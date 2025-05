Die zweiten 9:16 AWARDS: Das sind die Winner

Mehr als 1.200 Content Creators, Branchen-ExpertInnen und Prominente aus dem DACH-Raum kamen im Deutschen Schauspielhaus zu Hamburg zusammen, um die zweite Ausgabe der 9:16 AWARDS zu feiern. Vom aus dem TV bekannten ModeratorInnen-Duo Lola Weippert und Steven Gätjen über Comedian Matze Knop bis hin zu einigen der bekanntesten Social Media-Stars Deutschlands wie Herr Anwalt, Twenty4Tim oder Jeremy Fragrance fand sich ein vielfältiges Who Is Who der deutschen Creator Society in Hamburg ein. Mit VertreterInnen von REWE, McDonald“s, Kaufland oder fritz-kola waren zudem einige der bekanntesten Marken vor Ort, um die kreativsten Köpfe in insgesamt 16 Kategorien zu würdigen (eine genaue Liste folgt weiter unten).

Neun Content Creator und sechs Brands wurden ausgezeichnet; außerdem wurde in Zusammenarbeit mit #UseTheNews der „Voice of Trust Social Award“ für soziales Engagement vergeben. Die Sieger wurden von der 9:16 ACADEMY gekürt. Diese wurde von der Bundesgesellschaft für Digitale Medien (BGDM) zusammengestellt und umfasste 916 Mitglieder. Durch die Größe der Jury sollte gewährleistet werden, dass hinter den Auszeichnungen ein breiter Konsens steht und einzelne Votes weniger stark ins Gewicht fallen. Bei den Creator-Kategorien floss außerdem ein Public Voting in die Bewertung mit ein, an dem sich über 900.000 User beteiligten.

„Die deutschsprachige Creator Economy steckt zwar noch in den Kinderschuhen, wächst aber aktuell exponentiell“, sagt WeCreate-CEO Adil Sbai, „wir freuen uns, dass wir mit den 9:16 AWARDS einen imposanten Rahmen schaffen, an dem sich derart viele motivierte Menschen treffen, Berührungspunkte knüpfen und einen tollen Abend miteinander verbringen“, sagt WeCreate-CEO Adil Sbai.

Und das sind die Winner:

Content Creators

Bester Newcomer: Hannah (hannihase)

Bestes Creatorprodukt (präsentiert von Hoodie Hoo): Twenty4Tim

Bester Rizz (präsentiert von BRAVO): Levi Penell

Wanderlust (präsentiert von SUNLIGHT Camper Vans): Ann-Kathrin Bendixen

Edgiest Creator (präsentiert von BANANA BEAUTY): Jolina Mennen

Unbequem, aber ehrlich: Tara-Louise Wittwer

Bester Videopostcast: Tahsims Interview-Format

Stärkste Community: Dejan Garz

Bestes Storytelling: Kaan Ertem

Brands

Beste 9:16 Werbung: got2be

Beste 9:16 Kampagne: DERTOUR

Beste 9:16 Strategie: Rewe

Bestes 9:16 Outside the Box: Sixt

Bestes 9:16 Markengesicht: Polizei Berlin

Bester 9:16 Brand Account: nicetoknow

Social Award „Voice of Trust“: Herr Anwalt

9:16 by WeCreate ist die im DACH-Raum führende Agentur für 9:16-Inhalte. 2020 von CEO Adil Sbai gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 60 MitarbeiterInnen in Hamburg, Wien und Berlin. Zu ihren Aufgaben zählt neben dem Managen der größten CreatorInnen im deutschsprachigen Raum auch die Kreativ- und Kampagnen-Beratung großer Unternehmen; außerdem setzte sie mit innovativen Showformaten wie dem 9:16 House, 9:16 Star oder den 9:16 AWARDS neue Maßstäbe in der deutschsprachigen Marketing-Szene.

