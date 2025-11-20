Die Zukunft der Kinderchorarbeit

Chorverbände in Rheinland-Pfalz starten gemeinsame Ausbildungsoffensive. Weitere Anmeldungen sind noch möglich. Start ist im Januar.

Rheinland-Pfalz setzt ein Zeichen für die Zukunft des Chorsingens: Mit dem Programm „kinderCHORwissen“ startet erstmals eine landesweite Ausbildung der beiden großen Chorverbände in Rheinland-Pfalz, die gezielt neue Kinderchöre aufbauen soll. 24 Teilnehmende erhielten im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung erste Einblicke in die Lerninhalte und wollen sich nun darauf vorbereiten, junge Stimmen zu fördern – und damit die Basis der Chorszene von morgen zu sichern.

Mit einem gemeinsamen Auftaktwochenende ist im Oktober in Rheinland-Pfalz die neue Ausbildung zur Kinderchorleitung gestartet. 24 Teilnehmende aus dem Chorverband Rheinland-Pfalz und dem Chorverband der Pfalz – von Jugendlichen bis zu erfahrenen Chorleitenden – trafen sich in Trier zum Kick-off mit Workshops, Austausch und praktischer Stimmbildung. Ziel der veranstaltenden Chorverbände war es, über die Inhalte der kommenden Ausbildungsmodule zu informieren, erste Einblicke in das Programm zu geben sowie das Dozententeam und dessen Arbeit vorzustellen. Mit Martin Folz, Maximilian Rajzyck, Angelika Rübel, Sabine Schaurer-Haacke, Sven Sommer, Matthias Stoffel und Ramona Wöllstein sind erfahrene Fachkräfte der Chorarbeit im Team. Online-Formate sollen die praktische Ausbildung in der Theorie ergänzend vertiefen.

„Anmeldungen sind aktuell noch möglich und erbeten.“

Alle Informationen und Termine sind auf der Website unter https://kichowissen.de nachzulesen. Fragen beantwortet die dort benannte Kontaktperson, Anmeldungen sind über den Reiter „Anmeldung zur Ausbildung“, auf der Seite oben rechts möglich.

Die Ausbildung erstreckt sich über die Jahre 2025 bis 2027. Die Workshops werden an zwei Standorten angeboten, um allen Teilnehmenden wohnortnahe Termine zu ermöglichen. Das erste Modul „Stimme“ findet am 24./25. Januar in Bad Kreuznach und alternativ am 31. Januar/1. Februar in Altleiningen statt. Die weiteren Modulveranstaltungen finden an jeweils einem Wochenende im Monat in Premium-Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz statt. Es folgen Thallichtenberg im März, Trier im April, im August dann Diez, im September Hochspeyer sowie im April 2027 die Landesmusikakademie Neuwied. Ziel der Ausbildung ist es, neue Kinderchöre aufzubauen, bestehende Strukturen zu stärken und musikalische Teilhabe im Land zu ermöglichen.

Die Ausbildung greift zentrale Themen der Kinderchorarbeit auf: altersgerechte Stimmbildung, Liedrepertoire, Probendidaktik, Motivation, Umgang mit Eltern, Mitgliedergewinnung sowie rechtliche Grundlagen. Am Kick-off-Wochenende wurde betont, dass Kinderchorleitung weit über musikalische Vermittlung hinausgeht und auch die soziale, sprachliche und emotionale Entwicklung fördert. Studien zeigen zudem:

„Wer als Kind im Chor singt, bleibt oft auch im Erwachsenenalter chormusikalisch aktiv.“

Die Motivation, Kinderchöre zu gründen oder bestehende Angebote zu stärken, war am Kick-off-Wochenende deutlich spürbar. Viele wurden zur Teilnahme ermutigt – „weil jemand an mich geglaubt hat“, lautete eine prägende Rückmeldung. Das Wochenende verband Theorie und Praxis mit viel Musik. Die Teilnehmenden gingen bestärkt und gut vernetzt auseinander- mit dem gemeinsamen Ziel, Kinder und Jugendliche für das Singen zu begeistern. „Wir sind die Zukunft der Chorszene – und sie beginnt mit den jungen Stimmen“, lautete das Fazit.

Mit dem Ausbildungsprogramm „kinderCHORwissen“ bündeln der Chorverband der Pfalz und der Chorverband Rheinland-Pfalz erstmals ihre Kräfte in der Kinder- und Jugendchorleitung. „Wir möchten junge Menschen ermutigen, Verantwortung in der Chorarbeit zu übernehmen“, sagt Projektleiterin Angelika Rübel. Das neue Format bietet ein praxisnahes Konzept für alle, die Kinderchöre leiten oder neu in die Arbeit einsteigen möchten.

Erstveröffentlicht am 20.11.2025 unter https://singendesland.de/die-zukunft-der-kinderchorarbeit/25816

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft. Dienstleister für die Chorkultur – Partner der Chöre

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 900 Chören und ihren rund 70.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

Bildquelle: Shiva Mangold / CV RLP