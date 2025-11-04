„Die Tochter des Voyeurs“ – ein Thriller von aMOR BIDman

Tauchen Sie ein in die dunkle Psyche eines hochintelligenten Voyeurs und blicken Sie in die tiefsten Abgründe menschlicher Begierde! Auch als Ebook!

Der brandneue Psychothriller erzählt vom Doppelleben des 48-jährigen IT-Experten Micha. Nach außen wirkt er wie der liebevolle Familienvater und sympathische Kollege – aber innerlich wird er von einer voyeuristischen Sucht getrieben. Er ist schlicht ein Spanner wie er im Buche steht – im Strafgesetzbuch unter § 201a. Und er will mehr, immer mehr.

Dann geschieht das Unvermeidliche: Er fliegt auf – und seine Ehe droht zu zerbrechen. Ausgerechnet seine Tochter Jule erwischt ihn dabei, wie er ihre beste Freundin heimlich filmt. Entsetzt bricht sie jeglichen Kontakt zu ihrem einst so geliebten Papa ab. Von Selbsthass und Suizidgedanken zerfressen flieht Micha nach Teneriffa.

Sechs Jahre später hackt er sich erneut in die Webcam der ehemaligen Nachbarstochter – und wird Zeuge eines widerwärtigen Verbrechens.

Zunächst glaubt ihm seine Tochter kein Wort, hält alles für die kranken Fantasien eines pathologischen Voyeurs. Doch bald entdeckt sie selbst erste Anzeichen dafür, dass sein Verdacht vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit enthält.

Jetzt steht sie vor einer unmöglichen Entscheidung: Soll sie die Warnung ihres Vaters ignorieren und damit grausame Verbrechen in der direkten Nachbarschaft zulassen? Oder selbst zur Ermittlerin werden – mit genau den Spanner-Methoden, die sie einst so verachtete?

Was Vater und Tochter zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Das Gesehene ist nur der erste Kristall an der Spitze des Eisbergs.

Erleben Sie einen kompromisslosen Psychothriller über Schuld, Wahrheit und Abgründe – und darüber, wie aus einem guten Freund der schlimmste Feind werden kann.

Wird es Micha und seinem herzallerliebsten Töchterlein gelingen, ihre Vergangenheit zu überwinden, um gemeinsam gegen das Böse anzutreten? Der Countdown bis zu einem besonders abscheulichen Event läuft bereits.

Leipzig dient als atmosphärische Kulisse dieser düsteren Geschichte – mit bekannten Schauplätzen, aber auch verlassenen Orten, an denen dunkle Geschäfte blühen.

Der Autor aMOR BIDman macht seinem Namen alle Ehre: Seine Herkunft aus der Comedy-Branche verleiht selbst den finstersten Momenten einen sarkastischen Glanz. Das Ergebnis ist ein Thriller mit über 400 Seiten voller schwarzem Humor, Nervenkitzel und unerwarteter Romantik.

Die geschilderten Gräueltaten sind leider keine reine Fiktion – wie ein Warnflyer der Bundespolizei erschreckend belegt.

Der packende Leipzig-Thriller umfasst rund 420 Seiten und ist als eBook, Taschenbuch und Hardcover erhältlich

www.amor-bidman.de

Oder direkt bei Amazon bestellen:

Ebook mit 420 Seiten: 3,99 EUR ASIN: B0FYFW5VVR

Taschenbuch 420 S.: 16,95 EUR ASIN: B0FYY94CM5

Gebund.Buch 360S.: 19,99EUR ASIN: B0FYPZN8C4

Die Handlung spielt zur Weihnachtszeit 2024 – und ist somit die perfekte Lektüre für die Feiertage und ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk für alle, die Spannung mit Tiefgang mögen und die sächsische Stadt Leipzig lieben. Auch Tierfreunde kommen nicht zu kurz.

Das Phänomen Voyeurismus ist längst Teil des Alltags. Es beginnt mit flüchtigen Blicken auf der Straße oder am Strand und endet bei der perfiden Nutzung modernster Überwachungstechnik.

Noch nie war die Gefahr so groß, in intimen Momenten heimlich gefilmt und anschließend online bloßgestellt zu werden – ein Risiko, dem besonders Frauen ausgesetzt sind. Dieses Thema könnte aktueller kaum sein.

Dass Elektronikhändler winzige Kameras anbieten, beweist die Nachfrage. Diese sogenannten Spycams können sich überall verbergen – im Hotelzimmer, im Schwimmbad oder sogar in den eigenen vier Wänden.

Der Thriller öffnet die Augen – ganz ohne Panikmache, aber mit nachhaltiger Wirkung.

Beim Lesen wird man Leipzig mit neuen Sinnen wahrnehmen – und zugleich ein Stück Teneriffa von seiner eindrucksvollsten Seite entdecken.

aMOR BIDman schreibt unter Pseudonym. Seine Vergangenheit in der Comedy-Szene spiegelt sich im Erzählton wider: düstere Themen verbindet er mit feinem Humor und leiser Ironie. So entsteht eine Geschichte, die fesselt, unterhält und berührt – mit einem Hauch Romantik und spürbarem Herzschmerz.

