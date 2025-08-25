Digital Signage: +33 % Kaufbereitschaft im Handel

Flexible Inhalte in Echtzeit machen Digital Signage zu einem Wachstumstreiber im stationären Handel.
Studien belegen: Digitale Kundenstopper erhöhen Aufmerksamkeit, Umsatz und Verweildauer am POS.
Digital Signage zählt heute zu den wirksamsten Marketinginstrumenten im stationären Handel – messbar an Umsatz, Kundeninteraktion und Markenwahrnehmung.
Digitale Werbung auf Displays wirkt – Statistisch belegt:
– Nielsen: +33 % Kaufbereitschaft durch digitale Instore-Werbung im Vergleich zu Plakaten
– Screenfluence 2023: 76 % der Verbraucher beachten digitale Displays stärker als Print
Lassen Sie sich überzeugen:
https://www.kommatec-red.de/blog/digital-signage-steigert-kaufbereitschaft-um-33-im-einzelhandel.html
Smart Screen Thinking
Kommunikationsberatung, Technik, Installation, Software, Content & Support
vom Digital Signage Anbieter komma,tec redaction
Von der Beratung über die Technik bis zur Inhaltssteuerung: Wir liefern komplette Displaylösungen für Unternehmen & öffentliche Einrichtungen – individuell geplant, zentral verwaltet.
Mit unserer Software Display Star steuern Sie Inhalte auf unterschiedlichen Displays:
Digitale Schwarze Bretter, Digitale Türschilder, Empfangsbildschirme und viele mehr.
Einfach, flexibel, skalierbar!
Firmenkontakt
komma,tec redaction GmbH
Fabian Scholz
Alter Wandrahm 8
20457 Hamburg
04030375180
http://www.kommatec-red.de
Pressekontakt
komma,tec redaction GmbH
Fei Cheng
Alter Wandrahm 8
20457 Hamburg
04030375180
http://kommatec-red.de
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.