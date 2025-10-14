Dies ist die führende Community, die Fachleute beim nachhaltigen Wachstum unterstützt.

Die Plattform verbindet Unternehmen und Fachleute für Nachhaltigkeit und bietet Ressourcen, Networking und praktische Tools für regulatorische und betriebliche Herausforderungen.

Die Plattform verbindet Unternehmen und Fachleute für Nachhaltigkeit und bietet Ressourcen, Networking und praktische Tools für regulatorische und betriebliche Herausforderungen.

Angesichts der zunehmenden Vorschriften und Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit entsteht osapeers, eine Community, in der sich Unternehmen und Nachhaltigkeitsmanager informieren, Erfahrungen austauschen und auf praktische Ressourcen zugreifen können, die die Umsetzung der Nachhaltigkeitsvorschriften in ihren Organisationen erleichtern.

Die zunehmende Komplexität der Regulierungen wie CSRD, EUDR oder CSDDD und die sich abzeichnenden Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit haben einen dringenden Bedarf für Unternehmen geschaffen: einen Ort, an dem zuverlässige Informationen zentralisiert werden und die Zusammenarbeit zwischen Fachleuten erleichtert wird.

osapeers ist die Antwort auf diesen Bedarf und bietet seinen Nutzern:

– Zugang zu spezialisierten Ressourcen zu verschiedenen Regulierungen und deren Einhaltung.

– Networking-Möglichkeiten, um mit Fachleuten mit ähnlichen Interessen in Kontakt zu treten.

– Kollaboratives Lernen durch Diskussionen, Webinare und Fokusgruppen nach Branchen.

– Praktische Unterlagen, die dabei helfen, nachhaltige Praktiken effektiv umzusetzen.

– Fachveranstaltungen wie Workshops und Webinare zu Themen, die für die Community von Interesse sind, von Experten auf diesem Gebiet.

Die Community selbst betont, dass „die Idee darin besteht, eine Plattform zu schaffen, auf der Unternehmen sich nicht nur informieren, sondern auch von anderen Organisationen lernen und zusammenarbeiten können, um einen echten Einfluss auf die Nachhaltigkeit zu erzielen. Zusammenarbeit wird der Schlüssel sein, um die bevorstehenden Herausforderungen für nachhaltigen Wachstum zu bewältigen“.

Derzeit ermöglicht osapeers.org den Nutzern, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten, sektorbezogene Fokusgruppen zum Erfahrungsaustausch zu bilden und kostenlos auf Fachveranstaltungen zuzugreifen, wodurch der Zugang zu relevantem Wissen demokratisiert wird.

Mit dieser Initiative will osapeers zum Bezugspunkt für Nachhaltigkeitsfachleute werden und eine transparentere, effizientere und nachhaltigere Zukunft für Unternehmen, Gesellschaft und den Planeten ermöglichen.

osapeers is the global community for corporate sustainability leaders, helping organizations successfully integrate ESG, CSRD, and CSDDD requirements into their business strategies.

The platform provides access to knowledge, best practices, tools, and an international network of professionals working together to transform businesses toward sustainable development.

Kontakt

osapeers

Julia Piechotta

Glücksteinallee n

68163 Mannheim

621 15020690



https://osapeers.org/

