Digitale Anfragenbearbeitung: Vitanas führt den Anfragen-Manager ein

Mainz, [05. Mai 2025] – Der Verbund Pflegehilfe gewinnt mit Vitanas einen der führenden Pflegeheimbetreiber Deutschlands für den Anfragen-Manager. Nach zwei erfolgreichen Webinaren haben sich sämtliche Einrichtungen des Trägers für die Einführung der Softwarelösung entschieden. Damit geht Vitanas einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und Effizienzsteigerung im Aufnahmeprozess.

Zukunftsorientiertes Anfragemanagement für Vitanas

Vitanas zählt mit rund 40 Einrichtungen zu den größten privaten Pflegeanbietern in Deutschland. In einem dynamischen Marktumfeld, das durch eine hohe Anfragefrequenz und wachsende Anforderungen an Transparenz und Schnelligkeit geprägt ist, setzt der Träger auf moderne Lösungen: Der Anfragen-Manager wird künftig in allen Einrichtungen eingesetzt und bildet dort ein zentrales Werkzeug für die strukturierte und digitale Bearbeitung von Anfragen.

Digitale Effizienz trifft auf praktische Alltagstauglichkeit

Die Vorteile des Anfragen-Managers überzeugten auf ganzer Linie:

– Zentrale Plattform: Alle Anfragen – ob von Krankenhäusern, Angehörigen oder Pflegebedürftigen – werden zentral gebündelt und übersichtlich dargestellt. Schluss mit der Informationsflut.

– Strukturierter Aufnahmeprozess: Von der ersten Anfrage bis zur Aufnahme – der gesamte Prozess ist digital abgebildet, nachvollziehbar und effizient gestaltet.

– Intelligente Warteliste: Passende Anfragen können jederzeit den verfügbaren Kapazitäten zugeordnet werden – automatisiert, digital und in Echtzeit.

„Mit der Einführung des Anfragen-Managers setzen wir auf Digitalisierung und Effizienz, um Anfragen strukturiert, transparent und schnell zu bearbeiten“, erklärt Nadja Weidehase, Vertriebstraining / Belegungsmanagement Vitanas.

Jetzt informieren: Webinar am 16. Mai

Wie funktioniert der Anfragen-Manager in der Praxis? Welche Vorteile ergeben sich für Pflegeeinrichtungen? Diese und weitere Fragen beantwortet der Verbund Pflegehilfe live im nächsten Webinar am 16. Mai. Die Teilnahme ist kostenlos – jetzt anmelden und die digitale Zukunft des Anfrage-Managements kennenlernen!

Über den Verbund Pflegehilfe

Der Verbund Pflegehilfe ist ein führender Anbieter von Beratungslösungen und digitalen Tools für die Pflegebranche. Mit innovativen Lösungen wie dem Entlass-Manager und dem neuen Anfragen-Manager erleichtert das Unternehmen den Arbeitsalltag von Pflegeeinrichtungen und trägt zur Optimierung der Patientenversorgung bei.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

