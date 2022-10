Digital Enterprise: GLS stellt dynamisches Kundenportal vor

Logistikdienstleister legt Fokus auf effiziente Nutzung und Kommunikation / Flexibles Baukastensystem in MACH-Architektur steht für digitale Weiterentwicklung

Näher am Kunden: Der führende Logistikdienstleister GLS hat sein Onlineportal für Geschäftskunden neu aufgesetzt, um die Nutzung noch effizienter und intuitiver zu gestalten. Mit individuellen Nutzeranforderungen und direkter Kundenkommunikation im Fokus tritt die Marke GLS insgesamt hochwertiger und persönlicher in Erscheinung. Konzipiert und umgesetzt wurde das Portal vom Münchner Digitalunternehmen diva-e, das als einer der führenden Digitaldienstleister in Deutschland Platz zwei im bundesweiten E-Commerce-Ranking des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) belegt.

„Bei der Auswahl der technischen Grundlagen haben wir uns auf die sogenannten MACH-Prinzipien konzentriert, die ändernde Kundenansprüche in einem sehr dynamischen Umfeld kurzfristig berücksichtigen können“, erklärt Sirko Schneppe, CCO von diva-e. M-A-C-H, kurz für „Microservices, API-First, Cloud-native und Headless“, steht für eine flexible Basistechnologie, an die sich ohne großen technischen Aufwand zahlreiche weitere Elemente und Funktionen anbinden lassen. „Damit können Unternehmen schneller als je zuvor auf Veränderungen im Markt und eigenes Wachstum reagieren sowie ohne finanzielles Risiko Innovationen umsetzen“, so Schneppe.

GLS legt mit dem neuen Onlineportal vor allem Wert auf eine effiziente und intuitive Nutzung mit ausgeklügeltem Filtersystem: Gesuchte Informationen sollen mit wenigen Klicks gefunden und vor allem für Vielversender und Geschäftskunden übersichtlich dargestellt werden. Das Portal sollte, so die Anforderung, zentrale Anlaufstelle für alle Informationen und Self-Service-Funktionen sowie Ausgangspunkt für weitere Kundenkommunikation werden. Sendungsverfolgung, Paketversand und Paketshop-Suche finden sich somit direkt auf der Startseite.

Hier kann der Nutzer auch zwischen Privat- und Geschäftskunde und weiteren Anliegen wählen und Informationen zum Unternehmen GLS abrufen. Im Background sorgen die eingesetzten Technologien dafür, dass alle wichtigen Kennzahlen und Feedbacks der Customer Journey erfasst, übertragen und zur weiteren Nutzung im Rahmen des Kundenmanagements ausgewertet werden. Die eingesetzte MACH-Architektur mit unabhängigen Microservices, passgenauen API-Schnittstellen und einer Entkopplung von Front- und Backend („headless“) sorgt für eine maximale Unabhängigkeit in der weiteren technischen Entwicklung. Beispielsweise sei damit künftig auch eine Omni-Channel-Strategie, die GLS anstrebt, umsetzbar, betont Schneppe.

