Die Zukunft des Bezahlens beginnt mit der Pay-Domain

Vorteil der Pay-Domains: Eine Adresse wie meinefirma.pay ist außerordentlich leicht zu kommunizieren

Manche Internetadressen beschreiben lediglich einen Ort im Internet. Andere erzählen bereits eine Geschichte. Eine Pay-Domain signalisiert auf den ersten Blick, worum es geht: Bezahlen, Vertrauen, digitale Transaktionen und wirtschaftliche Verlässlichkeit. Noch bevor eine Webseite geladen wird, entsteht beim Besucher eine klare Erwartung – und genau darin liegt der besondere Wert dieser neuen Domain-Endung.

Während sich das Internet immer stärker auf spezialisierte Top-Level-Domains ausrichtet, gehört die Pay-Domain zu den wenigen Endungen, deren Bedeutung weltweit ohne Übersetzung verstanden wird. Für Zahlungsdienstleister, Banken, FinTechs, Online-Händler und alle Unternehmen, die digitale Bezahlprozesse anbieten, kann eine Pay-Domain deshalb zu einem ebenso einprägsamen wie strategisch wertvollen Bestandteil ihrer Markenidentität werden.

Hinzu kommt ein ganz praktischer Vorteil: Eine Adresse wie meinefirma.pay ist außerordentlich leicht zu kommunizieren. Am Telefon genügt der kurze Hinweis: „Sie finden unsere Bezahlseite unter meinefirma.pay.“ Auch in E-Mails, Rechnungen, Werbeanzeigen, Podcasts, Videos oder auf Plakaten bleibt die Adresse sofort verständlich und im Gedächtnis. Statt eines langen Links mit mehreren Verzeichnissen oder einer schwer merkbaren Subdomain genügt ein einziger, prägnanter Domainname. Gerade dort, wo Kunden schnell und unkompliziert zu einer Zahlungsseite geführt werden sollen, wird die Pay-Domain damit zu einem ebenso eleganten wie praktischen Kommunikationsinstrument.

Wer einen Kunden zu einer Zahlungsseite führen möchte, will keine Zweifel aufkommen lassen. Die Internetadresse soll Vertrauen schaffen, Seriosität ausstrahlen und den Zweck der Seite sofort erkennen lassen. Genau hier entfaltet die Pay-Domain ihre besondere Stärke. Sie macht bereits in der Adresszeile deutlich, dass es um Zahlungsvorgänge geht – ein Vorteil, der sowohl für die Markenkommunikation als auch für die Benutzerfreundlichkeit von großer Bedeutung ist.

Die Registry hat den Interessenten nun zusätzliche Zeit verschafft. Die Sunrise Period der Pay-Domains wurde verlängert. Sie endet nun am Montag, dem 20. Juli, um 12:59 UTC. Unmittelbar anschließend beginnt um 13:00 UTC die nächste Einführungsphase, die Launch Phase LRP1.

Diese Verlängerung ist weit mehr als eine bloße Terminverschiebung. Sie eröffnet Markeninhabern die Möglichkeit, ihre geschützten Begriffe noch rechtzeitig unter der neuen Domain-Endung zu sichern. Denn die Sunrise Period ist traditionell die wichtigste Phase bei der Einführung einer neuen Top-Level-Domain. Während dieses Zeitraums können ausschließlich Inhaber eingetragener Marken ihre Markenbegriffe registrieren. Erst nach Abschluss der Sunrise Period wird die Registrierung für die Allgemeinheit geöffnet.

Für Unternehmen bietet diese Phase einen erheblichen strategischen Vorteil. Wer seine Marke frühzeitig sichert, schützt nicht nur seine digitale Identität, sondern verhindert zugleich, dass Wettbewerber, Domain-Investoren oder andere Dritte identische oder verwechslungsfähige Begriffe registrieren. Gerade bei einer so einprägsamen Domain-Endung wie der Pay-Domain ist mit einer hohen Nachfrage nach attraktiven Begriffen zu rechnen.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Sunrise Period ist ein Eintrag der Marke im Trademark Clearinghouse (TMCH). Viele Unternehmen verfügen zwar über etablierte Produktnamen oder Unternehmensbezeichnungen, haben diese jedoch bislang nicht als Marke registrieren lassen. Für sie eröffnet die verlängerte Sunrise Period nun ein wertvolles Zeitfenster.

Auch Unternehmen und Organisationen ohne bereits eingetragene Marke müssen auf die Vorteile der Sunrise Period nicht verzichten. Die Secura GmbH kann kurzfristig die erforderliche Markenanmeldung organisieren und anschließend die Eintragung in das Trademark Clearinghouse veranlassen. Auf Wunsch übernimmt die Secura GmbH den gesamten Ablauf – von der Markenanmeldung über den TMCH-Eintrag bis hin zur Registrierung der gewünschten Pay-Domain.

Gerade bei begehrten Begriffen entscheidet oft Geschwindigkeit über Erfolg oder Misserfolg. Die Erfahrung mit früheren Domain-Einführungen zeigt, dass viele attraktive Internetadressen unmittelbar nach Öffnung der allgemeinen Registrierung vergeben sind. Wer seine Wunschdomain bereits während der Sunrise Period sichern kann, verschafft sich deshalb einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Im digitalen Zeitalter ist eine gute Domain längst mehr als eine technische Adresse. Sie ist Teil der Marke, schafft Vertrauen und erhöht die Wiedererkennbarkeit eines Unternehmens. Eine Pay-Domain verbindet all diese Eigenschaften mit einer weltweit verständlichen Botschaft. Sie macht bereits im Domainnamen deutlich, worum es geht – um sichere und professionelle Bezahlprozesse.

Die verlängerte Sunrise Period bietet Unternehmen daher eine seltene Gelegenheit, sich einen der prägnantesten Begriffe des digitalen Zahlungsverkehrs dauerhaft zu sichern. Wer diese Chance nutzt, investiert nicht nur in eine Internetadresse, sondern in ein digitales Markenzeichen für die kommenden Jahre.

Hans-Peter Oswald

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2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

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