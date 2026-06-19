Die Zukunft der Kinotechnologie gestalten: Sharp auf der CineEurope 2026

München, 19. Juni 2026 – Sharp Display Solutions Europe, der Geschäftsbereich für audiovisuelle Technologielösungen von Sharp Europe, einem führenden Anbieter von Business-Technologieprodukten und -Services, freut sich darauf, seine neuesten Lösungen für Kinos jeder Größe auf der CineEurope 2026 zu präsentieren. Neben den neuen Produkten wird Sharp vor Ort gemeinsam mit Kinobetreibern, Partnern und anderen Anbietern im Markt die sich wandelnden Anforderungen im Kinobereich diskutieren, von Projektionsleistung über betriebliche Effizienz bis hin zu nachhaltigen, zukunftssicheren Signage-Lösungen.

Integration und Rebranding, aber gleichbleibende Qualität und Kundenunterstützung

Dieses Bekenntnis zu und Engagement für Produktinnovationen und branchenführende technische Dienstleistungen, die sowohl seinen Bestands- als auch Neukunden im Kinobereich lückenlosen Support und Sicherheit bieten, basiert auf der nahtlosen Integration von Sharp und der NEC Corporation. Sharp/NEC wurde komplett in den Geschäftsbereich Audiovisuelle Technologie von Sharp Europe integriert, wobei die zuständigen Teams unverändert blieben. Diese Integration, die auch ein Rebranding aller verfügbaren NEC-Projektorenmodelle umfasst, stellt sicher, dass Kunden und Partner von Sharp auch in Zukunft die bewährte Qualität, Zuverlässigkeit und Fachexpertise erhalten, die sie von Sharp gewohnt sind und schätzen.

„Unser Engagement für den Kinobereich war noch nie so stark wie heute. Unser Lösungsangebot wird immer umfassender, und wir freuen uns darauf, die aktuellen Neuerungen auf der diesjährigen CineEurope vorstellen zu können“, sagt Jens Kayser, Head of Cinema Solutions Sales EMEA bei Sharp Display Solutions Europe. „Mit unseren Kinoprojektoren und ergänzenden Display-Technologien unterstützen wir Kinos dabei, ihrem Publikum unvergessliche Erlebnisse zu bieten – aufbauend auf der Zuverlässigkeit, dem Service und dem Support, den unsere Partner von uns gewohnt sind und erwarten.“

Produktpräsentation: Kinoprojektor- und Display-Technologien

In Raum 118 (P1) auf der CineEurope 2026 können Besucher die brandneuen Technologielösungen von Sharp, die das Kinoerlebnis von morgen definieren, live erleben:

Kinoprojektoren:

– Der neue Sharp NC-1224: Ein kompaktes, leichtes und leises 2K-Modell. Der weltweit erste RB-DCI-zertifizierte Projektor mit 12.000 Lumen.

– Der besonders leise Sharp NC-624: Ein Hochflexibler, versiegelter und kompakter 6.000-Lumen-Kinoprojektor. Die „Best-in-Class“-Lösung für die Installation direkt im Saal.

– Enhanced Dynamic Range (EDR): Eine Sonderfunktion der neuesten Kinoprojektormodelle von Sharp, die insbesondere satte Schwarzwerte bei verbesserter Energie- und Kosteneffizienz sowie gleichzeitig längerer Laserlebensdauer bietet.

– Weniger ist Mehr: Eine exklusive Vorschau auf die kommenden Projektorinnovationen von Sharp, darunter eine neue 4K Serie und ein Modell das sich insbesondere für kleinere Säle ohne Vorführraum eignet.

Signage- und Display-Lösungen:

– Ein neues Großformatdisplay der ME-Serie: Die ideale Signage-Lösung für Foyers, mit integriertem Media-Player, flexiblen Anschlussoptionen und 24/7 Betrieb für langjährigen Einsatz

– Ein neues A2-ePaper-Display für energieeffiziente Beschilderung.

– Ein neues Demo-Display der dvLED D-Serie für lebendige Bildschärfe, hohe Bildwirkung und hervorragende Sichtbarkeit.

„Kinobetreiber benötigen Lösungen, die sich flexibel an unterschiedliche Szenarien anpassen lassen und dabei langfristig zuverlässig und sicher funktionieren“, erläutert Gerd Kaiser, Senior Product Manager Large Venue and Cinema Projectors bei Sharp Display Solutions Europe. „Wir freuen uns darauf, auf der CineEurope 2026 zeigen zu können, wie unsere neuesten Projektions- und Display-Technologielösungen Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Kinobetriebs unterstützen können.“

Das Sharp-Team auf der CineEurope 2026

Das Team von Sharp auf der CineEurope 2026 umfasst neben dem Vertrieb auch das Management aus Europa und Japan sowie Kollegen aus dem Produktmanagement und Service und steht für Pressegespräche und Treffen mit Medienvertretern, Partnern und Kunden zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Sharp Cinema Solutions finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Sharp Display Solutions Europe finden Sie hier.

Über Sharp Europe

Sharp Europe unterstützt Organisationen dabei, in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Durch die Vernetzung von Menschen und Technologie bietet das Unternehmen zuverlässige, maßgeschneiderte Lösungen für Arbeitsplätze und öffentliche Räume, die die Effizienz steigern und die Leistung innerhalb von Organisationen verbessern, während die Kunden sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Mit Sitz in London arbeitet Sharp Europe mit Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor zusammen. Das Portfolio reicht von Druckern und fortschrittlichen Display-Technologien über IT-Services bis hin zu Kollaborationsplattformen wie den Synappx Services. Als Teil der Sharp Corporation, die weltweit über 39.000 Mitarbeiter beschäftigt, verfügt Sharp Europe über mehr als 700 IT-Fachkräfte, Büros in 17 Ländern und vier Produktionsstätten in Europa.

Als Teil der Sharp Corporation investiert Sharp Europe in neue Technologien und treibt die Branche in diesen Bereichen an. Da sich die Anforderungen von Organisationen stetig verändern, ist Sharp Europe der ideale Partner für Technologien, mit denen Kunden ihr Geschäft voranbringen.

Weitere Informationen unter: https://www.sharp.eu/

Über Sharp Europe

Sharp Europe unterstützt Organisationen dabei, in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Durch die Vernetzung von Menschen und Technologie bietet das Unternehmen zuverlässige, maßgeschneiderte Lösungen für Arbeitsplätze und öffentliche Räume, die die Effizienz steigern und die Leistung innerhalb von Organisationen verbessern, während die Kunden sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Mit Sitz in London arbeitet Sharp Europe mit Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor zusammen. Das Portfolio reicht von Druckern und fortschrittlichen Display-Technologien über IT-Services bis hin zu Kollaborationsplattformen wie den Synappx Services. Als Teil der Sharp Corporation, die weltweit über 39.000 Mitarbeiter beschäftigt, verfügt Sharp Europe über mehr als 700 IT-Fachkräfte, Büros in 17 Ländern und vier Produktionsstätten in Europa.

Als Teil der Sharp Corporation investiert Sharp Europe in neue Technologien und treibt die Branche in diesen Bereichen an. Da sich die Anforderungen von Organisationen stetig verändern, ist Sharp Europe der ideale Partner für Technologien, mit denen Kunden ihr Geschäft voranbringen.

Weitere Informationen unter: https://www.sharp.eu/

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Bildquelle: Sharp