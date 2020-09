Digitale Identitätsprüfung in wenigen Minuten: Onfido nimmt DACH-Markt ins Visier

Onfido, führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Identitätsprüfung und Authentifizierung, will sich künftig verstärkt auf den DACH-Markt konzentrieren. Auf Basis von künstlicher Intelligenz und einer Hybrid-Technologie aus Mensch und Maschine authentifiziert Onfido zuverlässig und innerhalb von Minuten die Identität von Personen. Diese benötigen dafür lediglich ein gültiges Ausweisdokument und ihr Gesicht. Das Dokument wird verifiziert und in einem biometrischen Verfahren abgeglichen.

Für den Ausbau der DACH-Aktivitäten holt Onfido den Vertriebsexperten Oliver Krebs an Bord, der schon Unternehmen wie BMC, RSA Dell EMC, Perfecto Mobile und Cherwell zum Erfolg verhalf. Oliver Krebs wird sich künftig als Vice President Central EMEA um die Betreuung der Onfido-Kunden in Nordics, BeNeLux, DACH und Osteuropa kümmern.

Deutsches Onfido-Team wächst

Onfido ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern und Firmensitzen in sieben Ländern in Europa, USA und Asien. Kunden im DACH-Markt profitieren von dieser globalen Aufstellung, da die Identitätsüberprüfung in über 200 Ländern verfügbar ist. Viele Mitbewerber können ihre Services aktuell nur innerhalb weniger Länder anbieten. “Die meisten Unternehmen handeln global oder planen eine Internationalisierung. Mit Onfido können sie schon heute weltweit ihren Kunden ein hervorragendes Nutzererlebnis bieten und ihre Services ohne großen Aufwand in anderen Ländern zur Verfügung stellen”, sagt Oliver Krebs, der designierte Vice President Central EMEA von Onfido. Um die Kunden im DACH-Markt, wie etwa FREE NOW, Swissborg, Yallo Swype oder Grover, besser vor Ort betreuen zu können, soll das deutsche Team im Laufe des nächsten Jahres verdoppelt werden.

Identitätsprüfung ohne Kompromisse bei der Benutzererfahrung

Ob es darum geht, ein Auto zu mieten, ein Konto zu eröffnen oder einen Kredit aufzunehmen. Kaufprozesse laufen heute mehr und mehr digital ab. Das Verifizieren der eigenen Identität war für Kunden sehr oft mit einer analogen Unterbrechung verbunden. Umgekehrt hatten Unternehmen häufig einen großen Aufwand mit der Verwaltung und Überprüfung teils analoger und teils digitaler Daten. Onfido macht die Identitätsprüfung für Kunden sehr einfach, da sie komplett digital passiert. Der Kunde erstellt lediglich ein Foto eines gültigen Ausweisdokuments und scannt sein Gesicht über das Onfido Software Developer Kit, das in die Anbieter-App integriert ist. Die künstliche Intelligenz von Onfido macht vom Ausweisfoto einen biometrischen Abgleich mit dem Gesicht. Die Daten werden End-to-End verschlüsselt an den Anbieter geschickt und dort mit den Kundendaten verglichen. In wenigen Minuten ist die Identität bestätigt. Ist sich die KI-Software nicht zu hundert Prozent sicher, wird das Dokument zusätzlich von Experten überprüft.

Fokus auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Transparenz

Da immer mehr Services online angeboten werden, nehmen auch Cybersecurity-Bedrohungen und damit Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz, Benutzererfahrung und Compliance zu. Die Funktionsweise von Onfido stellt sicher, dass die Person, die ein Ausweisdokument vorlegt, ihr rechtmäßiger Eigentümer und physisch anwesend ist. Die Technologie hinter der Betrugserkennung wurde von Organisationen wie Metropolitan Police oder ANSSI (Französische Agentur für Sicherheit der Informationssysteme) getestet.

Zudem erfüllt die Onfido-Lösung alle staatlichen Vorgaben in Bezug auf Datenschutz und IT-Sicherheit:

– Sicherheit: Onfido nutzt 256-Bit SSL Verschlüsselung. Die Daten sind End-to-End verschlüsselt.

– Zertifizierung: Onfido ist ISO 27001 zertifiziert nach Zertifikatsnummer IS 660122.

– DSGVO-konform nach geltendem EU-Recht.

– EU-Hosting: Die Server befinden sich in Irland und Deutschland (Frankfurt).

– Compliance: Onfido ist SOC 2 Type II konform.

– Server Zuverlässigkeit: Die Uptime ist jederzeit einsehbar unter https://status.onfido.com/.

– Transparenz für Entwickler: Informationen zu Schnittstellen und technischen Details sind auf dem Developer Hub öffentlich zugänglich.

Onfido ist ein führender Anbieter von digitaler Identitätsprüfung und Authentifizierung. Das Unternehmen verifiziert mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Foto-IDs und vergleicht sie über ein Software Development Kit in der Anbieter-App mit der Gesichtsbiometrie des Nutzers. Der Verifizierungsprozess dauert nur wenige Minuten. Onfido bietet neben einer nahtlosen Nutzererfahrung höchste Standards bei Datenschutz und Sicherheit: Onfido ist nach ISO 27001 zertifiziert, DSGVO-konform und hostet sämtliche Daten in Europa (Deutschland und Irland).

Onfido wurde 2012 gegründet, beschäftigt aktuell rund 400 Mitarbeiter in sieben Ländern und betreut über 1.500 Kunden weltweit. Darunter Unternehmen wie FREE NOW, Yallo Swype, Grover, Curve, Orange and Zipcar. Hauptfirmensitz ist London.

Mehr Informationen unter www.onfido.com

