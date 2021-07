Die wichtigsten Punkte auf einer Urlaubs-Checkliste

Egal ob Checkliste oder Packliste – gemeint ist immer das gleiche. Was nehme ich am besten mit in den Urlaub? Je nach Urlaubsart, Urlaubsziel und Urlaubsland gibt es verschiedene Dinge, die Sie unbedingt mitnehmen sollten.

Checkliste – vor dem Reiseantritt

Es gibt Dinge, die Sie vor einer Reise vorbereiten und überprüfen sollten. Dazu gehören:

– Überprüfen Sie die Gültigkeit der Ausweise z. B.: Reisepass und Führerschein (Notwendig bei der Nutzung eines Leihwagens im Urlaub)

– Lesen Sie sich die aktuellen Einreise- und Visabestimmungen des Urlaubslands durch. Meist finden Sie diese auf der Botschaftsseite des Urlaubslandes oder der Seite des Auswärtigen Amtes / Außenministeriums.

– Achten Sie darauf, welche COVID-19 Maßnahmen im Reiseland gültig sind und welche Nachweise Sie evtl. mit sich führen müssen.

– Überprüfen Sie, welche COVID-19 Bestimmungen aktuell am Flughafen und bei Ihrer Fluglinie gültig sind.

– Achten Sie, auf die Bestimmungen des Einreiselandes und Ihrer Fluggesellschaft bezüglich Ihres Gepäcks (Gewicht, Güter, die Sie nicht in das Urlaubsland mitnehmen dürfen, …).

Checkliste – vor der Reise für Zuhause:

Bevor Sie in den Urlaub starten, sollten Sie zu Hause folgende Checklistenpunkte überprüfen:

– Sorgen Sie dafür, dass Ihre Post geleert, Haustiere gefüttert und Pflanzen gegossen werden.

– Drehen Sie am besten vor der Abreise Wasser und Heizung ab. Überprüfen Sie, ob alle Türen und Fenster verschlossen sind.

– Sparen Sie Strom, indem Sie nicht notwendige Stromfresser ausschalten bzw. ausstecken.

– Kondolieren Sie, ob Sie noch verderbliche Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank oder in Ihrer Speisekammer vorrätig haben.

Packliste – Was Sie immer mitnehmen sollten

Je nach Urlaubsart benötigen Sie natürlich unterschiedliche Dinge. Must-haves, unabhängig von Ihrer Reise, sind aber:

– Kleidung wie: Unterwäsche, Alltagskleidung, Badekleidung, Wanderkleidung, Abendrobe

– Kosmetik / Pflegeartikel: Zahnbürste, Zahncreme, Shampoo, Duschgel

– Elektronisches: Ladegeräte, Reiseadapter für andere Steckdosen

– Accessoires und Nützliches: Reiseapotheke, Optische- und oder Sonnenbrille

