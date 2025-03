Die Welt des Weines trifft sich in Düsseldorf

Das Clayton Hotel Düsseldorf war Gastgeber für den Auftakt von „ProWein goes city“

Weine von Top-Winzern aus sieben Nationen waren die Stars beim offiziellen Auftakt von „ProWein goes city“ im Clayton Hotel Düsseldorf in der Immermannstraße. So feierte eine illustre Schar von 400 Gästen die edlen Tropfen und tauschte sich im festlichen Rahmen zu den neuesten Entwicklungen der Branche aus.

„Das Thema Wein verbindet die Menschen weltweit, bringt sie sprichwörtlich an einen Tisch und das ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig“, betont General Manager Benjamin Tenius, der als Gastgeber für das Opening die zahlreichen prominenten Gäste wie Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller begrüßte. In seiner Ansprache hob der OB später den Beitrag hervor, den Initiativen wie „ProWein goes city“ leisten, um das große gastronomische Potential der Stadt sichtbar zu machen und sie als maßgebliche Gastronomiemetropole zu etablieren.

Da die „ProWein goes city“ als Fest der Sinne für die zahlreichen Besucher der Messe gilt, gaben die Küchenkünstler des Clayton Hotel Düsseldorf mit ausgewählten internationalen Gourmet-Spezialitäten den fulminanten Auftakt für die noch bis zum 18. März stattfindenden vielfältigen Genuss-Events in der Stadt. Ob geschmorte Ochsenbacke in Barolojus, Lachsmedaillons in Beurre Blanc oder gefüllte Ravioli in Trüffelsauce, die Gäste zeigten sich begeistert von den kulinarischen Kreationen. Dazu reichten die anwesenden Winzer ihre Weine, aber auch spannende alkoholfreie Alternativen. Ein Fokus lag dabei auf dem Weinanbaugebiet Katalonien, das in diesem Jahr den Titel „Weltregion der Gastronomie“ trägt und sich als Reiseziel für Feinschmecker vorstellte. Ebenso konnten sich den Gästen die Weinbauregionen Wiesbaden und Rheingau präsentieren. Zum Abschluss warfen Interessierte bei Hausführungen noch einen Blick hinter die Kulissen des traditionsreichen Hotels im Japan-Viertel. „Uns ist das Gesamterlebnis wichtig“, erklärt Benjamin Tenius. „Denn unser Team möchte die Gäste verwöhnen und besondere Momente des Genusses und der Entspannung schaffen.“

Bei der abendlichen Tombola wurden darüber hinaus noch insgesamt 3.000 Euro eingenommen. Den Erlös wird die Destination Düsseldorf an die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. spenden, mit der das Clayton Hotel Düsseldorf schon seit einigen Jahren eng verbunden ist.

Das Clayton Hotel Düsseldorf ist ein gehobenes internationales Businesshotel mit authentischen japanischen Wurzeln, zentral gelegen im Herzen Düsseldorfs. Alle 393 Zimmer und Suiten des First Class Superior Hotels verfügen über Klimaanlage, schallisolierte Fenster und Gratis-WLAN. Die 14 voll ausgestatteten und modernen Veranstaltungsräume bieten bis zu 350 Personen Platz.

Eine Auszeit vom Alltag ermöglicht das Spa auf oberster Etage mit Sauna, Sanarium, Dampfbad und dem exklusiven Penthouse Pool mit Blick über die Düsseldorfer Skyline. Gastronomisches Highlight ist das japanische Spezialitätenrestaurant, welches seinen Gästen original japanisches Teppanyaki bietet. Dabei werden fangfrischer Fisch, Meeresfrüchte, bestes Wagyu-Beef, frisches Gemüse sowie andere Fleischsorten direkt vor den Augen der Gäste auf einem großflächigen Tischgrill zubereitet. Zusätzlich zum Teppanyaki-Angebot führt Sushimeister Hisato Mochizuki eine hauseigene Sushi-Bar in der neuen, modernen Living Lobby.

