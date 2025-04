Digitale Arbeitsmittelprüfung leicht gemacht:

Die perfekte Prüfungs-Unterstützung durch wosatec

Die regelmäßige Prüfung von Arbeitsmitteln ist ein zentraler Bestandteil der Arbeitssicherheit. Mit der digitalen Lösung von wosatec, mit der auch KRAUSE-Produkte ausgestattet sind, wird dieser Prozess effizienter, nachhaltiger und papierlos. Doch welche Arbeitsmittel können mit der wosatec Web-App geprüft werden und welche Vorteile ergeben sich daraus für Unternehmen?

Warum sind regelmäßige Prüfungen von Arbeitsmitteln wichtig?

Arbeitsmittel wie Leitern, Tritte oder Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) werden intensiv genutzt und müssen regelmäßig geprüft werden, um Sicherheitsrisiken zu minimieren. Gesetzliche Vorschriften wie die Betriebssicherheitsverordnung und die Arbeitsstättenverordnung sowie Regeln der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der Berufsgenossenschaften geben vor, welche Prüfintervalle einzuhalten sind.

Regelmäßige Prüfungen beugen Unfällen vor, vermeiden Haftungsrisiken und sorgen für eine hohe Betriebssicherheit. Dabei spielt die lückenlose Dokumentation eine entscheidende Rolle – ein Punkt, bei dem die digitale Lösung von wosatec entscheidende Vorteile bietet.

Die wosatec Web-App – Digitale Prüfprozesse für mehr Effizienz

Die wosatec Web-App ermöglicht die einfache und digitale Prüfung von Arbeitsmitteln. Sie ersetzt papierbasierte Prüf- und Dokumentationssysteme durch eine cloudbasierte Lösung, auf die jederzeit und von überall zugegriffen werden kann. Die Prüfung erfolgt in drei einfachen Schritten:

1. Erfassung der Arbeitsmittel

Jedes zu prüfende Arbeitsmittel wird mit einem individuellen QR-Code versehen. Bei der Ersterfassung können weitere Informationen wie Standort, Arbeitsplatz, bereits vorhandene Inventarnummer sowie eine evtl. letzte Prüfung hinterlegt werden. Auch ein Bild des Arbeitsmittels kann direkt in der Web-App gespeichert werden. Die Modellauswahl gliedert die Arbeitsmittel nach Kategorie und Hersteller und liefert nach Auswahl des passenden Produktes sofort das empfohlene Prüfintervall nach DGUV Information.

2. Prüfung des Arbeitsmittels anhand der Prüfliste

Nach der Erfassung des Arbeitsmittels kann direkt mit der Prüfung begonnen werden. Dabei erhält der Anwender immer automatisch die zum jeweiligen Arbeitsmittel passende Prüfliste. Die Prüfung ist einfach durchzuführen und kann bei Bedarf mit Kommentaren oder einem eventuellen Schadensbild versehen werden.

3. Papierlose Dokumentation – einfach, schnell und nachhaltig

Nach Abschluss der Prüfung kann das Prüfprotokoll direkt als PDF erstellt, gespeichert, geteilt und bei Bedarf gedruckt werden. Unterschriften können im System geleistet werden, so dass keine weitere Nachbearbeitung notwendig ist. Eine enorme Arbeitserleichterung, vor allem im Umgang mit vielen Arbeitsmitteln.

Welche Arbeitsmittel können mit der wosatec Web-App geprüft werden?

Die Web-App deckt ein breites Spektrum an Arbeitsmitteln unterschiedlicher Hersteller ab. Dazu gehören auch KRAUSE-Produkte wie Leitern, Tritte, Fahrgerüste, ortsfeste Leitern, Sonderkonstruktionen, Treppen und Überstiege, die ab Werk mit einem wosatec QR-Code versehen sind.

