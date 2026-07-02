Die »ViVi Summer Kitchen Party« feiert Premiere über den Dächern des Viktualienmarkts

Neu bei Kustermann in München! Am Sonntag, den 26. Juli 2026 findet die erste „ViVi Summer Kitchen Party“ statt. Ein Sommer-BBQ, zusammen mit den liebsten Nachbarn vom Viktualienmarkt, mit feinem Markt-Food, Summer Drinks und Live DJ – in der einmaligen, exklusiven Location über den Dächern des Viktualienmarkts.

Mit der neuen Eventreihe „ViVi Kitchen Party“ bringt Kustermann ab dem 26. Juli 2026 authentische „Viktualien Vibes“ mit kuratierten Markt-Spezialitäten, entspannten Party-Sounds und kulinarischen Entdeckungen in die eigene Eventlocation über den Dächern des Münchner Viktualienmarkts. Viermal im Jahr wird der exklusive Ort zum Treffpunkt für alle, die entspannt, hochwertig und in besonderer Atmosphäre echten Münchner Genuss erleben möchten.

Dafür kommen ausgewählte Partner vom Viktualienmarkt zusammen, die ihre Produkte an kulinarischen Stationen oder als Flying Dinner in Szene setzen. Alle Partner vom Viktualienmarkt werden an diesem Abend persönlich anwesend sein und spannende Informationen sowie allerhand Tipps und Tricks rund um ihre Produkte verraten. Ergänzt wird die Summer Kitchen Party durch saisonale Drinks, handverlesene Weine, Getränke und entspannte Sounds vom Live DJ. Perfekt für den Easy Sunday oder zum After-Work.

ViVi Summer Kitchen Party am Viktualienmarkt

Den Auftakt macht am 26. Juli 2026 von 17:30 bis 21 Uhr die erste „ViVi Summer Kitchen Party“ unter dem Motto „Summer BBQ“. An diesem Abend dreht sich alles um sommerliche Grill-Momente, ausgewählte BBQ-Spezialitäten, frische Weine und entspannte Sounds. Damit gibt Kustermann einen ersten Vorgeschmack auf das neue, regelmäßige Eventformat. Mit dabei sind folgende Partner:

Christian Kroiß Catering

Getreu dem Motto „Wir kochen, Du feierst“ übernimmt Christian Kroiß als Küchenchef mit seinem Team die kulinarische Regie des Abends. Für ihn ist Kochen mehr Berufung als Beruf, geprägt von Stationen in der Spitzengastronomie wie dem Tantris in München. Heute verbindet er diese Erfahrung mit einem klaren Gespür für Produkt, Handwerk und Veranstaltungen, bei denen Genuss präzise, lebendig und nahbar sein soll.

Kraut & Müller

Susi Müller ist die erste Anlaufstelle am Viktualienmarkt für alles rund um fermentierte Produkte, Miso, Sojasauce und ausgewählte Spezialitäten aus der Oberpfalz. Bei der „ViVi Kitchen Party“ lädt sie in die Welt des Miso ein: Verschiedene Miso-Produkte können probiert werden. Dazu gibt die Marketenderin spannende Einblicke in den Geschmack, die Herstellung und die Einsatzmöglichkeiten beispielsweise von Miso-Broten.

FIRST8 Kombucha

Münchner Handwerk im Glas: Hanna Schumacher stellt den beliebten Kombucha biologisch und natürlich fermentiert her. FIRST8 Kombucha wurde dafür bereits mit 95 Falstaff Punkten ausgezeichnet. Die alkoholfreie Erfrischung ist dank feiner Säure und geschmacklicher Tiefe ideal für warme Sommerabende.

Westerberger Wagyu

Westerberger Wagyu bringt reinrassiges Vollblut Wagyu aus Oberbayern auf den Teller. Das Fleisch steht für außergewöhnliche Marmorierung, butterzarte Textur und Qualität. Die Verantwortung für Tierwohl und Herkunft steht dabei im Mittelpunkt. Bei der „ViVi Kitchen Party“ können die Gäste das regionale Premium-Rindfleisch bei einem besonderen Gang genießen.

