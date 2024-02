Die Zahl älterer Menschen steigt stetig

Der Beruf der HELP zertifizierten Seniorenassistenten erfreut sich zunehmender Relevanz in unserer Gesellschaft

HELP ausgebildete Seniorenassistenten bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die das Leben älterer Menschen erleichtern und verbessern sollen. Dazu gehören Unterstützung bei der kompletten Haushaltsführung durch den jetzt integrierten Teil der Alltagsbegleitung nach § 45 a SGB XI. Begleitung zu Arztbesuchen, Hilfe bei der Mobilität, soziale Interaktion wie Besuche im Theater, Konzert oder im Lieblingsrestaurant und emotionale Unterstützung gehören selbstverständlich dazu.

Angesichts des demografischen Wandels und des Trends zur längeren Lebenserwartung wird die Nachfrage nach qualifizierten HELP Seniorenassistenten weiter deutlich steigen. Bei immer weniger Fachkräften steht dieser Beruf erst am Anfang seiner enormen Bedeutung. Diese Tätigkeit bietet nicht nur eine sinnvolle Aufgabe, sondern auch vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Seniorenassistenten können in verschiedenen Bereichen tätig sein: In privaten Haushalten, in Pflegeeinrichtungen, oder gemeinnütziger Organisationen. Zudem erfordert der Beruf Einfühlungsvermögen, Geduld und Empathie, was ihn für viele Menschen attraktiv macht, die eine erfüllende Arbeit suchen.

Die wachsende Nachfrage nach HELP Seniorenassistenten bietet daher vielversprechende Karrierechancen und die Möglichkeit, einen positiven Beitrag zur Lebensqualität älterer Menschen zu leisten. Die Seniorenassistenz mit „integriertem Alltagsbegleiter gemäß § 45a SGB XI“ gewinnt zunehmend an Attraktivität und Relevanz. Diese spezialisierte Form der Seniorenunterstützung richtet sich an ältere Menschen, die trotz Pflegebedürftigkeit in ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten. Durch die Integration des §45 a SGB XI werden gezielte Unterstützung im täglichen Leben gewährleistet.

Für die kombinierte Seniorenassistenz eröffnen sich dadurch neue Geschäftsmöglichkeiten und die Chance, ihr Angebot zu erweitern. Gleichzeitig profitieren ältere Menschen von einer ganzheitlichen Betreuung, die ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität fördert.

Insgesamt wird die Seniorenassistenz mit integriertem § 45a SGB XI noch interessanter und trägt dazu bei, den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft besser gerecht zu werden.

Der neue, so konzipierte, Frühjahrslehrgang ist ausgebucht.

Für den Herbstlehrgang mit Beginn am 29. 09. 2024 bieten wir gerne wieder den Frühbucherrabatt 15 % an.

Wir freuen uns auf Ihre Nachfrage und beraten Sie gerne: info@help-akademie.de oder T: 089-215459-20

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