Darüber hinaus können weitere Arbeitsmittel wie Regalsysteme, Türen & Tore, Container & Behälter, Akku-Werkzeuge und Erste-Hilfe-Ausrüstungen mit der wosatec Web-App geprüft werden. Durch diese Vielseitigkeit eignet sich die digitale Lösung für unterschiedlichste Branchen und betriebliche Situationen.

Was sind die Vorteile der digitalen Prüfung?

Der Einsatz der wosatec Web-App bietet zahlreiche Vorteile. Digitale Prüfprozesse sparen Zeit und minimieren den Verwaltungsaufwand. Die Web-App ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation, ohne dass Papierformulare ausgefüllt und archiviert werden müssen. Papierlose Prüfprotokolle schonen Ressourcen und vermeiden unnötige Bürokratie. Alle Dokumente werden digital gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Kein Prüfintervall wird mehr vergessen. Die App erinnert automatisch an anstehende Prüfungen und hilft Unternehmen, ihren gesetzlichen Pflichten zuverlässig nachzukommen. Zudem werden die Checklisten automatisch immer auf dem neuesten Stand gehalten.

Effiziente Verwaltung und maximale Transparenz

Alle geprüften Arbeitsmittel und deren Prüfstatus werden zentral erfasst. Prüfberichte können in Echtzeit eingesehen und weitergeleitet werden, was die Transparenz und Nachvollziehbarkeit erhöht. Die Erfassung und Prüfung kann auch offline ohne Internetzugang erfolgen, was in abgelegenen oder abgeschirmten Bereichen von Unternehmen keine Seltenheit ist. Neben dem Einsatz eigener Mitarbeiter können auch externe Prüfer zur Prüfung bereits angelegter Arbeitsmittel eingeladen werden.

Alle in einem Betrieb eingesetzten Arbeitsmittel können über die auf den QR-Codes hinterlegten ID-Tags identifiziert und dokumentiert werden. Dabei kann auch eine Zuordnung zu Standorten oder Filialen erfolgen. Ein Massenimport von Daten, z. B. aus Excel, ist ebenfalls möglich. Der Anwender erhält so einen Überblick über alle hinterlegten Arbeitsmittel, deren Einsatzort sowie ggf. anstehende Prüfungen. Die Arbeitsmittel können bequem über die Filterfunktion nach Standort, Arbeitsplatz oder Arbeitsmittelart selektiert werden, was sich insbesondere für große Unternehmen mit einer Vielzahl von Arbeitsmitteln lohnt.

Die Kombination von KRAUSE und wosatec bietet Unternehmen eine zukunftsweisende Lösung für die Sicherheitsprüfung von Arbeitsmitteln und ergänzt die 360° Arbeitssicherheits-Kompetenz in herausragender Form. Durch die digitale Prüfsoftware wird nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben erheblich erleichtert, sondern auch der gesamte Prüfprozess optimiert: weniger Zeitaufwand, weniger Papier, mehr Effizienz. Unternehmen profitieren von einer klaren Strukturierung und Automatisierung der Prüfungen, was die Fehleranfälligkeit reduziert und die Betriebssicherheit nachhaltig erhöht. Zudem können Ressourcen gezielter eingesetzt werden, da Prüfintervalle zuverlässig eingehalten und Prüfberichte jederzeit abrufbar sind. Gerade in Unternehmen mit vielen Standorten oder umfangreichem Arbeitsmittelbestand sorgt die Web-App für maximale Transparenz und erleichtert die standortübergreifende Verwaltung. Kurz gesagt: Mehr Sicherheit, weniger Aufwand – und ein entscheidender Schritt in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Nutzungslizenzen, QR-Code-Etiketten und Prüfaufkleber können ab sofort direkt bei KRAUSE bestellt werden. Darüber hinaus kann die wosatec Web-App unverbindlich und ohne automatische Verlängerung für 30 Tage getestet werden. Weitere Informationen zur Nutzung von wosatec finden Sie unter https://www.krause-systems.de/wosatec

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