Wilde Zeiten

Die Geschwister Sabine und Christian Kroiß sind bekannt für feine Wild-Spezialitäten und Feinkost. In ihrem Sortiment verbinden sich heimisches Wild, handwerkliche Verarbeitung und ein außergewöhnliches Gespür für Qualität. Bei der „ViVi Kitchen Party“ zeigen die beiden, wie vielseitig und elegant Wild vom Grill schmecken kann.

Münchner Käse Manufaktur

Die Münchner Käse Manufaktur ist die einzige Käserei in München und steht für handwerklich hergestellten Rohmilchkäse mit Charakter. Die Gäste können vier verschiedene Sorten probieren, die sich durch unterschiedliche Reifung, Textur und Aromatik auszeichnen. Die Auswahl verdeutlicht, wie vielfältig Käse schmecken kann, wenn er mit Zeit, Wissen und gutem Handwerk reift.

Echt Marco

Erdbeeren, Wachauer Marillen, Orangen aus Sizilien oder Walnüsse aus Frankreich: Echt Marco bringt Sommer auf den Teller. Er zeichnet sich durch sorgfältig ausgewähltes Obst und Gemüse aus, das mit viel Erfahrung gehandelt wird. Seine Produzenten, Lieferanten und Bauern kennt er bereits seit vielen Jahren und prägt damit seine Qualität am Stand.

Toni Holzreiter

Das Weingut Holzreiter in Niederösterreich wird seit 1895 als Familienbetrieb geführt. Den Grundstein legte Michael Holzreiter, der Urgroßvater der heutigen Generation, als er in einem aufgelassenen Schlosskeller die ersten Weine ausbaute. Toni Holzreiter versorgt die Gäste an diesem Abend mit Weinen, die Tradition, Handwerk und Leidenschaft verbinden.

Danny & Lorenzo

Hochzeiten, Firmenfeiern oder Privatevents: Danny & Lorenzo bringen mit ihren tanzbaren und vielseitigen Sounds Stimmung aufs Parkett. Mit 25 Jahren Erfahrung passen sie ihr Set fein an das Publikum, den Anlass und die Atmosphäre an. Sie haben ein Gespür für den richtigen Moment, Übergänge und Energie im Raum entwickelt, die dem Abend das besondere Etwas verleiht.

Mit der ersten „ViVi Summer Kitchen Party“ zeigt Kustermann, wie modern, lässig und vielseitig Genuss sein kann. Das Format verbindet hochwertige Produkte, besondere Partner und entspannte Party-Atmosphäre zu einem Abend, der den Viktualienmarkt und das Traditionshaus Kustermann auf neue Weise erlebbar macht. Weitere „ViVi Kitchen Partys“ mit wechselnden saisonalen Schwerpunkten werden ab September 2026 einmal im Quartal in der Kustermann Eventlocation stattfinden.

TICKETS

Tickets für die erste „ViVi Summer Kitchen Party“ am Sonntag, den 26. Juli 2026 sind ab sofort bei Eventbrite über diesen LINK erhältlich.

Regulär kostet das Ticket inkl. aller Speisen und Getränke: 89€. Das Super-Early-Bird-Ticket liegt bei 75€, das Early-Bird-Ticket bei 82€. Ein 4-Freunde-Gruppen-Ticket ist für 316€ (79€ pro Person) zu haben.

KUSTERMANN EVENTLOCATION

Kustermann ist nicht nur Münchens erste Wahl für die schönen und nützlichen Dinge des täglichen Gebrauchs, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Eventlocation für Firmenveranstaltungen und private Feste. Drei repräsentative Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen mit historischen Stuckdecken und Blick über die Dächer des Viktualienmarktes, eine großzügige begrünte Außenterrasse mit Grillfläche sowie eine offene Eventküche und eine schicke Bar mit Lounge bieten nicht nur ein schönes Ambiente für Ihre Events, sondern auch viele Möglichkeiten zur perfekten Ausgestaltung Ihrer individuellen Anlässe.

