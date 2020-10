Die Zukunft steht auf der Kippe!

GRAVINERGY2.0 – CO2-freie Stromversorgung

Der GA-2021.0 steht kurz vor seiner kommerziellen Umsetzung! Nur noch die Kompletterfassung und Optimierung des Prototypenbauers und er kann in Serie gehen. Er wird ein Eigenheim dank Schwerkraft und DC 6 Volt mit CO2-freiem und kostenlosen Strom versorgen. Partner herzlich willkommen.

Weitere Infos hier: Weitere Informationen

Lassen Sie sich die Möglichkeit nicht entgehen, fast autark zu leben.

Der Gravinergy-Antrieb, um den und über den in Vergangenheit viel gesprochen und geschrieben wurde, hat Gestalt angenommen.

So wie Sie ihn hier sehen, so wird er in absehbarer Zukunft in vielen Haushalten der Welt, sauberen und kostenlosen Strom produzieren.

Wir haben uns Vieles einfallen lassen, unzählige Designs überlegt und analysiert, um die neutral passende, endgültige Gestalt des Gravinergy-Antriebs zu bestimmen.

Für seine Première haben wir entschieden, Neutralität sprechen zu lassen. Ab der Markteinführung, wird der Farbpracht das Phantasiefeld überlassen.

Natürlich gibt es unzählige Farbvariationen zur Auswahl, mit denen man “Eindruck” schenken kann. Wir wollen aber keinen Eindruck schenken. Seine Fähigkeiten, sollen und werden bald Eindruck erzeugen, wenn er, sobald er als Prototyp Zero gefertigt ist, vor Kameras dieser Welt vorführt, was viele als “unmöglich” geschimpft haben. Danach, bekommt er auch Farben – mehrere. Wir werden seine Farbpracht gestalten, ähnlich einem Autohaus.

Es ist heute ein Leichtes, vorhandene und bewährte Technologien einzusetzen. Man muß dazu niemanden betrügen. Man muß nur wollen und tun! Nur gut durchdachte, richtige Vorausplanung und konsequente Umsetzung sind wichtig. Denn, ohne Plan heißt es – Zufall.

Wir lernen auch jeden Tag dazu, auf Zufall haben wir aber nichts gemacht, auch wenn es manchmal danach aussah. Denn, wir haben einen sehr steinigen Weg bis jetzt hinter uns und wir mussten immer wieder unsere Pläne neu anpassen.

Dazu sagen wir nur, ” Kreativität bedeutet Vorsprung ”

Auch der Antrieb wird sicherlich in Zukunft weitere technische Neuerungen hinzubekommen. Aber keine Sorge, wir werden dann entsprechende Updates durchführen, sodass niemand als Kunde vergessen wird (up to date) heißt es, auch bei uns.

Wir haben wirklich große Pläne und wir werden sie umsetzen! Bitte haben Sie nur Verständnis dafür, dass wir heute kein genaues Datum nennen werden, wann? alles umgesetzt ist. Außerdem, Rom hat man auch nicht an einem Tag gebaut, richtig?

