Digitale Kontrolle und Dokumentation des 2G / 2G+ / 3G-Nachweises von Besuchern und Mitarbeitern

München, 28. Januar 2022 – Die aktuelle Corona-Situation macht es für Unternehmen unerlässlich den Zutritt für Mitarbeiter und Besucher transparent zu regeln.

Für diese Herausforderung des Zutrittsmanagements bietet das Münchner Unternehmen EnterSmart eine digitale Lösung: WELCOME Corona-Access-Management.

WELCOME Corona-Access-Management liest alle Informationen aus dem QR-Code des digitalen COVID-Zertifikats der EU aus: Vorname, Name, Geburtsdatum, Art und Gültigkeit des Zertifikats.

Die Personen checken sich durch Anklicken entsprechender Kategorien (Mitarbeiter, Besucher, Fremdfirmen) mit ihrem Smartphone und dem QR-Code des digitalen COVID-Zertifikats der EU ein. Ein Vorgang, der in Sekundenschnelle abläuft.

WELCOME prüft das Zertifikat und setzt die Person auf „anwesend“, wenn alle Parameter gültig sind. Bei einem ungültigen Zertifikat wird der Prozess abgebrochen.

Für die Einhaltung der 2 G+-Regel werden Prüfungen von Ausweisen oder des Testzertifikats manuell durchgeführt und anschließend dokumentiert.

Das Auschecken erfolgt ebenfalls in Sekundenschnelle. Alternativ wird dies von WELCOME automatisch am Tagesende durchgeführt.

Die Speicherung der Informationen wird nach Vorgabe individuell konfiguriert.

Die Lösung funktioniert mit herkömmlichen Hardwarekomponenten wie QR-Scannern oder Tablets mit Kamerafunktion.

Berechtigte Personen sehen die Echtzeitübersicht über alle Vorgänge.

Bei Bedarf werden die gewünschten Daten zu weiteren Auswertungen exportiert.

Die Spezialisten für Besuchermanagement bieten mit WELCOME Corona-Access-Management eine digitale Lösung, durch die Mitarbeiter und Besucher kontrolliert Zutritt zum Unternehmen erhalten.

Die Zutrittsmanagement-Lösung, die für alle Branchen und Unternehmensgrößen passend ist, ist in einer Stunde einsatzbereit.

Für WELCOME Corona-Access-Management haben sich bereits viele namhafte Firmen entschieden.

Ein EnterSmart-Kunde aus dem Krankenhaussektor überprüft mit dieser Lösung täglich über 2500 Besucher mit unterschiedlichen Kategorien.

WELCOME. Modern. Digital. Sicher.

Über die EnterSmart GmbH:

Bereits im März 2021 hat WELCOME auf die Erfordernisse der Lage in Zeiten von Corona reagiert und Lösungen für den Besucher und Mitarbeiter Check-In entwickelt.

WELCOME von EnterSmart GmbH ist eine Cloud-Lösung für Besuchermanagement,

Eventmanagement, Konzernsicherheit, Geländemanagement, Baustellenmanagement,

Raummanagement und LKW Management.

Die EnterSmart GmbH ist ein Software-Unternehmen mit Stammsitz in München.

Die eigenentwickelte Cloud-Lösung WELCOME ist eine Software mit modernsten

Techniken und effektivsten Funktionen. WELCOME ist bei zahlreichen namhaften

Firmen im Einsatz.

WELCOME modernisiert das Besuchermanagement und gewährleistet

die Unternehmenssicherheit.

Geschäftsführer der EnterSmart GmbH ist Josef Gemeri.

Firmenkontakt

EnterSmart GmbH

Josef Gemeri

Joseph-Dollinger Bogen 28

80807 München

+49 89 21545780

welcome@entersmart.de

https://welcomeyou.de

Pressekontakt

Pink Tree Marketing GmbH

Bettina Schmitz-Gemeri

Möschenfeld 4

85630 Grasbrunn

+49 89 21 545 76 80

marketing@pink-tree.de

https://www.pink-tree.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.