Entscheidung dieser Fachkräfte und würde ganz ehrlich genauso handeln, dennoch ist es zutiefst traurig, dass es so weit kommen musste. Und was ist eigentlich mit den Kindern? Sie leiden unter der fehlenden Bildung und Betreuung, die sie so dringend benötigen. Es ist herzzerreißend zu sehen, wie diese Entwicklungen die Zukunft unserer Kinder und die Stabilität unserer Gesellschaft gefährden.

Die Kita-Katastrophe nimmt kein Ende, und es fühlt sich an, als müssten wir immer wieder von vorne anfangen. Während die Verantwortlichen ihre Sommerpause genießen, stehen wir als Eltern und Kinder vor unüberwindbaren Hürden. Überlastete Erzieherinnen und Erzieher, unzureichende Betreuungsplätze und marode Einrichtungen sind nur einige der gravierenden Probleme, die uns täglich begleiten. Es braucht jetzt einen klaren Fahrplan. Wenn dieser nicht erstellt wird und alle in den Urlaub gehen, beginnt alles wieder von vorne. Dafür haben wir keine Zeit. Die Kita-Katastrophe spitzt sich zu, und die Kitas hängen am seidenen Faden. Bereits jetzt fehlen mehr als 100.000 Betreuungsplätze an unseren Kitas; die Tendenz steigt. Einen klaren Plan hat die Politik allerdings nicht. Frühkindliche Bildung muss endlich wieder höchste Priorität bekommen.

Die Vereinbarkeit von Elternschaft und Berufstätigkeit darf nicht weiter gefährdet werden. Die Politik muss aufhören, Löcher zu stopfen, und langfristige Lösungen finden. Wenn wir nicht wollen, dass das Kita-System komplett vor die Wand fährt, müssen wir jetzt handeln.

Ich sehe ganz klar als Vater die Verantwortung bei der Politik. Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. Das bedeutet, es muss sichergestellt werden, dass ein gutes Kita-Gesetz eingeführt und befolgt wird. Aber das, was ist, ist einfach nur peinlich für Deutschland – eine absolute Katastrophe.

Hat Deutschland kein Herz für Kinder??

die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Deutschland hat in vielerlei Hinsicht ein umfangreiches System zur Unterstützung von Kindern und Familien, einschließlich Kindergeld, Elternzeit und umfangreicher Bildungsangebote.

Positive Aspekte:

– Kindergeld und Elternzeit

– Umfangreiche Bildungsangebote

Kritikpunkte:

-Kinderarmut: Laut einer Studie des Deutschen Kinderhilfswerks leben etwa 30% der Kinder in armutsgefährdeten Haushalten. Diese Kinder haben oft schlechtere Startbedingungen und weniger Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft.

– Betreuungsangebote: Mängel in der Verfügbarkeit und Qualität von Kinderbetreuungsangeboten. Besonders fehlen oft ausreichend Kita-Plätze, und die Wartezeiten sind lang.

– Bildungssystem: Das System bietet nicht allen Kindern gleiche Chancen, insbesondere sozial benachteiligten Familien.

-Unterstützung für Alleinerziehende: Alleinerziehende benötigen mehr Unterstützung, da sie häufiger von Armut betroffen sind und oft Schwierigkeiten haben, Beruf und Kindererziehung zu vereinbaren.

Fazit:

Die Debatte über die Fürsorge für Kinder in Deutschland ist vielschichtig und umfasst sowohl positive als auch negative Aspekte. Einerseits gibt es ein umfassendes System zur Unterstützung von Kindern und Familien, andererseits zeigen deutliche Schwachstellen, dass noch nicht alle Kinder die gleichen Chancen haben. Deutschland hat sicherlich ein Herz für Kinder, aber es bleibt noch viel zu tun, um allen Kindern die bestmöglichen Startbedingungen zu bieten.

Ich werde dranbleiben und weiterkämpfen, bis die Politik reagiert, denn es geht um die Zukunft aller Kinder, Eltern, Arbeitgeber, Erzieherinnen und Erzieher.

