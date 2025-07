Die TQ-Group feiert treue Mitarbeiter: 85 Jubilare im Rampenlicht

Langjährige Zugehörigkeit wird mit einer festlichen Ehrung gewürdigt

Seefeld, 24. Juli 2025: Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung hat die TQ-Group, einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, Ende Juni 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre beeindruckenden Betriebszugehörigkeiten von bis zu 30 Jahren geehrt. Die Feierlichkeiten fanden standortübergreifend statt und würdigten die Loyalität und das Engagement der Jubilare.

Die Jubiläumsfeier für die betreffenden Mitarbeitenden, die an den TQ-Standorten Delling, Seefeld, Inning, Peiting und Durach arbeiten, fanden nahe des Firmenhauptsitzes in Delling bei Seefeld auf dem TQ-eigenen Badegelände am Wörthsee statt. Bei bestem Wetter und ebenso guter Stimmung überreichten zwei Geschäftsführer – Detlef Schneider und Rüdiger Stahl – den Jubilaren jeweils ein persönliches Geschenk und bedankten sich für die langjährige Treue zum Unternehmen. Bei kühlen Getränken, einem bunten Salatbuffet sowie feinen Schmankerln vom Grill tauschten sich alle Teilnehmenden in fröhlicher Runde über ihre erfolgreiche Zeit bei TQ aus und schwelgten in gemeinsamen TQ-Erinnerungen.

Hightech meets Lifestyle: Silicon-Valley-Flair in Bayern

Die global erfolgreich agierende TQ-Group kann sich als Arbeitgeber auf charmante, bayerische Art schon lange mit den ganz Großen messen. Was bei US-Techkonzernen in der Garage startete, begann bei TQ auf einem Bauernhof – und ist auch heute noch mit Bodenständigkeit, Persönlichkeit und Charakter die Basis des mittlerweile internationalen Unternehmenserfolgs. Und da, wo Google und Co. mit Chill-Out-Areas glänzen, bietet TQ beispielsweise einen lauschigen, firmeneigenen Badeplatz am Firmenhauptsitz sowie Mitarbeiterausflüge auf die firmeneigene Hütte in den bayerischen Alpen.

Die ganze Welt der Elektronik – Megatrends made in Germany

Seit 30 Jahren trägt die TQ-Group bereits maßgeblich zur Schaffung sowie Wahrung nachhaltiger Arbeitsplätze bei und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem auch als einer der 1.000 gemeinnützigsten Arbeitgeber Deutschlands. Der Elektronikspezialist setzt mit „Made in Germany“ in allen Bereichen auf den Standort Deutschland. Das innovative Unternehmen konzentriert sich darauf, die Megatrends des 21. Jahrhunderts mitzuentwickeln und somit konkrete Zukunftsmärkte zu adressieren. Dazu zählen u.a. Energiemanagement für erneuerbare Energien, Künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung in der Produktion, E-Mobilität oder das Internet-of-Things (IoT).

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

