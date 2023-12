Die Wirkung von Print aus Sicht der Wissenschaft

Studien bestätigen den positiven Einfluss von Print. Colour Connection nutzt diese Erkenntnisse für effektive Printlösungen.

Frankfurt am Main – Während sich die Geschäftswelt rasant digitalisiert, zeigt eine umfassende wissenschaftliche Analyse die nachhaltige Kraft und Effektivität von klassischen Printmedien. Colour Connection, eine führende Druckerei in Frankfurt am Main, setzt diese Erkenntnisse ein und schafft so für ihre Kunden wirkungsvolle und nachhaltige Printlösungen.

Studien belegen: Printmedien wirken auf tiefgreifende Weise

Eine Meta-Analyse von mehr als 300 internationalen Studien zeigt beeindruckende Fakten über Print und seinen Einfluss auf das Konsumentenverhalten.

Ralph Hadem, Inhaber der Colour Connection, erklärt: „Die Studie zeigt, dass physische Medien eine einzigartige und direkte Verbindung zum Gehirn herstellen, die die Erinnerung an die Marke und die Kaufentscheidung nachhaltig beeinflusst.

Insbesondere Printprodukte, die multisensorische Elemente integrieren, steigern die Gehirnaktivität signifikant und fördern so eine stärkere Markenbindung. Eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Studie kann hier kostenlos heruntergeladen werden: 10 Fakten zur Wirkung von Print.

Crossmediales Marketing bringt optimale Ergebnisse

Besonders hervorgehoben wird in der Studie die Wirkung von crossmedialem Marketing. „Durch die Kombination von digitalen Medien und Printmedien erzielen wir deutlich höhere Responsequoten“, so Ralph Hadem. Dieser Ansatz verbindet die Vorteile beider Medien und führt zu effektiveren Marketingstrategien.

Nachhaltigkeit und Qualität verpflichten

Colour Connection setzt auf hochwertige und umweltbewusste Druckproduktionen. Das Unternehmen verwendet FSC-zertifiziertes Papier und recycelbare Materialien, um seine Verantwortung gegenüber der Umwelt zu demonstrieren. „Unsere Kunden suchen nach Lösungen, die Wirkung zeigen. Wir bieten ihnen komplette und wirkungsvolle Konzepte, die umweltfreundlich und hochwertig zugleich sind“, ergänzt Ralph Hadem.

Die Zukunft von Print

In einer Zeit, in der persönliche Beziehungen und authentische Interaktionen hochgeschätzt werden, bleibt Print ein unverzichtbares Instrument in einem erfolgreichen Marketing-Mix. Visitenkarten, Broschüren und andere Printprodukte sind dabei nicht nur Kommunikationsmittel. Printmedien sind auch Markenbotschafter, die für Qualität, Verantwortung und Einzigartigkeit stehen.

Die Druckerei Colour Connection mit Sitz in Frankfurt am Main stellt sich diesen Herausforderungen und bietet ihren Kunden ganzheitliche, innovative Lösungen, die ökonomisch und ökologisch überzeugen. Mit ihrer Expertise in Druck, Verarbeitung und Veredlung sowie ihrem Gespür für Design und Nachhaltigkeit ist Colour Connection der ideale Partner für Unternehmen, die ihre Markenbotschaft effektiv und nachhaltig kommunizieren möchten.

Weitere Informationen zu den Leistungen von Colour Connection und zur Wirkung von Printprodukten gibt es unter www.printweb.de.

Die Colour Connection GmbH ist eine Druckerei mit knapp 30 Jahren Erfahrung und hohem Anspruch an den persönlichen Kundenservice. Zahlreiche Papiersorten und Veredelungen sowie Print-on-Demand ermöglichen eine besonders individuelle Beratung, Betreuung und Produktauswahl. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main betreibt auch den Onlineshop printweb.de. Der Shop bietet ein breites Spektrum an Druckdienstleistungen wie Digital- und Offsetdruck, Großformatdruck, Veredelungen, Mailings und vieles mehr. Mit dem Fokus auf höchste Kundenzufriedenheit und Qualität ist die Colour Connection GmbH ein zuverlässiger Partner für Unternehmens- und Agenturkunden. Ferner ist es Inhaber Ralph Hadem ein Anliegen, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies geschieht durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und moderner Technologien. Außerdem wird das Abfallaufkommen reduziert und Recyclingprozesse werden kontinuierlich optimiert.

