REBA IMMOBILIEN AG: Ihr kompetenter Dienstleister für Immobilientransaktionen im Bereich der Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) ist ein etablierter Dienstleister für Immobilientransaktionen im deutschsprachigen Raum. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG ihre Kunden und Partner bei allen Aspekten des Immobilienerwerbs, -verkaufs und -managements im Bereich der Gewerbeimmobilien.

Komplettlösungen aus einer Hand

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet umfassende Dienstleistungen, die den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie abdecken. Dazu gehören unter anderem:

Beratung und Bewertung: Fachkundige Beratung und präzise Analysen, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen.

Vermarktung: Off Market Vermarktung von Gewerbeimmobilien, um maximale Sichtbarkeit und optimale Verkaufspreise zu erzielen.

Transaktionsmanagement: Effiziente und reibungslose Abwicklung von Kauf- und Verkaufsprozessen, inklusive Vertragsverhandlungen und Unterstützung.

Innovative Technologien und umfassendes Netzwerk

Die REBA IMMOBILIEN AG setzt auf modernste Technologien und digitale Tools, um ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden präzise Matches erstellt und optimale Investitionsstrategien entwickelt.

Die REBA IMMOBILIEN AG verfügt über ein weitreichendes Netzwerk aus nationalen und internationalen Partnern, das es ermöglicht, auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden und Partner einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Kundenzufriedenheit an erster Stelle

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden und Partnern den bestmöglichen Service zu bieten und ihre Erwartungen stets zu übertreffen“, sagt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Durch unsere Expertise, unser Engagement und unsere Innovationskraft schaffen wir Mehrwert und Sicherheit bei jeder Immobilientransaktion.“

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein bekannter Dienstleister im Bereich Immobilientransaktionen für Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen unterstützt Investoren, Eigentümer und Betreiber von Gewerbeimmobilien mit maßgeschneiderten Lösungen und umfassendem Know-how bei der Umsetzung ihrer Immobilienprojekte.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

