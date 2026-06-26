Digitale Grußkarten für jeden Anlass

Make My Card bringt Menschen digital zusammen und macht aus Grüßen unvergessliche Erlebnisse

Gemeinsam gestalten statt nur unterschreiben

Persönliche Worte haben einen besonderen Wert. Sie verbinden Menschen, drücken Wertschätzung aus und schaffen Erinnerungen, die lange bleiben. Mit Make My Card wird aus einer einzelnen Nachricht eine gemeinsame Überraschung. Die digitale Plattform ermöglicht es Freunden, Familie oder Kollegen, gemeinsam eine persönliche Grußkarte zu gestalten und besondere Momente miteinander zu teilen.

Die Idee ist einfach und zugleich einzigartig. Statt dass nur eine Person eine Karte unterschreibt, können mehrere Personen gleichzeitig ihre Wünsche, Bilder und persönlichen Botschaften hinzufügen. Alle Änderungen sind in Echtzeit sichtbar, sodass Schritt für Schritt eine individuelle Gemeinschaftskarte entsteht, die Emotionen weckt und lange in Erinnerung bleibt.

Für jeden Anlass die passende Grußkarte

Ob Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, Abschied, Weihnachten oder ein geschäftlicher Anlass, Make My Card bietet für nahezu jede Gelegenheit die passende Vorlage. Kategorien wie Glückwünsche, Dank und Wertschätzung, Familie und Beziehungen, Trauer und Mitgefühl, Humor oder Beruf und Business bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig bleibt genügend Freiraum, um jede Karte individuell und persönlich zu gestalten.

Gemeinsam schenken und gemeinsam Freude bereiten

Neben persönlichen Grüßen bietet Make My Card die Möglichkeit, gemeinsam Geld für ein Geschenk zu sammeln. So lassen sich liebevolle Worte und ein gemeinsames Präsent ganz einfach miteinander verbinden. Organisation, Abstimmung und Beiträge erfolgen zentral über eine Plattform. Das spart Zeit und macht die Planung für alle Beteiligten besonders unkompliziert.

Digital verbunden und sicher gestaltet

Gerade heute leben und arbeiten viele Menschen an unterschiedlichen Orten. Make My Card schafft digitale Nähe und ermöglicht gemeinsames Gestalten unabhängig vom Standort. Datenschutz, eine intuitive Bedienung und eine hohe Nutzerfreundlichkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Alle Inhalte bleiben geschützt und sind ausschließlich für eingeladene Personen sichtbar.

Erinnerungen, die verbinden

Eine Grußkarte ist oft mehr als nur ein paar geschriebene Worte. Sie erzählt Geschichten, hält gemeinsame Erinnerungen fest und zeigt echte Wertschätzung. Make My Card macht genau diese besonderen Momente für alle Beteiligten erlebbar und verwandelt jede Grußkarte in ein persönliches Gemeinschaftsprojekt.

Jetzt kostenlos ausprobieren

Wer Make My Card kennenlernen möchte, kann die Plattform ganz einfach mit einer kostenlosen Demo testen. Entdecke verschiedene Designs, probiere die Funktionen aus und finde die passende Grußkarte für deinen nächsten besonderen Anlass.

Mehr erfahren und direkt starten unter: https://makemycard.de/

Mach aus deinem nächsten Anlass etwas Besonderes. Gemeinsam, persönlich und unvergesslich.

Kontakt

MakeMyCard

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Bergkirchener Straße 33

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+49 5733 970 785 1



https://makemycard.de/

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