Einen Einblick in die exklusive Location über den Dächern des Viktualienmarkts gibt es hier: LINK zum Youtube-Video

FRAGEN – WÜNSCHE – INTERESSE

Über eine redaktionelle Berichterstattung würden wir uns sehr freuen! Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Die Pressemitteilung, alle Bilder und Logos finden Sie auch in unserem Downloadbereich: LINK

Über F.S. Kustermann

Die über 225-jährige Geschichte von Kustermann hat einen eisernen Kern: Sensen, Strohmesser, Schaufeln und Nägel waren die ersten Produkte. Dem Handel mit Eisenwaren folgten knapp 60 Jahre später eine Eisengießerei und eine Stahlbauabteilung, die beim Bau einiger Brücken in München und dem Hauptbahnhof nach 1945 mitwirkte. Kustermann goss auch einen großen Anteil der Münchner Gullydeckel. 1952 wurde die Firma wieder zum reinen Handelsbetrieb für Eisenwaren und Einrichtungskultur. Damals schon legte Kustermann den Grundstein für modernes Leben und Wohnen, im Jahr 2000 rückte der Fokus auf hochwertige Küchen- und Tischkultur. Mit über 70.000 angebotenen Artikeln, darunter viele internationale Produkte, trägt Kustermann nach wie vor den selten gewordenen Titel „Vollsortimenter“ und ist das größte deutsche Fachgeschäft seiner Art. Seit über 120 Jahren hat Kustermann seine Heimat am Viktualienmarkt und ist eine feste Größe in der Münchner Innenstadt. Das Traditionshaus ist Münchens erste Wahl für die schönen und nützlichen Dinge des täglichen Gebrauchs und bietet seinen Gästen ein einzigartiges, inspirierendes Einkaufserlebnis.

Über den Viktualienmarkt

Nirgendwo in München ist die Auswahl an frischen, regionalen und saisonalen Lebensmitteln und Spezialitäten größer. Auf einer Gesamtfläche von 18.591m² verkaufen über 100 Händler*innen Obst, Gemüse, Südfrüchte, Fleisch, Wild, Geflügel, Käse, Fisch, Brot- und Backwaren, Gewürze, Blumen und vieles mehr. Viele Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen während des Marktbummels ein. Ein weltbekannter Traditionsort, der im Herzen der Münchner Altstadt zum Genießen mit allen Sinnen lockt.

Bildrechte

Kostenfreie Verwendung unter Nennung des Copyrights: © Kustermann

Die über 225-jährige Geschichte von Kustermann hat einen eisernen Kern: Sensen, Strohmesser, Schaufeln und Nägel waren die ersten Produkte. Dem Handel mit Eisenwaren folgten knapp 60 Jahre später eine Eisengießerei und eine Stahlbauabteilung, die beim Bau einiger Brücken in München und dem Hauptbahnhof nach 1945 mitwirkte. Kustermann goss auch einen großen Anteil der Münchner Gullydeckel. 1952 wurde die Firma wieder zum reinen Handelsbetrieb für Eisenwaren und Einrichtungskultur. Damals schon legte Kustermann den Grundstein für modernes Leben und Wohnen, im Jahr 2000 rückte der Fokus auf hochwertige Küchen- und Tischkultur. Mit über 70.000 angebotenen Artikeln, darunter viele internationale Produkte, trägt Kustermann nach wie vor den selten gewordenen Titel „Vollsortimenter“ und ist das größte deutsche Fachgeschäft seiner Art. Seit über 120 Jahren hat Kustermann seine Heimat am Viktualienmarkt und ist eine feste Größe in der Münchner Innenstadt. Das Traditionshaus ist Münchens erste Wahl für die schönen und nützlichen Dinge des täglichen Gebrauchs und bietet seinen Gästen ein einzigartiges, inspirierendes Einkaufserlebnis.

Firmenkontakt

F.S. Kustermann GmbH

Seraphine Kustermann

Viktualienmarkt 8

80331 München

+49 89 23725-0



https://www.kustermann.de/

Pressekontakt

Murmelz

Felix Fichtner

Belgradstraße 22

80796 München

08937012711



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