Digital Signage: +33 % Kaufbereitschaft im Handel

Flexible Inhalte in Echtzeit machen Digital Signage zu einem Wachstumstreiber im stationären Handel.

Studien belegen: Digitale Kundenstopper erhöhen Aufmerksamkeit, Umsatz und Verweildauer am POS.

Digital Signage zählt heute zu den wirksamsten Marketinginstrumenten im stationären Handel – messbar an Umsatz, Kundeninteraktion und Markenwahrnehmung.

Digitale Werbung auf Displays wirkt – Statistisch belegt:

– Nielsen: +33 % Kaufbereitschaft durch digitale Instore-Werbung im Vergleich zu Plakaten

– Screenfluence 2023: 76 % der Verbraucher beachten digitale Displays stärker als Print

Lassen Sie sich überzeugen:

https://www.kommatec-red.de/blog/digital-signage-steigert-kaufbereitschaft-um-33-im-einzelhandel.html

Smart Screen Thinking

Kommunikationsberatung, Technik, Installation, Software, Content & Support

vom Digital Signage Anbieter komma,tec redaction

Von der Beratung über die Technik bis zur Inhaltssteuerung: Wir liefern komplette Displaylösungen für Unternehmen & öffentliche Einrichtungen – individuell geplant, zentral verwaltet.

Mit unserer Software Display Star steuern Sie Inhalte auf unterschiedlichen Displays:

Digitale Schwarze Bretter, Digitale Türschilder, Empfangsbildschirme und viele mehr.

Einfach, flexibel, skalierbar!

Firmenkontakt

komma,tec redaction GmbH

Fabian Scholz

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180



http://www.kommatec-red.de

Pressekontakt

komma,tec redaction GmbH

Fei Cheng

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180



http://kommatec-red.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.