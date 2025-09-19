Die TOGGO Tour am Weissenhäuser Strand

19. September 2025 – „Am 27. und 28. September macht die TOGGO Tour 2025 wieder einen Stopp im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand – wir feiern dabei das große Tour-Finale. Unsere kleinen Gäste freuen sich auf ein Wochenende voller Unterhaltung und sportlicher Herausforderungen. Täglich von 11 bis 18 Uhr findet das bunte Programm auf der Festivalwiese statt. Auf rund 4.000 Quadratmetern laden viele Spielestationen und ein spannendes Bühnenprogramm alle ein, mitzumachen“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Diesjährige Highlights der TOGGO Tour sind die Rubbel“s Baubucht, der TOGGO Touchdown, die Paw Patrol Centrale, Peppas Spielehaus, Jannik Freestyle (TikToker mit spektakulären Fußballtricks) und die Honigkuchenpferde (Deutschlands erste Popband für die ganze Familie). Damit alle Gäste entspannt parken und bequem anreisen können, wird in diesem Jahr ein kostenloser TOGGO Shuttle eingerichtet. Dabei werden zwei Busse im Einsatz sein, die täglich von 10 bis 19 Uhr alle 15 Minuten die Haltestellen Sebenter Weg, 23758 Oldenburg i. H. (kostenloser Parkplatz) und Seestraße 1, 23758 Weissenhäuser Strand (Information/Rezeption) verbinden. Ein weiterer dritter Bus verkehrt zwischen der Fußballgolf-Anlage am Weissenhäuser Strand und der Information/Rezeption.

An beiden Tagen bekommen alle Gäste, die das Mega-Winterticket am Stand des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand kaufen, am Kauftag freien Eintritt ins Abenteuer Dschungelland. Außerdem dürfen alle an dem Glücksrad drehen. Mit dem Mega-Winterticket erhalten die Freunde vom Subtropischen Badeparadies und vom Abenteuer Dschungelland vom 3. November 2025 bis 31. März 2026 kostenfreien Eintritt – fünf ganze Monate Spaß für die ganze Familie. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: SuperRTL TOGGO Tour