Die Wohnung zum Festpreis entrümpeln – mit den Rümpel-Zwergen!

Wessen Grundstück in Nordrhein-Westfalen liegt, der kann sich dank der Rümpel-Zwerge Zeit und Nerven sparen!

Ob der Keller ausgebaut, der Dachboden einen Frühjahrsputz erhalten oder ein geerbtes Haus verkauft werden soll: Eine Entrümpelung kostet Zeit und Nerven. Wessen Grundstück in Nordrhein-Westfalen liegt, der kann sich dank der Rümpel-Zwerge beides ersparen! Vom Aussortieren des Mobiliars über den Transport zu den erforderlichen Entsorgungsstellen bis hin zur Grundreinigung übernimmt das Serviceunternehmen sämtliche Arbeiten. Und das rund um Haushalts- und Wohnungsauflösungen – für Privatpersonen ebenso wie für Gewerbe.

Die Rümpel-Zwerge sorgen für einen reibungslosen Auftragsablauf

Niemand freut sich auf die Arbeit, die mit Entrümpelungen einhergeht – abgesehen von den Rümpel-Zwergen! Die Fachkräfte aus Bochum lieben ihre Arbeit, gewährleisten höchste Zuverlässigkeit und sind von Anfang bis Ende für ihre Auftraggeber da: Wie echte Zwerge eben! Mit maximaler Professionalität sorgen sich die erfahrenen Mitarbeiter um sämtliche Belange ihrer Kunden. Vom Räumen einzelner Garagen, Zimmer oder Unternehmensareale bis hin zu kompletten Haushalts- oder Gewerbeauflösungen.

Dabei garantieren sie nicht nur einen reibungsloser Auftragsablauf. Sondern auch das Einhalten des vereinbarten Festpreises für volle zwei Monate nach Angebotsunterbreitung. Und es wird noch besser: Bei den Rümpel-Zwergen fallen weder für Erstbesichtigungen noch gewünschte Beratungen Extrakosten an, so kurzfristig und umfangreich sie sein mögen.

Die Rümpel-Zwerge bieten einen umfangreichen Service

Mit dem Öffnen des Garagentors und Ausrangieren ungenutzter Gegenstände ist es lange nicht getan. Denn deren Entsorgung wirft Fragen auf: Was darf in den Hausmüll, was muss auf den Sperrmüll? Ist eine Abgabe auf Wertstoffhöfen mit Kosten verbunden oder verstecken sich vielleicht wertvolle Möbelstücke unter dem Hausrat? Auch beim Verlassen ehemaliger Geschäftsräume sind Vorschriften wie zur Besenreinheit einzuhalten.

Wer sich nicht auf eigene Faust sämtliche Informationen aus unterschiedlichsten Quellen zusammensuchen und einen Lieferwagen bestellen möchte: Der kontaktiert per Telefon oder über die Unternehmenswebseite die Rümpel-Zwerge. Die Experten für Entrümpelungen sind nicht nur täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar und wissen zu jeder Situation Rat. Sie sorgen mit hoher fachlicher Kompetenz und maximaler Seriosität für eine schnelle Erledigung ihrer Aufträge.

Die Angebotspalette lässt sich individuell kombinieren

Die umfangreiche Angebotspalette des Unternehmens aus Nordrhein-Westfalen umfasst Haushalts- und Wohnungsauflösungen. Ebenso Entrümpelungen von Garagen, Dachböden und Kellern sowie einen Grundreinigungs- und Renovierungsservice für private wie gewerbliche Kunden. Selbstverständlich lässt sich auch eine Kombination verschiedener Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Wünsche der Kunden stehen im Vordergrund bei den Rümpel-Zwergen NRW – und schon bald keine unerwünschten Möbelstücke mehr im Wege!

Wir bieten die Bestpreisgarantie! Wir sind stets bestrebt aufgrund unserer Erfahrung und der Begehung Ihres Objekts den günstigsten Preis für Ihre Haushaltsauflösung zu ermitteln. Sollte sich während der Angebotsphase herausstellen, dass ein Mitbewerber doch ein günstigeres Angebot mit den gleichen Dienstleistungen abgibt, geben wir Ihnen unsere Tiefpreisgarantie. Senden Sie uns das Angebot zu und wir werden unseren Angebotspreis unter dem Ihnen vorliegendem Angebot vom Mitbewerber anpassen. Das ist unser Tiefpreis Versprechen an Sie.

