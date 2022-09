Digitale Baustellendokumentation und Bautagebuch völlig im Griff mit Ed Controls

Perfekte digitale Hilfe für Bauleiter, Architekten, Ingenieure und Handwerker:

vereinfacht die Arbeit und sichert zugleich gegen eventuelle Haftungsforderungen ab

Obwohl die Digitalisierung von Baudokumentation mittlerweile unausweichlich geworden ist, verlieren viele Parteien Zeit und Übersicht bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten, da traditionelle Tabellensoftware noch immer weit verbreitet im Einsatz ist. Es gibt jedoch eine ideale Alternative: Ed Controls.

Immer und überall alles digital an Ort und Stelle

Für optimale Baudokumentation unter stets komplexer werdenden Kriterien ist detaillierte Dokumentation ein Schlüsselaspekt, um höchste Sicherheit, Qualität, Kosten und Zeiteffizienz gewährleisten zu können. Mit der digitalen Baudokumentation-Software von Ed Controls haben alle Beauftragten zu jeder Zeit, on- oder offline, alles digital an Ort und Stelle. Mängelbehebungen und Aufgaben können einfach und schnell zugeteilt werden. Ed Controls ist flexibel, intuitiv zu verwenden und ermöglicht es, aus den gesammelten Daten und erstellten Berichten konstant zu lernen und somit Folgeprojekte effizienter zu gestalten.

Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Rechtssicherheit

Ed Controls legt den Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Transparenz für alle Prozesse. Das ermöglicht den Nutzern Zeitersparnis im Dokumentations-, Kommunikations- und Managementprozess. Jeder Beteiligte kann die App ohne professionelle Schulung schnell handhaben, alle haben eine zugängliche Übersicht aller ausgeführten Maßnahmen und Aufgaben können zielgerichteter vollendet werden. Die Ed Controls Baustellendokumentation-Software funktioniert vollständig in der Cloud, ist intuitiv und einfach bedienbar über das Handy, Tablet und PC. Sie ist für Android und iOS verfügbar. Ed Controls ist sowohl ISO 9001 als auch 27001 zertifiziert. Die Bewahrung aller Unternehmensdaten geschieht ebenfalls in zertifizierten Rechenzentren. Zudem bietet Ed Controls durch lückenlose Dokumentation Rechtssicherheit, da es keine nachträglichen Löschmöglichkeiten gibt.

Möchten Sie mehr über die Ed Controls Baudokumentation-Software erfahren?

Für weitere Informationen und eine kostenlose Demo nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Mathias Wolf.

Ed Controls ist eine Anwendung von Dutchview. Ein IT-Unternehmen, welches Organisationen dabei unterstützt, das Beste aus sich herauszuholen. Dies wird durch die Entwicklung von innovativer Software erreicht, die cleveres, zielgerichtetes und zeitsparendes Arbeiten ermöglicht.

Kontakt

Dutchview information technology GmbH

Mathias Wolf

Bahnhofstraße 35

48565 Steinfurt

+49 (0) 2551 185 9881

m.wolf@edcontrols.de

https://edcontrols.de/

