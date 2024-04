Die Zeichen stehen auf Innovation: Westcon-Comstor lädt am 15. Mai 2024 zur Partnerkonferenz nach Berlin

Value-Added Distributor blickt mit den Channel- und Herstellerpartnern auf die Roadmap der kommenden Monate und zeigt innovative Self-Service-Lösungen

BERLIN – 11. April 2024 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, veranstaltet am 15. Mai 2024 seine jährliche Partnerkonferenz – diesmal im Hotel nHow in Berlin. Im Rahmen der Veranstaltung bringt der VAD seine Resellerpartner mit führenden Technologieherstellern zusammen, um sie über die Roadmap der kommenden Monate zu informieren und sich über die Top-Trends in der IT und in der digitalen Distribution auszutauschen. Ein Schwerpunktthema der Partnerkonferenz werden diesmal die neuen As-a-Service-Lösungen von Westcon-Comstor sein.

„Wir freuen uns sehr drauf, unsere Channel- und Herstellerpartner zur Partnerkonferenz 2024 direkt vor unserer Haustür in Berlin willkommen zu heißen“, erklärt Jens Tamm, Managing Director bei Comstor DACH. „Thematisch schlagen wir diesmal die Brücke zwischen der persönlichen Betreuung, die uns als VAD auszeichnet, und den innovativen Self-Service-Angeboten, auf die unsere Partner in der digitalen Business-Welt angewiesen sind. Wir werden unseren Partnern zeigen, wie sie mit Westcon und Comstor ihre Prozesse automatisieren, auf Knopfdruck relevante Daten analysieren und mit neuen Sales-Tools mehr Flexibilität im täglichen Business erreichen können.“

„Mit unserer Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) und der Akquisition des britischen AWS-Spezialisten Rebura haben wir 2024 bereits zwei starke Signale im Markt gesetzt“, so Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon. „Um die Potenziale dieser Partnerschaften optimal auszuschöpfen, möchten wir unsere Partner jetzt eng in die weitere Entwicklung einbeziehen – und gemeinsam ausloten, wo sich konkrete Wachstumschancen für ihr Business realisieren lassen. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Dialog auf unserer Partnerkonferenz aufzunehmen.“

Breites Vortragsprogramm und große Partnerausstellung

Nahezu alle Herstellerpartner von Westcon-Comstor werden die Partnerkonferenz als Sponsoren unterstützen und in Berlin Flagge zeigen – darunter die Platinum-Partner Cisco, Extreme Networks und Ruckus sowie die Gold-Partner Anomali, AudioCodes, Check Point, CrowdStrike, F5, Infoblox, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Nokia, Symantec, Trend Micro und Zscaler. Sie alle sind mit Slots im Vortragsprogramm vertreten sowie mit eigenen Ständen in der Hersteller-Ausstellung präsent. Und auch Menlo, Skybox und Vectra werden vor Ort sein und alle aufkommenden Fragen im persönlichen Gespräch beantworten.

Westcon-Comstor CEO David Grant präsentiert die Roadmap

Den Auftakt der Veranstaltung bildet die Keynote von David Grant, Chief Executive Officer bei Westcon-Comstor, der für die Besucher das vergangene Geschäftsjahr Revue passieren lässt und einen Ausblick auf die Roadmap der kommenden Monate gibt. Anschließend erfahren die Gäste bei rund 20 Vorträgen alles über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der IT und lernen die neuen Lösungen der Hersteller kennen. Zu den weiteren Highlights des Events gehört eine spannende Podiumsdiskussion, bei der Westcon, Comstor, Cisco und Palo Alto Networks ihre Top-Channel-Trends der kommenden Monate präsentieren, sowie der abendliche Show-Vortrag von Media-Magier Andreas Axmann rund um die Potenziale der Künstlichen Intelligenz.

Im Rahmen der Abendveranstaltung bleibt den Resellern überdies ausreichend Zeit, um sich mit den anwesenden Experten von Westcon-Comstor und den Herstellern über das Programm und die eigenen Projekte auszutauschen – und dabei das spektakuläre Ambiente mit Blick auf die Spree zu genießen.

Mehr Infos zur Veranstaltung sowie ein Online-Anmeldeformular finden interessierte Reseller unter https://p.westconcomstor.com/de_corp_westcon-comstor-partnerkonferenz-2024.html

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

