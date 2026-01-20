Die Vaillant Group setzt im internationalen E-Commerce auf Emporix

Das Unternehmen stellt in 26 Ländern und über alle Vertriebswege hinweg auf Autonomous Commerce um

Remscheid/Stuttgart – 20. Januar 2026 – Die Vaillant Group hat sich für Emporix, Anbieter der ersten cloud-nativen Plattform für Autonomous Commerce, für den Ausbau der digitalen Vertriebsstrukturen entschieden. Der weltweit tätige Hersteller von Heiztechnologie führt die Lösung von Emporix in 26 Ländern ein, um Prozesse zu vereinheitlichen und deren Effizienz zu steigern.

Herausforderung: Unterschiedliche Systeme und vielfältige Vertriebswege

Die Vaillant Group, zu der acht Marken gehören, nutzte bislang eine heterogene IT-Landschaft und zahlreiche lokale Lösungen. Hinzu kommt eine vielfältige Vertriebsstruktur: Das Unternehmen stimmt seinen Vertrieb individuell auf die verschiedenen Märkte mit dreistufigem Vertrieb, Direktvertrieb und Onlinevertrieb ab. Diese Komplexität erschwerte bislang sowohl eine zentrale Steuerung der Prozesse als auch die Einführung neuer digitaler Funktionen. Mit Emporix will die Vaillant Group die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und den operativen Aufwand deutlich reduzieren.

Mehr Effizienz durch einheitliche Plattform

Durch die Konsolidierung der unterschiedlichen Systeme erwartet die Vaillant Group mehr Transparenz in den Abläufen, höhere Flexibilität und mittelfristig niedrigere Betriebs- und Wartungskosten. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Unternehmensinitiative, mit der digitale Handelsprozesse schneller angepasst, agiler gesteuert und das Kundenerlebnis in allen Märkten nachhaltig verbessert werden sollen.

Die Einführung der Emporix-Plattform reduziert den Integrationsaufwand und sorgt für eine konsistente Customer Experience über alle Marken hinweg. Ein wesentlicher Vorteil: Emporix verbindet die vielen ERP-Systeme der Vaillant Group miteinander, sodass das Unternehmen Änderungen deutlich schneller umsetzen kann.

„Das Onboarding mit Emporix verläuft für uns sehr klar und verlässlich“, sagt Andreas Wiese, Head of Digital Platforms & Solutions der Vaillant Group. „Die Plattform schafft die Transparenz und Steuerbarkeit, die wir brauchen, um in einem hochkomplexen Markt schneller und fundierter zu entscheiden. Die verbesserte Datenkonsistenz wird unsere Reaktionsfähigkeit erhöhen, Abstimmungsaufwände zwischen Marken und Märkten reduzieren und die Time-to-Market neuer Funktionen spürbar verkürzen. Die Lösung von Emporix integriert sich flexibel in unser MyVaillant Pro B2B-Portal für Fachpartner und wird künftig das kommerzielle Herz dieses Portals sein.“

„Die Vaillant Group beweist enormen Weitblick.“, erklärt Mark Holenstein, CEO von Emporix. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam diese neue Ära des Commerce einzuläuten und die Vaillant Group dabei zu begleiten, ihre digitale Marktführerschaft autonom und skalierbar auszubauen.“

Über die Vaillant Group

Die Vaillant Group ist ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Remscheid, Deutschland, das in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik tätig ist. Als einer der weltweiten Markt- und Technologieführer entwickelt und produziert die Vaillant Group maßgeschneiderte Produkte, Systeme und erbringt Dienstleistungen für Wohnkomfort. Das Produktportfolio reicht von effizienten Heizgeräten auf Basis herkömmlicher Energieträger bis hin zu Systemlösungen zur Nutzung regenerativer Energien. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen, das sich seit seiner Gründung 1874 in Familienbesitz befindet, mit 16.000 Beschäftigten einen Umsatz von rund 3,2 Mrd Euro.Weitere Informationen unter https://www.vaillant-group.com/

Über Emporix

Emporix bietet die erste cloud-native Plattform für Autonomous Commerce. Die Lösung wurde entwickelt, um Handelsunternehmen mit hohen Anforderungen eine neue Art des digitalen Commerce zu ermöglichen: schneller, effizienter und intelligenter. Die Plattform ACE kombiniert vorkonfigurierte Value Streams, visuell steuerbare Prozesslogik und KI-gestützte Agenten, um Commerce-Abläufe in Echtzeit zu automatisieren und zunehmend autonom zu betreiben. Unternehmen wie HABA, LMT Tools, TRADIUM und AmerCareRoyal nutzen Emporix, um ihre operative Komplexität zu reduzieren, ihre Time-to-Market zu verkürzen und ihre Kosten zu senken.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Niederlassungen in Stuttgart (Deutschland) und Gliwice (Polen).

Weitere Informationen unter https://www.emporix.com/de/

Firmenkontakt

Emporix AG

Sebastian Lauk

Bundesplatz 16

6300 Zug

0041 417810517



http://www.emporix.com

Pressekontakt

ELEMENT C – Communications Agency

Teresa Wimmer

Aberlestraße 18

81371 München

089/72013718



https://elementc.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.