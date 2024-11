Die Vodia PBX ist jetzt für Microsoft Teams zertifiziert

Berlin/Boston, 26. November 2024 – Die Telefonanlage von Vodia ist jetzt von Microsoft für die Nutzung in Verbindung mit Microsoft Teams zertifiziert. Damit ermöglicht sie eine nahtlose Sprachintegration mit den Kollaborations-Tools von Teams. Teams-Benutzer können nun von den erweiterten PBX-Funktionen wie Anrufweiterleitung, automatische Vermittlung, Mailbox und mehr profitieren und gleichzeitig sichere und hochwertige Sprachdienste nutzen. Die Integration unterstützt verschiedene Branchenlösungen für das Hotel- und Gaststättengewerbe, das Gesundheitswesen und beispielsweise die Fertigungsindustrie, in denen Teams-Anwender ab sofort über die Kombination mit der zertifizierten Vodia PBX Anrufe tätigen und entgegennehmen und beispielsweise auch Türsprechanlagen und Paging-Systeme einbinden können.

Microsoft Teams bietet Unternehmen und KMUs eine Vielzahl von Funktionen für Videokonferenzen und Zusammenarbeit, was es zu einem vielfach genutzten Werkzeug für mehr Produktivität macht. In Kombination mit der Vodia Telefonanlage kann nun jedes Unternehmen Microsoft Teams als Bürotelefonsystem nutzen und gleichzeitig von den umfangreichen B2B-Kommunikationsfunktionen von Vodia profitieren. Die Lösung bietet sichere, integrierte Sprachdienste für Teams-Kollaborationsumgebungen.

Die Vodia PBX verfügt über einen integrierten Session Border Controller (SBC), der für den Schutz und die Verwaltung des IP-Kommunikationsflusses verantwortlich ist. Microsoft wählt und zertifiziert SBC-Anbieter, deren Produkte Direct Routing unterstützen, und der SBC von Vodia wurde als Teil der Vodia PBX zertifiziert. Direct Routing ermöglicht es Unternehmen, die Teams für Anrufe nutzen, die Verbindung zum Dienstanbieter direkt zu verwalten, sodass Benutzer Anrufe in das/aus dem öffentlichen Telefonnetz und in/aus der IP-Telefonanlage des Unternehmens innerhalb von Teams tätigen und empfangen können. Vodia ist damit offizielles Mitglied der Eliteklasse der für Microsoft Teams zertifizierten Lösungen, die Direct Routing unterstützen. Die Zertifizierung erweitert den Anwendungsbereich der PBX von Vodia und ermöglicht es seinen Partnern, ihr Angebot an Unified-Communications- und Collaboration-Diensten zu erweitern und zu verbessern.

Nutzer von Teams können die Vodia Telefonanlage anwählen und Anrufe empfangen. Bei Anrufen, die über Teams getätigt werden, verbindet die Vodia PBX Anrufe mit SIP-Trunks oder Geräten, die bei der PBX registriert sind. So ist es beispielsweise möglich, öffentliche Durchsagen via Teams zu machen, mit einer Person an einer Türsprechanlage zu sprechen oder von der Rezeption eines Hotels jedes Hotelzimmer von einer Teams-Nebenstelle direkt anzurufen. Und umgekehrt ist es ebenfalls möglich, Teams-Benutzer von Hotelzimmern aus anzurufen.

Die Vodia PBX verfügt generell über eine große Bandbreite an Funktionen, die sie für viele Branchen interessant machen. Zu den Vorteilen der Kombination von Vodia mit Teams gehören insbesondere:

– Zugriff auf Funktionen der Vodia PBX wie Anrufweiterleitung, Rufgruppen, automatische Vermittlung, Anrufwarteschlangen, Mailbox und mehr

– Automatische Provisionierung und Verwaltung einer großen Anzahl von SIP-Geräten

– Verfügbarkeit von Overhead-Paging für Teams-Benutzer

– Integration von Multi-Cell-DECT- und 5G-Gerätelösungen vor Ort mit Teams

– Verwendung von Radio-over-IP-Geräten (RoIP)

– Zugriff auf eine Vielzahl von SIP-Trunks, die auf der Vodia PBX vorkonfiguriert sind

– Einfache Gesprächsaufzeichnung lokal und in der Cloud

– Nutzung von CRM-Integrationen über das Vodia Integrationsframework

– Unterbrechungsfreie Kommunikation über die Vodia PBX bei Internetausfällen bei Vor-Ort-Installation

