Diesen März grünt es nicht nur an den Bäumen, sondern auch in der Teetasse

Der Grüntee Klassiker aus Japan: Sencha jetzt 10% günstiger im Tee Online-Shop von AURESA

Mit dem März halten auch schon die ersten zaghaften Frühlingsboten bei uns Einzug – an den Bäumen sprießen bereits erste Blattknospen und auf den Feldern und Wiesen lassen sich zarte Frühblüher bewundern. Das ungemütliche Grau in Grau des Winters hat abgedankt und wird langsam aber sicher durch das frische Grün des Frühlings ersetzt. Mindestens genauso grün und frisch, wie die gerade erwachende Natur, kommt auch der neue Tee des Monats des Hanauer Tee Online-Shops AURESA daher. Bei dem Tee des Monats handelt es sich um einen echten Klassiker, der jedem Teefreund wohlbekannt sein sollte – ein japanischer grüner Tee der Sorte Sencha https://www.auresa.de/sencha . Den ganzen März über erhalten Kunden des Online-Shops 10% Rabatt auf diesen Tee.

“Sencha wird hauptsächlich in zwei Ländern produziert – China und Japan. Je nach Herkunftsland unterscheidet sich die Herstellungsweise. Während bei chinesischem Sencha die Teeblätter in einem heißen Wok geröstet werden, werden sie bei der japanischen Methode traditionell mit heißem Wasserdampf bedampft. Das Resultat ist ein grüner Tee, der über eine unvergleichliche Frische verfügt. Die Blätter unseres japanischen Senchas zeichnen sich durch eine kräftige dunkelgrüne Farbe aus, durch die sie wie gerade frisch geerntet wirken. Sein Geschmack ist grasig-frisch und leicht herb, ohne dabei unangenehm bitter zu sein. Aufgrund seines sanften Charakters empfehlen wir diesen Sencha auch allen Grüntee-Einsteigern.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Grüner Tee von einem grünen Unternehmen

Neben der Qualität des Tees wird bei AURESA vor allem eine Sache großgeschrieben – Umweltschutz. Deshalb betreibt der Teehändler sowohl Lager- als auch Büroräume und den Server, auf dem der Online-Shop liegt, zu einhundert Prozent mit Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Des Weiteren werden sämtliche Bestellungen mit DHL GoGreen und damit komplett klimaneutral versandt. Seit letztem Jahr ist AURESA außerdem Partner von Eden Reforestation Projects und hat das Versprechen abgegeben, für jeden verkauften Tee einen Baum zu pflanzen https://www.auresa.de/nachhaltigkeit . Tee von AURESA lässt sich also mit bestem Gewissen genießen.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.