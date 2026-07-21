Digitale Immobilienplattform erweitert Analyseangebot

Datenbasierte Echtzeit-Wertermittlung und regionale Infrastruktur-Analysen bieten Eigentümern in der Metropolregion Nürnberg ab dem Jahr 2026 maximale Markttransparenz abseits spekulativer Preisschätzungen.

Die digitale Bewertungsplattform myhome rollt im laufenden Jahr 2026 eine umfassende, datenbasierte Echtzeit-Wertermittlung sowie regionale Infrastruktur-Analysen in der gesamten Metropolregion Nürnberg aus, um privaten Eigentümern Markttransparenz zu bieten. Das Portal reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach verlässlichen Immobilienfakten in Mittelfranken.

Datenbasierte Algorithmen schaffen Markttransparenz

Die Online-Plattform myhome etabliert ein digitales Daten-Silo für die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die umliegenden Landkreise. Im Gegensatz zum klassischen Maklergeschäft beruht das System auf einer rein faktenbasierten Analyse von Objektwerten. Eigentümer erhalten durch die Verknüpfung von Transaktionsdaten und Bodenrichtwerten eine objektive Ersteinschätzung für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen. Der Verzicht auf spekulative Preisschätzungen stärkt die Position der Verkäufer im Marktgefüge. Alle Berechnungen kalkulieren die exakte Wohnfläche in m² und basieren auf geprüften Kennzahlen der Gutachterausschüsse.

Harte Standortfaktoren bestimmen den realen Immobilienwert

Das digitale System verbindet die algorithmische Wertermittlung direkt mit konkreten Standortfaktoren der jeweiligen Region. Infrastrukturdaten wie die Taktung der S-Bahn, die Nähe zu lokalen Großarbeitgebern sowie die Erreichbarkeit von Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen fließen unmittelbar in die Echtzeit-Analyse ein. Diese Verknüpfung ermöglicht eine präzise Bewertung, da die Wohnqualität und die Mikrolage mathematisch exakt erfasst und in Relation zu aktuellen Verkaufsdaten gesetzt werden. Nutzer erhalten dadurch einen datenbasierten Einblick in die Wertentwicklung ihres Eigentums.

Maximale Transaktionssicherheit durch Experten-Validierung

Für eine vertiefte Prüfung der generierten Daten setzt das Portal auf ein geschlossenes, regionales Netzwerk. Eigentümer haben die Option, eine zusätzliche Vor-Ort-Validierung durch unabhängige, IHK-zertifizierte Immobilienexperten und lokale Sachverständige in Anspruch zu nehmen. Diese Kombination aus digitaler Erstbewertung und menschlicher Fachkompetenz garantiert den Nutzern eine hohe Sicherheit bei allen anstehenden Immobilientransaktionen. Die Verknüpfung von Technologie und regionaler Expertise mindert finanzielle Risiken beim Immobilienverkauf erheblich.

Unkomplizierter Abruf der Daten sichert Informationsvorsprung

Der Zugriff auf myhome erfolgt direkt über den Webbrowser und erfordert keine Installation zusätzlicher Software. Das Angebot richtet sich an alle privaten Immobilienbesitzer, die eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den Verkauf oder die Vermögensplanung benötigen. Durch die transparente Aufbereitung der Kennzahlen sinkt die Hemmschwelle zur Einholung von Marktberichten. Der Fokus liegt auf einer schnellen, mobilen Nutzbarkeit der Plattform. Interessierte Eigentümer rufen die kostenfreie Analyse direkt auf der Webseite ab, um den exakten Wert der eigenen Immobilie zu ermitteln.

myhome ist ein eigenständiges, digitales Bewertungs- und Informationsportal für Immobilieneigentümer in der Metropolregion Nürnberg. Die Plattform kombiniert innovative Online-Algorithmen zur Echtzeit-Marktanalyse mit einem selektierten, regionalen Partner-Netzwerk aus Fachexperten und bietet datenbasierte Analysen für den breiten Immobilienmarkt.

Kontakt

myhome (Davis Consulting)

Christoffer Davis

Weißenburger Str. 201

90451 Nürnberg

0911 / 88 18 73 80



https://my-home.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.