Die Zukunft der Zahnpflege

Zahnheld präsentiert innovative Neuprodukte für gesunde Zähne

Saubere Zähne, gesundes Zahnfleisch – und das Ganze noch nachhaltig, stilvoll und smart? Zahnheld macht“s möglich! Mit der neuen Schallzahnbürste Gero 3 und der Munddusche Aquadent 2 bringt das Unternehmen zwei komplett überarbeitete Produkte auf den Markt, die moderne Mundpflege auf ein neues Level heben. Erstmals präsentiert werden sie auf der IFA 2025 in Berlin – erhältlich sind sie ab Oktober (jeweils in schwarz und weiß).

Schallzahnbürste Gero 3: Putzen wie ein Profi – nur noch smarter

Die neue Schallzahnbürste Gero 3 wurde in Design und Funktion grundlegend optimiert. Die Form des Griffstücks wurde speziell angepasst, um einen optimalen Halt zu gewährleisten, sodass die Zahnbürste selbst bei feuchten Händen sicher geführt werden kann. Der neu entwickelte Bürstenkopfhalter ist um drei Grad nach vorne geneigt, um schwer erreichbare Stellen besser zu säubern. Fünf Putzmodi sorgen für ein individuell angepasstes Putzerlebnis. Und falls man mal zu fest aufdrückt? Ein Sensor warnt – optisch, akustisch und durch sanfte Motoranpassung.

Die neue Gero 3 macht Schluss mit Wegwerf-Mentalität: Sie besteht aus bis zu 100 % recyceltem Kunststoff (PCR – Post Consumer Recycled), der Akku ist austauschbar und der gesamte Aufbau modular. Die Ladestation dient gleichzeitig als Werkzeug, sodass einzelne Komponenten bei Bedarf leicht ausgetauscht werden können. Diese einzelnen Komponenten werden von Zahnheld bereitgehalten und auf Wunsch verschickt oder repariert.

Auch technisch überzeugt die Gero 3 mit smarter Funktion: Ein berührungsempfindlicher Powersensor ersetzt klassische Knöpfe und schützt das Gerät vor Feuchtigkeit. Das Eindringen von Wasser ist damit unmöglich. Perfekt für Reisen: Der langlebige Akku hält bis zu zehn Wochen, geladen wird per robustem, geflochtenem USB-C-Kabel. Das im Lieferumfang enthaltene stabile Reiseetui ist ebenfalls aus PCR-Kunststoff. Es ist aus Monomaterial hergestellt und kann so am Lebensende über den gelben Sack entsorgt werden.

Außerdem wurde die Reinigungsleistung signifikant verbessert. Im direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell reinigt die Gero 3 durch eine intelligentere Ansteuerung des Motors jetzt mehr als doppelt so gut. Gegenüber einer normalen Handzahnbürste reinigt die Gero 3 mit dem Bürstenkopf Pro X-Clean sogar mehr als fünfmal besser. Das ergab eine Studie der Universität Witten/Herdecke 04/2025, mit Bezug auf die Reinigung zwischen den Zähnen.

Munddusche Aquadent 2: Effiziente, sanfte Zwischenraumreinigung

Auch die Munddusche Aquadent 2 wurde umfassend weiterentwickelt für alle, die ihre Zahnzwischenräume gründlich und gleichzeitig angenehm reinigen wollen. Ihr ergonomischer Griff, die einfache Steuerung per Touch-Sensor und eine verbesserte Pumpe sorgen für eine kraftvolle und gleichzeitig sanfte Reinigung. Ein gummierter, stabiler Saugschlauch gewährleistet eine konstante Wasserzufuhr.

Bei der Entwicklung der neuen Munddusche hat Zahnheld ebenfalls nachhaltig gedacht: Das Gehäuse besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff (PCR – Post Consumer Recycled), der Akku ist austauschbar, und das magnetische USB-C-Ladekabel sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch langlebig und praktisch.

Zahnheld steht für innovative Zahnpflege, die smarte Technik mit höchster Qualität vereint. Was als Suche nach der idealen elektrischen Zahnbürste begann, führte Fabian Bentz und Thilo Gemmer dazu, 2017 Zahnheld in Biberach, Baden-Württemberg, zu gründen. Die Produkte überzeugen mit stilvollem Design und sehr guter Performance – so erzielt die Schallzahnbürste Gero V2 im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste eine bis zu 2,5-fach bessere Reinigung. Heute umfasst das Zahnheld-Sortiment nicht nur leistungsstarke Schallzahnbürsten wie das Modell Gero, sondern auch eine Munddusche sowie ergänzende Zahnpasten und eine Mundspülung in Naturkosmetikqualität aus Deutschland. Seit der Gründung begeistert Zahnheld bereits über 250.000 zufriedene Kundinnen und Kunden mit effektiven Zahnpflegeprodukten für gesunde und strahlende Zähne