„Die Microsoft Teams-Zertifizierung unserer PBX ist ein wichtiger Meilenstein für uns“, sagt Dr. Christian Stredicke, Gründer und CEO von Vodia Networks. „Jetzt haben Unternehmen, die Teams nutzen, Plug-and-Play-Zugang zu einer Vielzahl von Geräten und Diensten, die vorher nur schwer zugänglich waren.“

Und Martin Högl, Managing Director EMEA von Vodia, ergänzt: „Die Liste der von uns unterstützten Anbieter und Geräte ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen. Jetzt machen wir diese Liste für das Teams-Ökosystem leicht zugänglich. Dazu gehören nicht nur Standard-Tischtelefone, sondern auch analoge und digitale Gateways, Softphones, Overhead-Paging-Systeme und Türsprechanlagen verschiedener Hersteller. Wir haben auch einige Kunden, die unser Softphone-SDK nutzen, um ihre eigene WebRTC-basierte Software zu entwickeln, die wir jetzt mit Microsoft Teams verbinden können. Das macht Teams noch interessanter für Branchen wie das Gesundheitswesen, das Hotel- und Gaststättengewerbe, Produktionsunternehmen, sowie die öffentliche Verwaltung – einschließlich Schulen – und das Transportwesen.“

Der Betrieb der Vodia PBX ist einfach. Die Telefonanlage ist für Windows und verschiedene Linux-Varianten verfügbar und kann sowohl vor Ort als auch in der Cloud betrieben werden. Es sind auch eingebettete Versionen verfügbar. Ein weiterer Vorteil: Der SBC ist Teil der Vodia PBX und muss nicht separat installiert werden. Die PBX läuft auf einer einzigen Instanz mit bescheidenen Hardware-Anforderungen.

Durch die Kombination der Vodia PBX mit Microsoft Teams kann jede Organisation in jeder Branche die fortschrittlichen Kommunikationsfunktionen der Vodia Telefonanlage und die leistungsstarken Kollaborationswerkzeuge von Microsoft Teams nutzen und so das Beste aus beiden Welten nutzen. Diese nahtlose, sichere Integration vereinfacht die Kommunikation, verbessert die Flexibilität und erhöht die Kontrolle über das Anrufmanagement, während gleichzeitig die Kosten für zusätzliche Lizenzen reduziert werden. Ganz gleich, ob ein Unternehmen die interne Zusammenarbeit verbessern, die Kundenkommunikation rationalisieren oder die Geschäftskontinuität bei Konnektivitätsunterbrechungen sicherstellen möchte: Die Vodia Telefonanlage, die jetzt von Microsoft für Direct Routing zertifiziert ist, bietet ihnen eine robuste, skalierbare, kostengünstige und sichere Lösung. Wer Teams nutzt, braucht die Vodia PBX.

Mehr über den Microsoft-zertifizierten SBC von Vodia:

https://web.vodia.com/de/microsoft-teams.

Über Vodia Networks GmbH

Vodia Networks Inc., ist ein bahnbrechender Anbieter von B2B-Kommunikationslösungen für Unternehmen, Contact Center und Service Provider. Die PBX-Software von Vodia bietet eine umfangreiche Suite von Business-Telefonie-Funktionen für On-Premise- und Cloud-basierte Systeme und funktioniert nahtlos auf Windows-, Linux- oder Mac-Plattformen. Die Vodia Telefonanlage ist vollständig konform mit den SIP-Industriestandards und lässt sich mühelos in eine Vielzahl von SIP-basierten Geräten und Trunking-Anbietern integrieren. Die mandantenfähigen Plattformen von Vodia sind mit einer noch nie dagewesenen Anzahl von Technologien kompatibel, darunter Tischtelefone, Softphones und APIs für eine Vielzahl von Software- und CRM-Systemen von Drittanbietern. Ziel ist es, Partnern und Endbenutzern die beste Cloud-Telefonanlage der Welt und einen persönlichen Support zu bieten, um ihren Erfolg jederzeit zu gewährleisten. Der US-Hauptsitz befindet sich in Boston, der europäische Hauptsitz in Berlin; außerdem hat Vodia Büros in Peking, Hongkong, Nikosia und Sydney.

Firmenkontakt

Vodia Networks GmbH

Anastasios Papadopoulos

Skalitzer Str. 104

10997 Berlin

+49 30 55578992



https://web.vodia.com/

Pressekontakt

united communications GmbH

Rainer Nick

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



https://www.united.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.