Die Weihnachtswelt von erwinmueller.de hat eröffnet

Dekoration und Wohnaccessoires für eine stimmungsvolle Adventszeit

Mit Beginn der Adventszeit schlägt das Herz vieler Deko-Fans höher. Endlich kann sich das Zuhause wieder in eine stimmungsvolle Glitzerwelt mit gemütlichen Kuschelecken verwandeln. Niedliche Figuren aus Holz, Metall oder Porzellan, LED-Sterne und -Kugeln sowie Deko-Hänger warten in der “ Weihnachtswelt“ von erwinmueller.de darauf, entdeckt zu werden. Bei Wohnaccessoires stehen neben winterlichen Motiven nun Dunkelrot, Dunkelgrün und Weiß hoch im Kurs.

Dekorationen für jeden Einrichtungsstil

Soll es klassisch-schlicht, rustikal oder doch lieber verspielt sein? Dezent oder mit viel Glanz und Glitzer? Deko-Artikel für jeden Geschmack und jeden Einrichtungsstil sind in der „Weihnachtswelt“ von Erwin Müller zu finden. Figuren aus Holz, Glas und Porzellan, beleuchtete LED-Sterne oder Deko-Hänger aus Holz, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Zeit zum Kuscheln

Das heimelige Ambiente der Weihnachtsdekoration verführt zu gemütlichen Stunden auf dem Sofa oder vor dem Kamin. Eingehüllt in warme Wohndecken und reingekuschelt in weiche Kissen lassen sich Zimtgebäck, Weihnachtspunsch und heiße Schokolade so richtig genießen.

Da fehlt nur noch eine schnurrende Katze oder ein zufrieden dösender Hund. Wenn leider kein Haustier zum Kuscheln da ist, tut es vielleicht auch ein hübsches Motivkissen. Mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf eignen sich kleine Hunde und Katzen bestens als Motiv für Deko-Kissen.

Festliche Tischgestaltung

Ein festlich gedeckter Tisch macht Freude und unterstreicht jedes Weihnachtsmenü. Bei Erwin Müller sind Tischdecken, Mitteldecken, Tischläufer und Servietten mit vielen verschiedenen weihnachtlichen Motiven und unterschiedlichen Stoffen erhältlich. Aus feinstem Damast, fleckabweisenden Materialien, bedruckt mit Sternen, lustigen Weihnachtsfiguren oder mit jacquardgewebten Schneekristallen.

Willkommen im festlichen Zuhause

Mit Deko-Figuren vor dem Eingang, LED-Lichtern, Zweigen und Kränzen beginnt die festliche Stimmung schon vor der Tür. Und wenn die Fußmatte dann noch „Herzlich willkommen“ heißt, freut sich jeder auf das gemütliche Zusammensein.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

