Die Yacht Charter Adria wechselt den Heimathafen – von Pirovac nach Sukosan.

Von Pirovac geht es in den Norden, nach Sukosan. Hier ankern die frisch renovierten Boote der Yacht Charter Adria und heißen neue Kundschaft herzlich willkommen.

Nur knappe fünf Kilometer von Zadar entfernt, einer der größten Küstenstädte Kroatiens, befindet sich die D-Marin Dalmacija Marina. Die größte und wohl gepflegteste Hafenanlage Dalmatiens, beherbergt ab sofort auch die Jeanneau Prestige 38 S und ist der ideale Startpunkt für Ihren Yacht chartern Kroatien Urlaub.

Die Marina Sukosan ist in hervorragendem Zustand und wird von Yacht-Enthusiasten sehr geschätzt. Aufgrund ihrer interessanten Bauweise bietet die Anlage auch etwas fürs Auge. In dem Ort Sukosan, der die Marina umgibt, finden Sie eine große Auswahl an Hotels, Restaurants und Shopping-Angeboten, sodass es Ihnen an nichts fehlt. Dank der kostenlosen Parkplätze an der Hafenanlage, ist die Anfahrt mit dem Auto besonders bequem. Gerade die Anfahrt aus Österreich ist bei unseren Kunden sehr beliebt, da man die Strecke Wien-Sukosan in knappen sechs Stunden zurücklegen kann.

Aufgrund seiner Lage bietet sich die Marina Sukosan bestens als Startpunkt für Tagestouren an. Tagsüber können Sie mit der Yacht durch die Wellen brechen, die nahegelegenen Kornaten erkunden und können zum Abend wieder in den Hafen zurückkehren. Dank der umliegenden Hotels können Sie auf Wunsch auch an Land schlafen. Natürlich können Sie auch weitere Strecken zurücklegen, in der Bucht Ihrer Wahl ankern und unter einem atemberaubenden Sternenhimmel nächtigen. So oder so ist eine Yacht die beste Wahl, um die Adria, ihre vielen Inseln und Sehenswürdigkeiten zu erkunden.

Bei seichtem Wellengang können Sie sich auf dem Deck sonnen oder bei einem Sprung ins Wasser abkühlen – den Urlaub in aller Ruhe genießen. Sollten Sie sich nach Trubel sehnen, empfiehlt sich das nahegelegene Zadar. Die Stadt befindet sich keine fünf Kilometer von der Marina Sukosan entfernt. In einer der größten Städte Kroatiens finden Sie alles, was das Herz begehrt. Keine zehn Minuten von der Marina entfernt liegt der Flughafen von Zadar, was die Anreise besonders einfach macht.

Bei den Yachten der Yacht Charter Adria handelt es sich um das Modell Jeanneau Prestige 38 S. Sportlich, kraftvoll und elegant bringt Sie die Yacht mit mehr als 600 PS über das Meer. Mit voll ausgestatteter Kombüse, Warmwasser-Nasszelle und bis zu acht Schlafplätzen, können Sie auch in größeren Gruppen komfortabel und stilvoll reisen. Bei Bedarf können Sie sich auch von einem Skipper über das Meer navigieren lassen, der Ihnen auch besondere Orte, die vielen anderen verborgen bleiben. Mit dem bereits inklusiven Beiboot, können Sie an den Inseln anlanden und diese erkunden.

Ein Yachturlaub mit der Yacht Charter Adria eignet sich bestens für alle Bootsfans, Tauchenthusiasten und Sonnenanbeter, die mediterranes Flair und die kroatische Gastfreundschaft genießen wollen. Erkunden Sie die Vielfalt der kroatischen Küste und genießen Sie das Meer, die Leute und die vorzüglichen kulinarischen Genüsse der Region. Buchen Sie noch heute Ihren Yachturlaub mit großzügigen Rabatten und erleben Sie ein unvergessliches Abenteuer.

Alle weiteren Informationen zu den Yachten, Preisen und der Yacht Charter Adria finden Sie unter yacht-charter-adria.com

+386 69 66 00 77

info@yacht-charter-adria.com

Die Yacht Charter Adria ist eine Boots- und Yachtvermietung in Kroatien. Die Yachten liegen in Sukosan, das nah bei Zadar liegt. Interessenten können eine von zwei Yachten des Modells Jeanneau Prestige 38 S chartern. Auf Wunsch werden Interessenten auch die Dienste eines Skippers angeboten. Die Charter-Dauer reicht von einem Tag, bis zu mehreren Wochen.

Firmenkontakt

Biz-Angels j.d.o.o.

Christian Weiss

Začretska ulica 2a

10000 Zagreb

+386 69 66 00 77



https://yacht-charter-adria.com/de/

Pressekontakt

Christian Weiss

Christian Weiss

Tržaška cesta 204

1000 Ljubljana

+386 69 66 00 77



https://yacht-charter-adria.com/de/

