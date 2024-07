Die wirklich schönsten Champagnerflaschen im Jugendstil

Die wohl schönsten Champagnerflaschen von Champagner Perrier Jouet Belle Epoque. Bei Gerards-Selection.de gibt es jetzt auch wunderschöne Alternativen

Reims, 15.07.2024

Wer kennt sie nicht, die wohl schönsten Champagnerflaschen von Champagner Perrier Jouet Belle Epoque, verziert mit Blumenranken im Jugendstil? Bei Gerards-Selection.de gibt es jetzt auch wunderschöne Alternativen.

Seit Jahrzehnten strahlen diese Flaschen nicht nur durch ihren edlen Inhalt, sondern auch durch ihr außergewöhnliches Design. Unzählige Vasen und Karaffen entstanden aus den leeren Flaschen des exquisiten Belle Epoque Champagners. Das Champagnerhaus Perrier Jouet ( https://www.perrier-jouet.com) wurde 1811 von Pierre-Nicolas Perrier und Rose-Adelaïde Jouet gegründet. Perrier, ein erfahrener Winzer und begeisterter Botaniker, verband Kunst und Natur in einem einzigartigen Design. Das emblematische Anemonen-Motiv, das Emile Galle 1902 für die Maison illustrierte, spiegelt diese Verbindung wider. Die anhaltende Zusammenarbeit mit Künstlern zeigt die fortwährende Verbindung des Hauses mit Kunst und Natur.

Allerdings gehört der Champagner von Perrier Jouet, erhältlich in den Varianten Brut und Rose, nicht zu den günstigsten. Eine Flasche Belle Epoque Brut 2012 kostet rund 200 Euro, und für eine Flasche Belle Epoque Rose muss man schon etwa 350 Euro ausgeben. Ein Vergnügen, das sich die meisten Champagnerfreunde wohl nicht allzu oft leisten werden.

Beeindruckende Alternativen zur „Belle Epoque“

Doch es gibt auch weniger bekannte und preiswertere Champagneralternativen in ebenso schönen Flaschen. Diese exquisiten Champagner sind nicht nur günstiger, sondern auch in beeindruckenden Designs erhältlich und müssen sich in puncto Geschmack keineswegs vor Perrier Jouet verstecken.

Champagner Carole Noizet Fleur de Vigne Brut

Ein Beispiel ist der Champagner Fleur de Vigne Brut ( https://www.gerards-selection.de/p/champagner-carole-noizet-fleur-de-vigne-brut) aus dem Hause Champagne Carole Noizet. Auch diese Flasche ist mit einem eleganten Blumenmuster verziert. Obwohl Ähnlichkeiten zu Perrier Jouet sofort ins Auge fallen, besticht dieser Champagner durch ein eigenständiges, ebenso beeindruckendes Design. Das Cuvee Fleur de Vigne von Carole Noizet ist exklusiv in Deutschland bei Gerards-Selection ( https://www.gerards-selection.de) für ca. 30 Euro erhältlich. Dieser Champagner überzeugt nicht nur durch die schöne Flasche, sondern auch durch seinen wunderbar ausbalancierten Geschmack, der ein außergewöhnliches Genusserlebnis verspricht.

Champagne Carole Noizet hat seinen Stammsitz im Norden der Champagne, oberhalb von Reims. Seit drei Generationen pflegt die Familie Noizet ihre Weinberge. Unzählige Auszeichnungen und Medaillen für die Gewächse des Hauses sprechen eine deutliche Sprache.

Champagner Michel Arnould Fleur de Rose

Ein weiteres Beispiel ist der Champagner Fleur de Rose ( https://www.gerards-selection.de/p/champagner-michel-arnould-grand-cru-fleur-de-rose) aus dem Hause Champagne Michel Arnould, das im Vallee de la Marne, etwas südlich von Reims, liegt. Bereits in der sechsten Generation bewirtschaftet die Familie Arnould ihre Weinberge in bester Grand Cru Lage unterhalb der berühmten Windmühle Moulin de Verzenay.

Dieser Rose Champagner überzeugt durch seine sehr schöne transparente Flasche und seinen ausgewogenen, fruchtigen Charakter. Ein idealer Begleiter für süße Speisen oder als Aperitif. Auch dieser Champagner ist in Deutschland bei Gerards-Selection ( https://www.gerards-selection.de) für rund 40 Euro erhältlich.

Fazit

Edler Champagner zu guten Preisen ist kein Widerspruch. Es muss nicht immer der teure Premium Champagner sein. Die Champagner kleinerer Häuser überzeugen oftmals ebenso im Geschmack und – wie hier gezeigt – auch im Design. Die Champagner von Carole Noizet und Michel Arnould sind ernstzunehmende Alternativen, denn das Auge isst bekanntlich mit. Und das auch noch zu einem mehr als guten Preis.

