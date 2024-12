Digitale Bildung: Coding Giants sichert sich 8,5 Millionen Euro in neuer Investitionsrunde

Mit dieser Finanzierung plant das Unternehmen die Expansion in neue Märkte, darunter Deutschland und die USA, sowie die Weiterentwicklung seiner KI-gestützten Lernlösungen.

Warschau, 02. Dezember 2024 – Coding Giants, die wachsende Plattform für digitale Bildung, hat eine Investitionsrunde in Höhe von 8,5 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von True Global Ventures, mit Beteiligung von PortfoLion Capital Partners. Die Finanzierung wird dazu verwendet, die internationale Expansion voranzutreiben, insbesondere nach Deutschland, und die Entwicklung von KI-gestützten Bildungsangeboten auszubauen.

Digitale Bildung für die Zukunft

Coding Giants ist eine hybride Coding-Schule, die Live- und Online-Kurse für Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 19 Jahren anbietet Das Unternehmen ist bereits in 12 Ländern aktiv und hat sich in kurzer Zeit als führender Anbieter im Bereich digitale Bildung etabliert. Bis heute haben mehr als 15.000 aktive Schüler an den Kursen teilgenommen, und insgesamt wurden fast 200.000 Teilnehmer geschult.

„Die Expansion nach Deutschland ist ein wichtiger Schritt für uns, da der Bedarf an digitaler Bildung hier rasant wächst. Wir sind stolz darauf, jungen Menschen in Deutschland Zugang zu innovativen und praxisnahen Programmierkursen zu bieten, die sie auf eine technologiegetriebene Zukunft vorbereiten“, erklärt Radosaw Kulesza, Mitgründer und CEO von Coding Giants. „Unser Ziel ist es nicht nur, zukünftige Programmierer auszubilden, sondern allen Menschen zu helfen, sich sicher und mühelos an die digitale Welt anzupassen.“

Nachdem Coding Giants den polnischen Markt erfolgreich durchdrungen hat, expandierte das Unternehmen nach Spanien und Italien. 2025 wird Deutschland zu einem der Schlüsselmärkte für das Unternehmen, was die zunehmende Bedeutung digitaler Bildungsangebote in der Region unterstreicht.

Hybrides Modell für mehr Flexibilität und Qualität

Das hybride Modell von Coding Giants kombiniert kleine Live-Gruppenkurse mit digitalen Lernmaterialien und ermöglicht eine flexible, hochqualitative Lernumgebung, die an die Bedürfnisse unterschiedlicher Altersgruppen angepasst ist. „Unser Ziel war immer, global zu wachsen und auf jedem Markt mit den besten lokalen Experten zusammenzuarbeiten, um praxisorientierte und effektive Kurse anzubieten“, betont Dawid Leśniakiewicz, Chief Revenue Officer von Coding Giants. „Spanien und Italien waren dabei wichtige Meilensteine. Diese Märkte haben bewiesen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert – jetzt sind wir bereit, global zu skalieren, mit Deutschland und den USA als nächsten Schlüsselmärkten.“

Unterstützung durch internationale Investoren

Im Jahr 2023 schloss Coding Giants eine Investitionsrunde über 3,5 Millionen Euro ab, die von PortfoLion Capital Partners geführt wurde. Mit der aktuellen Investition von 8,5 Millionen Euro durch True Global Ventures und PortfoLion wird das Unternehmen seine Expansion weiter beschleunigen.

„Coding Giants hat sich als einzigartiger Akteur im Bereich der digitalen Bildung etabliert. Der innovative Ansatz, digitale Lernmethoden mit modernster Technologie zu kombinieren, macht sie zu einem Vorreiter auf dem Markt“, sagt Konrad Wawruch, Gründungspartner von True Global Ventures, der nun dem Aufsichtsrat von Coding Giants beitritt. „Mit einem bemerkenswerten Wachstum von Faktor 5 auf internationalen Märkten, einer Gesamtsteigerung von 80 % und außergewöhnlicher Kapitaleffizienz freuen wir uns darauf, ihre Mission weiter zu unterstützen.“

PortfoLion Capital Partners, ebenfalls beteiligt an der aktuellen Runde, sieht ebenfalls großes Potenzial. „Coding Giants hat gezeigt, dass es nicht nur in Polen, sondern auch in Spanien und Italien hervorragend funktioniert“, sagt Zsolt Mihály, Principal bei PortfoLion. „Das Unternehmen hat großes Potenzial, auch auf anderen internationalen Märkten erfolgreich zu sein.“

Neues KI-Feature

Neben der Expansion plant Coding Giants, sein KI-gestütztes Lernmanagement-System (LMS) weiter zu verbessern. Ein neuer KI-Tutor wird entwickelt, der Live-Sitzungen überwacht, Echtzeit-Feedback an Trainer gibt und die Lernergebnisse der Schüler verbessert.

Für redaktionelle Zwecke stellen wir Ihnen lizenzfreies Bildmaterial zur Verfügung.

Über Coding Giants

Coding Giants wurde 2017 in Warschau gegründet und hat sich mittlerweile als führender Anbieter von hybrider digitaler Bildung etabliert. Mit maßgeschneiderten Kursen für Schüler im Alter von 7 bis 19 Jahren ist das Unternehmen in 12 Ländern tätig. Derzeit liegt der Fokus auf der Expansion in europäische Märkte, darunter Deutschland, sowie der Weiterentwicklung seiner KI-gestützten Lernlösungen, die weltweit eingesetzt werden.

Weitere Informationen unter https://www.codinggiants.de/

Über True Global Ventures

True Global Ventures ist ein globaler Risikokapitalgeber, der sich auf Unternehmen konzentriert, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain setzen. TGV unterstützt visionäre Unternehmer in den Bereichen KI, Unterhaltung, Technologie-Infrastruktur und Finanzdienstleistungen, sowohl in frühen Phasen als auch über die Series-B-Phase hinaus.

Weitere Informationen unter https://www.tgv4plus.com/

Über PortfoLion Capital Partners

PortfoLion ist eine Venture-Capital- und Growth-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Mittel- und Osteuropa und einem verwalteten Vermögen von 450 Millionen Euro. Unterstützt durch OTP GROUP (eine der größten Bankengruppen in Zentral- und Osteuropa), investiert PortfoLion in Unternehmen mit hohem Skalierungspotenzial und einem sektorübergreifenden Ansatz.

Weitere Informationen unter https://www.portfolion.hu/

Kontakt

Coding Giants

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

+0049 89 720 137 – 15



https://elementc.de/