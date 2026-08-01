Die Vereinigten Staaten von Amerika bekräftigen ihre Unterstützung für die Souveränität Marokkos über die Westsahara

Eine Botschaft von Präsident Trump anlässlich des Thronfestes besiegelt 250 Jahre Freundschaft und läutet eine neue Ära der strategischen Partnerschaft ein (Quelle: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/07/morocco-thron

Anlässlich des 27. Jahrestags des glorreichen Thronfestes erhielt Seine Majestät König Mohammed VI. eine Botschaft des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, in der dieser unmissverständlich die Anerkennung der marokkanischen Souveränität über die Westsahara durch die USA sowie die Unterstützung für den marokkanischen Autonomieplan bekräftigt.

In dieser Botschaft, deren vollständiger Wortlaut am Samstag vom Königlichen Kabinett veröffentlicht wurde, erklärt der US-Präsident: „Die Vereinigten Staaten sind eindeutig: Wir erkennen die Souveränität Marokkos über die Westsahara an und unterstützen den marokkanischen Vorschlag für eine ernsthafte, glaubwürdige und realistische Autonomie als einzige Grundlage für eine gerechte und dauerhafte Lösung“.

Diese Erklärung steht in direkter Kontinuität zu der historischen Anerkennung, die Donald Trump im Dezember 2020 verkündet hatte. Der US-Präsident ging noch einen Schritt weiter und bekräftigte, dass „jeder andere Weg den Status quo verlängert und inakzeptabel ist“, und fügte hinzu, dass „dieser Konflikt jetzt beendet werden muss“ und dass „die Vereinigten Staaten weiterhin Fortschritte in Richtung dieses Ziels vorantreiben werden“.

Präsident Trump würdigte zudem die tiefen Bindungen zwischen den beiden Nationen und betonte, dass „wir in diesem Jahr 250 Jahre amerikanischer Geschichte und dauerhafte Freundschaft mit Marokko feiern – eine Verbindung, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruht“.

Eine Säule der regionalen Stabilität:

Über die Sahara-Frage hinaus bezeichnet die Botschaft des Präsidenten die „weise Führung“ des marokkanischen Monarchen als „Säule der Stabilität“. Donald Trump würdigt „das beständige Engagement Marokkos für den Frieden, den Kampf gegen den Extremismus und den Schutz der Sicherheit von Amerikanern und Marokkanern, unter anderem durch seine entscheidende Rolle bei den Abraham-Abkommen“ und fügt hinzu, dass die Vereinigten Staaten „auch gemeinsam daran arbeiten werden, die Sicherheit der Sahelzone zu gewährleisten“.

Eine zukunftsorientierte Wirtschafts- und Technologiepartnerschaft:

Auf wirtschaftlicher Ebene bekräftigt der US-Präsident, er habe „seine Teams beauftragt, sich gemeinsam mit Marokko für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung einzusetzen, auch auf dem Gebiet der Westsahara“. Er spricht von einer verstärkten Zusammenarbeit in strategischen Spitzenbereichen: „Zuverlässige amerikanische Technologie und Innovation werden Marokko auch in den kommenden 250 Jahren in allen strategischen Sektoren als Partner zur Seite stehen, insbesondere in den Bereichen Energie, künstliche Intelligenz, kritische Mineralien und Verteidigung“.

Präsident Trump schließt seine Botschaft mit einer Zukunftsvision für die bilaterale Partnerschaft: „Gemeinsam werden wir eine neue Ära gestalten. Eine Ära, in der die Interessen unserer beiden Völker im Vordergrund stehen“.

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